В Крыму ученые испытают особые смеси против растекания мазута
В Крыму против растекания мазута у берегов испытают особые смеси – Аксенов
15:01 13.01.2025 (обновлено: 15:14 13.01.2025)
© Оперштаб Краснодарский крайУборка мазута с пляжей
© Оперштаб Краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Ученые Крымского федерального университета испытают особые смеси против растекания мазута у берегов полуострова после крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"К работе по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов будут привлечены специалисты Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. В течение недели будут проведены экспериментальные испытания особых смесей, которые смогут предотвратить растекание мазута, что облегчит сбор материала", – говорится в сообщении.
По его данным, текущий мониторинг не показывает наличия крупных пятен мазута у берегов Крыма, однако выбросы небольших фрагментов фиксируются практически по всей береговой линии.
Ежедневное воздушное патрулирование вертолетами и дронами продолжается, на воде задействована группировка маломерных судов. На сегодня около 400 тонн загрязненного мазутом грунта отправлено на последующую утилизацию, уточил глава региона.
В Крыму ликвидировать новые выбросы мазута должны за сутки после их обнаружения, поручал ранее Аксенов. За минувший день в шести муниципальных образованиях республики силами и средствами территориальной подсистемы РСЧС и волонтерами было очищено 9,61 километров береговой линии, собрано 36,18 тонн загрязненного песка и грунта.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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