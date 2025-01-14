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Новый Херсонес побил собственный рекорд посещаемости
Новый Херсонес побил собственный рекорд посещаемости - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Новый Херсонес побил собственный рекорд посещаемости
Новый Херсонес в Севастополе побил собственный рекорд посещаемости и принял в новогодние каникулы 200 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T12:06
2025-01-14T12:06
2025-01-14T12:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Новый Херсонес в Севастополе побил собственный рекорд посещаемости и принял в новогодние каникулы 200 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба музейно-храмового комплекса."Ежедневно в комплекс приходили десятки тысяч человек, а на вход, буквально, выстраивались очереди. Уже 2 января Новый Херсонес побил собственный рекорд по посещаемости, достигнув отметки в 27 тысяч гостей за один день", - сказано в сообщении.Всего за новогодние праздники объект посетили 200 тысяч человек. Отмечается, что комплекс стал одним из самых популярных мест у крымчан, севастопольцев и гостей полуострова, при этом большое число гостей приняли участие в рождественской программе, объединившей спектакли, концерты, беседы со священнослужителями, праздничные богослужения и гастрономический фестиваль."Несмотря на завершение фестиваля, уже в ближайшее время комплекс ждут еще несколько больших праздников - Крещение Господня и торжества по случаю Дня памяти св. мученицы Татьяны", - анонсировали в пресс-службе.В ноябре сообщалось, что за первые сто дней работы Нового Херсонеса с момента его открытия, комплекс посетили более миллиона туристов. Музейный объект открыл свои двери для первых гостей 30 июля 2024 года, а уже в августе стал самым популярным объектом культуры страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЗАГС в "Новом Херсонесе": когда откроютНовый Херсонес показал первые кадры экспонатов золотой кладовойУникальный клад нашли археологи в Херсонесе
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новый херсонес, севастополь, новости севастополя, музеи крыма, туризм в крыму, история, культура, новый год 2025
Новый Херсонес побил собственный рекорд посещаемости
Новый Херсонес в новогодние каникулы посетили 200 тысяч человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Новый Херсонес в Севастополе побил собственный рекорд посещаемости и принял в новогодние каникулы 200 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба музейно-храмового комплекса.
"Ежедневно в комплекс приходили десятки тысяч человек, а на вход, буквально, выстраивались очереди. Уже 2 января Новый Херсонес побил собственный рекорд по посещаемости, достигнув отметки в 27 тысяч гостей за один день", - сказано в сообщении.
Всего за новогодние праздники объект посетили 200 тысяч человек. Отмечается, что комплекс стал одним из самых популярных мест у крымчан, севастопольцев и гостей полуострова, при этом большое число гостей приняли участие в рождественской программе, объединившей спектакли, концерты, беседы со священнослужителями, праздничные богослужения и гастрономический фестиваль.
"Несмотря на завершение фестиваля, уже в ближайшее время комплекс ждут еще несколько больших праздников - Крещение Господня и торжества по случаю Дня памяти св. мученицы Татьяны", - анонсировали в пресс-службе.
В ноябре сообщалось, что за первые сто дней работы Нового Херсонеса с момента его открытия, комплекс посетили более миллиона туристов. Музейный объект открыл свои двери для первых гостей 30 июля 2024 года, а уже в августе стал самым популярным объектом культуры страны
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