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В Крыму на пожаре спасли одного человека и десять эвакуировали - РИА Новости Крым, 13.01.2025
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В Крыму на пожаре спасли одного человека и десять эвакуировали
В Крыму на пожаре спасли одного человека и десять эвакуировали - РИА Новости Крым, 13.01.2025
В Крыму на пожаре спасли одного человека и десять эвакуировали
В Феодосии на пожаре в жилом доме сотрудники МЧС спасли человека, еще десять жильцов были эвакуированы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по... РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T12:53
2025-01-13T12:53
пожар
происшествия
феодосия
гу мчс рф по республике крым
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В Феодосии на пожаре в жилом доме сотрудники МЧС спасли человека, еще десять жильцов были эвакуированы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым."Ранний вызов поступил о возгорании квартиры на 4-м этаже 5-ти этажного дома в г. Феодосия. На место выехали два отделения и автолестница 19 пожарно-спасательной части МЧС России", - говорится в сообщении.По прибытии на место было установлено, что пожар возник на кухне жилой квартиры и распространился по мебели на площади 5 квадратных метров.В ведомстве напоминают гражданам о необходимости следить за состоянием электропроводки, пользоваться только исправными электроприборами и не оставлять включенное оборудование без присмотра.Ранее в МЧС Севастополя сообщили о гибели двух человек на пожарах в течение праздничной недели. Отмечается, что в новогодние и рождественские праздники в регионе произошло 20 пожаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:13 человек погибли на пожарах в Севастополе за годСильный пожар охватил завод по производству ацетона в ГатчинеВ Джанкое произошел пожар в двухэтажном доме
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РИА Новости Крым
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пожар, происшествия, феодосия, гу мчс рф по республике крым, крым, новости крыма
В Крыму на пожаре спасли одного человека и десять эвакуировали

В Крыму на пожаре в жилом доме спасли одного человека и десять эвакуировали

12:53 13.01.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в жилом доме в Феодосии
Пожар в жилом доме в Феодосии
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В Феодосии на пожаре в жилом доме сотрудники МЧС спасли человека, еще десять жильцов были эвакуированы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.
"Ранний вызов поступил о возгорании квартиры на 4-м этаже 5-ти этажного дома в г. Феодосия. На место выехали два отделения и автолестница 19 пожарно-спасательной части МЧС России", - говорится в сообщении.
По прибытии на место было установлено, что пожар возник на кухне жилой квартиры и распространился по мебели на площади 5 квадратных метров.
"Огнеборцами спасен один человек, проведена эвакуация 10 жильцов подъезда. Дознаватели МЧС России определили предварительную причину пожара - короткое замыкание проводки" , - добавили в МЧС.
В ведомстве напоминают гражданам о необходимости следить за состоянием электропроводки, пользоваться только исправными электроприборами и не оставлять включенное оборудование без присмотра.
Ранее в МЧС Севастополя сообщили о гибели двух человек на пожарах в течение праздничной недели. Отмечается, что в новогодние и рождественские праздники в регионе произошло 20 пожаров.
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ПожарПроисшествияФеодосияГУ МЧС РФ по Республике КрымКрымНовости Крыма
 
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