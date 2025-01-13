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В Крыму ученые испытают особые смеси против растекания мазута - РИА Новости Крым, 13.01.2025
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В Крыму ученые испытают особые смеси против растекания мазута
В Крыму ученые испытают особые смеси против растекания мазута - РИА Новости Крым, 13.01.2025
В Крыму ученые испытают особые смеси против растекания мазута
Ученые Крымского федерального университета испытают особые смеси против растекания мазута у берегов полуострова после крушения танкеров "Волгонефть" в... РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T15:01
2025-01-13T15:14
сергей аксенов
новости крыма
крым
экология
кфу (крымский федеральный университет)
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Ученые Крымского федерального университета испытают особые смеси против растекания мазута у берегов полуострова после крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его данным, текущий мониторинг не показывает наличия крупных пятен мазута у берегов Крыма, однако выбросы небольших фрагментов фиксируются практически по всей береговой линии.Ежедневное воздушное патрулирование вертолетами и дронами продолжается, на воде задействована группировка маломерных судов. На сегодня около 400 тонн загрязненного мазутом грунта отправлено на последующую утилизацию, уточил глава региона.В Крыму ликвидировать новые выбросы мазута должны за сутки после их обнаружения, поручал ранее Аксенов. За минувший день в шести муниципальных образованиях республики силами и средствами территориальной подсистемы РСЧС и волонтерами было очищено 9,61 километров береговой линии, собрано 36,18 тонн загрязненного песка и грунта.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил перспективы летнего сезона в Крыму после разлива мазутаВ Севастополе за сутки вывезли почти 6 тонн грунта с мазутомК севшему на мель танкеру "Волгонефть-239" проложили техническую дорогу
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сергей аксенов, новости крыма, крым, экология, кфу (крымский федеральный университет), танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море
В Крыму ученые испытают особые смеси против растекания мазута

В Крыму против растекания мазута у берегов испытают особые смеси – Аксенов

15:01 13.01.2025 (обновлено: 15:14 13.01.2025)
 
© Оперштаб Краснодарский крайУборка мазута с пляжей
Уборка мазута с пляжей
© Оперштаб Краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Ученые Крымского федерального университета испытают особые смеси против растекания мазута у берегов полуострова после крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"К работе по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов будут привлечены специалисты Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. В течение недели будут проведены экспериментальные испытания особых смесей, которые смогут предотвратить растекание мазута, что облегчит сбор материала", – говорится в сообщении.

По его данным, текущий мониторинг не показывает наличия крупных пятен мазута у берегов Крыма, однако выбросы небольших фрагментов фиксируются практически по всей береговой линии.
Ежедневное воздушное патрулирование вертолетами и дронами продолжается, на воде задействована группировка маломерных судов. На сегодня около 400 тонн загрязненного мазутом грунта отправлено на последующую утилизацию, уточил глава региона.
В Крыму ликвидировать новые выбросы мазута должны за сутки после их обнаружения, поручал ранее Аксенов. За минувший день в шести муниципальных образованиях республики силами и средствами территориальной подсистемы РСЧС и волонтерами было очищено 9,61 километров береговой линии, собрано 36,18 тонн загрязненного песка и грунта.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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