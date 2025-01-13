https://crimea.ria.ru/20250113/pogib-na-luganskom-napravlenii-v-sevastopole-prostilis-s-geroem-svo-1143305149.html

Погиб на Луганском направлении: в Севастополе простились с героем СВО

Погиб на Луганском направлении: в Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 13.01.2025

Погиб на Луганском направлении: в Севастополе простились с героем СВО

В Севастополе проводили в последний путь героя спецоперации рядового Евгения Диденко. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T21:31

2025-01-13T21:31

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севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь героя спецоперации рядового Евгения Диденко. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.По его информации, Евгений Диденко родился и вырос в Севастополе. Закончив школу № 29, поступил в Севастопольский государственный университет. Евгений работал в сети ресторанов быстрого в Севастополе, а затем – в аэропорту Симферополя.Михаил Развожаев уточнил, что Евгений Диденко служил в одном из элитных подразделений соединения сухопутных войск РФ. Погиб он во время боевых действий на Луганском направлении.

севастополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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