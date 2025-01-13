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Аксенов оценил перспективы летнего сезона в Крыму после разлива мазута - РИА Новости Крым, 13.01.2025
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Аксенов оценил перспективы летнего сезона в Крыму после разлива мазута
Аксенов оценил перспективы летнего сезона в Крыму после разлива мазута - РИА Новости Крым, 13.01.2025
Аксенов оценил перспективы летнего сезона в Крыму после разлива мазута
Все меры по ликвидации мазутного разлива должны быть приняты максимально оперативно, чтобы ситуация не отразилась на летней курортной кампании 2025 года. Об... РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T11:02
2025-01-13T11:02
туризм в крыму
сергей аксенов
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разлив нефтепродуктов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Все меры по ликвидации мазутного разлива должны быть приняты максимально оперативно, чтобы ситуация не отразилась на летней курортной кампании 2025 года. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Глава республики также подчеркнул, что Крым оставался востребованным у туристов в период новогодних праздников. Кроме того, он напомнил о прошлогоднем росте пассажиропотока в сторону Крыма как автомобильным так и железнодорожным транспортом.Ликвидировать новые выбросы мазута в Крыму должны за сутки, поручал ранее Аксенов. За день в шести муниципальных образованиях силами и средствами территориальной подсистемы РСЧС и волонтерами было очищено 9,61 километров береговой линии, собрано 36,18 тонн загрязненного песка и грунта. Всего ситуацию на береговой линии в Крыму мониторят 225 межведомственных групп, которые за сутки обследовали 488,8 км побережья, сообщалось ранее.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму увеличили число мониторинговых групп из-за выброса мазутаТрафик по Крымскому мосту в новогодние праздники вырос на третьКрым принял более 6 млн туристов за 2024 год
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туризм в крыму, сергей аксенов, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, крым, новости крыма, экология, туризм, черное море
Аксенов оценил перспективы летнего сезона в Крыму после разлива мазута

Курортный сезон в Крыму должен пройти достойно - Аксенов

11:02 13.01.2025
 
Симеиз
Симеиз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Все меры по ликвидации мазутного разлива должны быть приняты максимально оперативно, чтобы ситуация не отразилась на летней курортной кампании 2025 года. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Думаю, курортный сезон пройдем достойно. Уверен, что с последствиями справимся, но глобально оценить ее можно будет только после подъема судов", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
Глава республики также подчеркнул, что Крым оставался востребованным у туристов в период новогодних праздников. Кроме того, он напомнил о прошлогоднем росте пассажиропотока в сторону Крыма как автомобильным так и железнодорожным транспортом.
Ликвидировать новые выбросы мазута в Крыму должны за сутки, поручал ранее Аксенов. За день в шести муниципальных образованиях силами и средствами территориальной подсистемы РСЧС и волонтерами было очищено 9,61 километров береговой линии, собрано 36,18 тонн загрязненного песка и грунта. Всего ситуацию на береговой линии в Крыму мониторят 225 межведомственных групп, которые за сутки обследовали 488,8 км побережья, сообщалось ранее.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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Туризм в КрымуСергей АксеновРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовРазлив мазутаКрымНовости КрымаЭкологияТуризмЧерное море
 
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