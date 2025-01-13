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В Крыму на пожаре спасли одного человека и десять эвакуировали

В Крыму на пожаре спасли одного человека и десять эвакуировали - РИА Новости Крым, 13.01.2025

В Крыму на пожаре спасли одного человека и десять эвакуировали

В Феодосии на пожаре в жилом доме сотрудники МЧС спасли человека, еще десять жильцов были эвакуированы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по... РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T12:53

2025-01-13T12:53

2025-01-13T12:53

пожар

происшествия

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В Феодосии на пожаре в жилом доме сотрудники МЧС спасли человека, еще десять жильцов были эвакуированы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым."Ранний вызов поступил о возгорании квартиры на 4-м этаже 5-ти этажного дома в г. Феодосия. На место выехали два отделения и автолестница 19 пожарно-спасательной части МЧС России", - говорится в сообщении.По прибытии на место было установлено, что пожар возник на кухне жилой квартиры и распространился по мебели на площади 5 квадратных метров.В ведомстве напоминают гражданам о необходимости следить за состоянием электропроводки, пользоваться только исправными электроприборами и не оставлять включенное оборудование без присмотра.Ранее в МЧС Севастополя сообщили о гибели двух человек на пожарах в течение праздничной недели. Отмечается, что в новогодние и рождественские праздники в регионе произошло 20 пожаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:13 человек погибли на пожарах в Севастополе за годСильный пожар охватил завод по производству ацетона в ГатчинеВ Джанкое произошел пожар в двухэтажном доме

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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