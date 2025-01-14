https://crimea.ria.ru/20250114/rossiya-gotova-obsuzhdat-garantii-bezopasnosti-dlya-ukrainy--lavrov-1143335046.html

Россия готова обсуждать гарантии безопасности для Украины – Лавров

Россия готова обсуждать гарантии безопасности для Украины – Лавров - РИА Новости Крым, 14.01.2025

Россия готова обсуждать гарантии безопасности для Украины – Лавров

Россия готова обсуждать гарантии безопасности для страны, "которая сейчас называется Украина", но евразийский контекст будет главным в соглашениях по... РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T13:49

2025-01-14T13:49

2025-01-14T13:49

сергей лавров

россия

украина

нато

политика

безопасность

переговоры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Россия готова обсуждать гарантии безопасности для страны, "которая сейчас называется Украина", но евразийский контекст будет главным в соглашениях по урегулированию кризиса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.Министр подчеркнул, что угрозы на западных границах РФ должны быть ликвидированы как одна из главных первопричин украинского кризиса, но это может быть сделано "только в контексте каких-то более широких договоренностей".Он пояснил, что "нельзя западной части континента отгородиться от таких гигантов как Китай, Индия, Россия, страны Персидского залива и всей Южной Азии".По словам Лаврова, нужно "обустраивать континент" таким образом, чтобы дела в его центральной части, в Центральной Азии, на Кавказе, Дальнем Востоке, Тайваньском проливе, Южно-Китайском море решали страны региона, а не руководство НАТО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров оценил инициативы Трампа по урегулированию на Украине"Германский сценарий" по Украине - Медведев оценил вариантПереговоры по Украине - Зеленский назвал условие

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, россия, украина, нато, политика, безопасность, переговоры, новости