https://crimea.ria.ru/20250113/v-sakakh-dostroili-sovremennye-ochistnye-sooruzheniya-1143305039.html

В Саках достроили современные очистные сооружения

В Саках достроили современные очистные сооружения - РИА Новости Крым, 13.01.2025

В Саках достроили современные очистные сооружения

В Саках завершено строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий обработки. Об этом сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T19:10

2025-01-13T19:10

2025-01-13T19:10

саки

новости крыма

очистные сооружения

ростехнадзор

министерство жилищной политики и государственного строительного надзора крыма

экология

министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В Саках завершено строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий обработки. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства Крыма.Производительность очистных сооружений составляет 15 тысяч кубометр в сутки. Общая площадь участка водосбросного коллектора – почти 24,5 тысячи "квадратов". Сейчас выполняются мероприятия по передаче имущества эксплуатирующей организации – компании "Вода Крыма".К этому времени объект получил заключение Ростехнадзора о соответствии требованиям проектной документации и технических регламентов и разрешение на ввод в эксплуатацию со стороны Минжилполитики и госстройнадзора Крыма.В Крыму до 2025 года реализовали 24 проекта по строительству и реконструкции новых очистных сооружений, сообщал ранее председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В трех населенных пунктах Крыма до конца года запустят новые КОС16 миллиардов рублей по нацпроектам – что сделано в КрымуКогда в Севастополе завершат строительство КОС "Южные"

саки

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саки, новости крыма, очистные сооружения, ростехнадзор, министерство жилищной политики и государственного строительного надзора крыма, экология, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), вода крыма