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В Саках достроили современные очистные сооружения - РИА Новости Крым, 13.01.2025
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В Саках достроили современные очистные сооружения
В Саках достроили современные очистные сооружения - РИА Новости Крым, 13.01.2025
В Саках достроили современные очистные сооружения
В Саках завершено строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий обработки. Об этом сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T19:10
2025-01-13T19:10
саки
новости крыма
очистные сооружения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В Саках завершено строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий обработки. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства Крыма.Производительность очистных сооружений составляет 15 тысяч кубометр в сутки. Общая площадь участка водосбросного коллектора – почти 24,5 тысячи "квадратов". Сейчас выполняются мероприятия по передаче имущества эксплуатирующей организации – компании "Вода Крыма".К этому времени объект получил заключение Ростехнадзора о соответствии требованиям проектной документации и технических регламентов и разрешение на ввод в эксплуатацию со стороны Минжилполитики и госстройнадзора Крыма.В Крыму до 2025 года реализовали 24 проекта по строительству и реконструкции новых очистных сооружений, сообщал ранее председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В трех населенных пунктах Крыма до конца года запустят новые КОС16 миллиардов рублей по нацпроектам – что сделано в КрымуКогда в Севастополе завершат строительство КОС "Южные"
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саки, новости крыма, очистные сооружения, ростехнадзор, министерство жилищной политики и государственного строительного надзора крыма, экология, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), вода крыма
В Саках достроили современные очистные сооружения

В Крыму в городе Саки достроили очистные сооружения на 15 тысяч кубов в сутки

19:10 13.01.2025
 
© Минстрой КрымаВ г. Саки завершено строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий обработки
В г. Саки завершено строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий обработки
© Минстрой Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В Саках завершено строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий обработки. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства Крыма.

"По состоянию на текущую дату строительные работы на объекте завершены", – сказано в сообщении профильного ведомства.

Производительность очистных сооружений составляет 15 тысяч кубометр в сутки. Общая площадь участка водосбросного коллектора – почти 24,5 тысячи "квадратов". Сейчас выполняются мероприятия по передаче имущества эксплуатирующей организации – компании "Вода Крыма".
К этому времени объект получил заключение Ростехнадзора о соответствии требованиям проектной документации и технических регламентов и разрешение на ввод в эксплуатацию со стороны Минжилполитики и госстройнадзора Крыма.
В Крыму до 2025 года реализовали 24 проекта по строительству и реконструкции новых очистных сооружений, сообщал ранее председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.
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СакиНовости КрымаОчистные сооруженияРостехнадзорМинистерство жилищной политики и государственного строительного надзора КрымаЭкологияМинистерство строительства и архитектуры Крыма (Минстрой РК)Вода Крыма
 
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