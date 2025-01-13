Рейтинг@Mail.ru
Погиб на Луганском направлении: в Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 13.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250113/pogib-na-luganskom-napravlenii-v-sevastopole-prostilis-s-geroem-svo-1143305149.html
Погиб на Луганском направлении: в Севастополе простились с героем СВО
Погиб на Луганском направлении: в Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 13.01.2025
Погиб на Луганском направлении: в Севастополе простились с героем СВО
В Севастополе проводили в последний путь героя спецоперации рядового Евгения Диденко. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T21:31
2025-01-13T21:31
севастополь
михаил развожаев
утраты
память
герои сво
новости сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110835/19/1108351947_0:33:960:573_1920x0_80_0_0_c9e93693354360bb731a51cf1e7a38eb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь героя спецоперации рядового Евгения Диденко. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.По его информации, Евгений Диденко родился и вырос в Севастополе. Закончив школу № 29, поступил в Севастопольский государственный университет. Евгений работал в сети ресторанов быстрого в Севастополе, а затем – в аэропорту Симферополя.Михаил Развожаев уточнил, что Евгений Диденко служил в одном из элитных подразделений соединения сухопутных войск РФ. Погиб он во время боевых действий на Луганском направлении.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110835/19/1108351947_77:0:884:605_1920x0_80_0_0_2034f767d4088dceb02cf47153bc6ecb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, утраты, память, герои сво, новости сво, новости
Погиб на Луганском направлении: в Севастополе простились с героем СВО

В Севастополе простились с погибшим на Луганском направлении героем спецоперации

21:31 13.01.2025
 
© Фото: пресс-служба главы КрымаГвоздики
Гвоздики
© Фото: пресс-служба главы Крыма
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь героя спецоперации рядового Евгения Диденко. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.
По его информации, Евгений Диденко родился и вырос в Севастополе. Закончив школу № 29, поступил в Севастопольский государственный университет. Евгений работал в сети ресторанов быстрого в Севастополе, а затем – в аэропорту Симферополя.

"В 2024 году принял решение защищать интересы страны с оружием в руках, заключил контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в зону проведения специальной военной операции", – говорится в сообщении губернатора.

Михаил Развожаев уточнил, что Евгений Диденко служил в одном из элитных подразделений соединения сухопутных войск РФ. Погиб он во время боевых действий на Луганском направлении.
© Telegram Михаил РазвожаевЕвгений Диденко
Евгений Диденко
© Telegram Михаил Развожаев
Евгений Диденко
СевастопольМихаил РазвожаевУтратыПамятьГерои СВОНовости СВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:51Крымский мост открыт для проезда автотранспорта
21:51Сколько крымчан и когда совершат хадж в 2025 году
21:34Отбой воздушной тревоги в Севастополе
21:31Погиб на Луганском направлении: в Севастополе простились с героем СВО
21:16ОРВИ и грипп в Крыму и Севастополе – результаты оперативного контроля
20:54Воздушная тревога объявлена в Севастополе
20:54Для вывоза собранного в Черном море мазута использовали грузовой поезд
20:29Крымский мост закрыт для движения автотранспорта
20:23В Севастополе остановили движение морского транспорта
20:11Землетрясение у Крыма почувствовали пчелы
19:51Почти 80 млн выделили на ликвидацию выброса мазута в Севастополе
19:31Автобус влетел в дерево в Евпатории после столкновения с грузовиком
19:10В Саках достроили современные очистные сооружения
18:48Ялта побила рекорды по числу отдыхающих в новогодние праздники
18:25Корональная дыра на Солнце вызовет магнитные бури и полярные сияния
18:07"Вторая жизнь" мазута: как в Крыму делают удобрения из нефти
17:43Украина получит еще 140 миллионов евро от стран Евросоюза
17:31В Херсонской области усилят систему ПВО
17:11Кровля горящего госпиталя в Туле обрушилась из-за пожара
16:43Две женщины и годовалый ребенок ранены ударами дронов ВСУ на Белгородчине
Лента новостейМолния