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Россия готова обсуждать гарантии безопасности для Украины – Лавров - РИА Новости Крым, 14.01.2025
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Россия готова обсуждать гарантии безопасности для Украины – Лавров
Россия готова обсуждать гарантии безопасности для Украины – Лавров - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Россия готова обсуждать гарантии безопасности для Украины – Лавров
Россия готова обсуждать гарантии безопасности для страны, "которая сейчас называется Украина", но евразийский контекст будет главным в соглашениях по... РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T13:49
2025-01-14T13:49
сергей лавров
россия
украина
нато
политика
безопасность
переговоры
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Россия готова обсуждать гарантии безопасности для страны, "которая сейчас называется Украина", но евразийский контекст будет главным в соглашениях по урегулированию кризиса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.Министр подчеркнул, что угрозы на западных границах РФ должны быть ликвидированы как одна из главных первопричин украинского кризиса, но это может быть сделано "только в контексте каких-то более широких договоренностей".Он пояснил, что "нельзя западной части континента отгородиться от таких гигантов как Китай, Индия, Россия, страны Персидского залива и всей Южной Азии".По словам Лаврова, нужно "обустраивать континент" таким образом, чтобы дела в его центральной части, в Центральной Азии, на Кавказе, Дальнем Востоке, Тайваньском проливе, Южно-Китайском море решали страны региона, а не руководство НАТО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров оценил инициативы Трампа по урегулированию на Украине"Германский сценарий" по Украине - Медведев оценил вариантПереговоры по Украине - Зеленский назвал условие
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сергей лавров, россия, украина, нато, политика, безопасность, переговоры, новости
Россия готова обсуждать гарантии безопасности для Украины – Лавров

Евразийский контекст будет главным в соглашениях по урегулированию на Украине – Лавров

13:49 14.01.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Россия готова обсуждать гарантии безопасности для страны, "которая сейчас называется Украина", но евразийский контекст будет главным в соглашениях по урегулированию кризиса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.
Министр подчеркнул, что угрозы на западных границах РФ должны быть ликвидированы как одна из главных первопричин украинского кризиса, но это может быть сделано "только в контексте каких-то более широких договоренностей".
"Мы готовы обсуждать гарантии безопасности и той же страны, которая сейчас называется Украина, и части этой страны, которая пока еще никак не самоопределилась, в отличие от Крыма, Донбасса и Новороссии. Но при всей важности этого аспекта безопасности евразийский контекст будет доминирующим", - сказал Лавров.
Он пояснил, что "нельзя западной части континента отгородиться от таких гигантов как Китай, Индия, Россия, страны Персидского залива и всей Южной Азии".
По словам Лаврова, нужно "обустраивать континент" таким образом, чтобы дела в его центральной части, в Центральной Азии, на Кавказе, Дальнем Востоке, Тайваньском проливе, Южно-Китайском море решали страны региона, а не руководство НАТО.
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