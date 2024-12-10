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Новый Херсонес показал первые кадры экспонатов золотой кладовой

Новый Херсонес показал первые кадры экспонатов золотой кладовой - РИА Новости Крым, 10.12.2024

Новый Херсонес показал первые кадры экспонатов золотой кладовой

Ученые продолжают делать сенсационные открытия среди артефактов, которые были найдены во время раскопок перед началом строительства музейно-храмового комплекса... РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T17:35

2024-12-10T17:35

2024-12-10T17:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Ученые продолжают делать сенсационные открытия среди артефактов, которые были найдены во время раскопок перед началом строительства музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". Впервые в России ученые установили связь между местом кремации и захоронением человека, что является редкостью для археологии в мировом масштабе. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале "Нового Херсонеса".Ученые отмечают, что в слоях, датирующихся первыми веками нашей эры, найдено немало кремационных площадок – так хоронили в те времена. На одной из площадок археологи нашли золотые украшения. А в склепе возле ворот Херсонеса – практически абсолютно идентичные, входившие в тот же комплект украшения. Но при этом в склеп прах вместе с частью предметов поместили уже после кремации. Ученые спустя 120 лет после открытия склепа обнаружили в 70 метрах от него место этой кремации, где покоилась вторая часть праха – очевидно, что собрать и перенести в склеп удалось не все, уточнили в пресс-службе комплекса.Всего в ходе самых масштабных за всю историю российской археологии раскопок удалось обнаружить больше 6,5 млн предметов - больше, чем за все предыдущие 150 лет исследований городища и предместий Херсонеса.На территории Нового Херсонеса планируется открыть Музей Античности и Византии, добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, археологами Херсонесской пригородной экспедиции Института археологии Крыма РАН, которые работали на древней территории, нашли уникальный денежно-вещевой клад.30 июля комплекс открыл свои двери для посетителей. В первый же день работы "Новый Херсонес" принял более 20 тысяч гостей из Севастополя и других регионов России. Известно, что в сотый дней со дня его открытия комплекса Новый Херсонес его посетила более миллиона туристов.Посещение Нового Херсонеса бесплатный. Бесплатным также будет посещение уникального, единственного в мире музея христианства. В два других музея – античности и Византии и Крыма и Новороссии – вход будет осуществляться по входным билетам, со скидками для жителей Крыма и Севастополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Музее истории Херсонеса разместят толос, героон и колумбарийНа Античном проспекте в Херсонесе нашли древние виноградные опорыВ Крыму создали уникальную энциклопедию "Град Керчь" на грант президента

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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