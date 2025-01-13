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Погиб на Луганском направлении: в Севастополе простились с героем СВО
Погиб на Луганском направлении: в Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 13.01.2025
Погиб на Луганском направлении: в Севастополе простились с героем СВО
В Севастополе проводили в последний путь героя спецоперации рядового Евгения Диденко. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T21:31
2025-01-13T21:31
2025-01-13T21:31
севастополь
михаил развожаев
утраты
память
герои сво
новости сво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь героя спецоперации рядового Евгения Диденко. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.По его информации, Евгений Диденко родился и вырос в Севастополе. Закончив школу № 29, поступил в Севастопольский государственный университет. Евгений работал в сети ресторанов быстрого в Севастополе, а затем – в аэропорту Симферополя.Михаил Развожаев уточнил, что Евгений Диденко служил в одном из элитных подразделений соединения сухопутных войск РФ. Погиб он во время боевых действий на Луганском направлении.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, утраты, память, герои сво, новости сво, новости
Погиб на Луганском направлении: в Севастополе простились с героем СВО
В Севастополе простились с погибшим на Луганском направлении героем спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь героя спецоперации рядового Евгения Диденко. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.
По его информации, Евгений Диденко родился и вырос в Севастополе. Закончив школу № 29, поступил в Севастопольский государственный университет. Евгений работал в сети ресторанов быстрого в Севастополе, а затем – в аэропорту Симферополя.
"В 2024 году принял решение защищать интересы страны с оружием в руках, заключил контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в зону проведения специальной военной операции", – говорится в сообщении губернатора.
Михаил Развожаев уточнил, что Евгений Диденко служил в одном из элитных подразделений соединения сухопутных войск РФ. Погиб он во время боевых действий на Луганском направлении.