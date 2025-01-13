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Еще 36 тонн загрязненного мазутом песка вывезли с берегов Крыма - РИА Новости Крым, 13.01.2025
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Еще 36 тонн загрязненного мазутом песка вывезли с берегов Крыма
Еще 36 тонн загрязненного мазутом песка вывезли с берегов Крыма - РИА Новости Крым, 13.01.2025
Еще 36 тонн загрязненного мазутом песка вывезли с берегов Крыма
Более 36 тонн загрязненного мазутом песка и грунта вывезли с береговой линии Крыма за сутки. Об итогах работы за минувшие сутки сообщили в пресс-службе Главного РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T10:35
2025-01-13T10:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Более 36 тонн загрязненного мазутом песка и грунта вывезли с береговой линии Крыма за сутки. Об итогах работы за минувшие сутки сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму.Всего, по данным спасателей, ситуацию на береговой линии в Крыму мониторят 225 межведомственных групп, которые за сутки обследовали 488,8 км побережья. Эту работу также ведут авиация и морские суда. Всего привлечены 976 человек и 216 единиц техники.В Крыму наращивают силы и средства для ликвидации разлива нефтепродуктов с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, вдвое увеличено число мониторинговых групп, сообщали ранее в МЧС России.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте проверили сообщения о новых загрязнениях мазутом после штормаСпасти пострадавших от мазута птиц: в Крыму может появиться новый паркПятна мазута нашли на нескольких пляжах в Феодосии
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Еще 36 тонн загрязненного мазутом песка вывезли с берегов Крыма

Еще 36 тонн загрязненного мазутом вывезли за сутки с пляжей Крыма - МЧС

10:35 13.01.2025
 
© РИА Новости КрымВ Керчи на набережной обнаружен мазут
В Керчи на набережной обнаружен мазут - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Более 36 тонн загрязненного мазутом песка и грунта вывезли с береговой линии Крыма за сутки. Об итогах работы за минувшие сутки сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму.

"За день в шести муниципальных образованиях силами и средствами территориальной подсистемы РСЧС и волонтерами было очищено 9,61 километров береговой линии, собрано 36,18 тонн загрязненного песка и грунта", - сказано в сообщении.

Всего, по данным спасателей, ситуацию на береговой линии в Крыму мониторят 225 межведомственных групп, которые за сутки обследовали 488,8 км побережья. Эту работу также ведут авиация и морские суда. Всего привлечены 976 человек и 216 единиц техники.
В Крыму наращивают силы и средства для ликвидации разлива нефтепродуктов с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, вдвое увеличено число мониторинговых групп, сообщали ранее в МЧС России.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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