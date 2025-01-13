https://crimea.ria.ru/20250113/esche-36-tonn-zagryaznennogo-mazutom-peska-vyvezli-s-beregov-kryma-1143281455.html

Еще 36 тонн загрязненного мазутом песка вывезли с берегов Крыма

Еще 36 тонн загрязненного мазутом песка вывезли с берегов Крыма - РИА Новости Крым, 13.01.2025

Еще 36 тонн загрязненного мазутом песка вывезли с берегов Крыма

Более 36 тонн загрязненного мазутом песка и грунта вывезли с береговой линии Крыма за сутки. Об итогах работы за минувшие сутки сообщили в пресс-службе Главного РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T10:35

2025-01-13T10:35

2025-01-13T10:35

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Более 36 тонн загрязненного мазутом песка и грунта вывезли с береговой линии Крыма за сутки. Об итогах работы за минувшие сутки сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму.Всего, по данным спасателей, ситуацию на береговой линии в Крыму мониторят 225 межведомственных групп, которые за сутки обследовали 488,8 км побережья. Эту работу также ведут авиация и морские суда. Всего привлечены 976 человек и 216 единиц техники.В Крыму наращивают силы и средства для ликвидации разлива нефтепродуктов с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, вдвое увеличено число мониторинговых групп, сообщали ранее в МЧС России.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте проверили сообщения о новых загрязнениях мазутом после штормаСпасти пострадавших от мазута птиц: в Крыму может появиться новый паркПятна мазута нашли на нескольких пляжах в Феодосии

черное море

крым

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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