https://crimea.ria.ru/20250113/aksenov-otsenil-perspektivy-letnego-sezona-v-krymu-posle-razliva-mazuta-1143282190.html

Аксенов оценил перспективы летнего сезона в Крыму после разлива мазута

Аксенов оценил перспективы летнего сезона в Крыму после разлива мазута - РИА Новости Крым, 13.01.2025

Аксенов оценил перспективы летнего сезона в Крыму после разлива мазута

Все меры по ликвидации мазутного разлива должны быть приняты максимально оперативно, чтобы ситуация не отразилась на летней курортной кампании 2025 года. Об... РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T11:02

2025-01-13T11:02

2025-01-13T11:02

туризм в крыму

сергей аксенов

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Все меры по ликвидации мазутного разлива должны быть приняты максимально оперативно, чтобы ситуация не отразилась на летней курортной кампании 2025 года. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Глава республики также подчеркнул, что Крым оставался востребованным у туристов в период новогодних праздников. Кроме того, он напомнил о прошлогоднем росте пассажиропотока в сторону Крыма как автомобильным так и железнодорожным транспортом.Ликвидировать новые выбросы мазута в Крыму должны за сутки, поручал ранее Аксенов. За день в шести муниципальных образованиях силами и средствами территориальной подсистемы РСЧС и волонтерами было очищено 9,61 километров береговой линии, собрано 36,18 тонн загрязненного песка и грунта. Всего ситуацию на береговой линии в Крыму мониторят 225 межведомственных групп, которые за сутки обследовали 488,8 км побережья, сообщалось ранее.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму увеличили число мониторинговых групп из-за выброса мазутаТрафик по Крымскому мосту в новогодние праздники вырос на третьКрым принял более 6 млн туристов за 2024 год

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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