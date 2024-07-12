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В трех населенных пунктах Крыма до конца года запустят новые КОС

В трех населенных пунктах Крыма до конца года запустят новые КОС - РИА Новости Крым, 12.07.2024

В трех населенных пунктах Крыма до конца года запустят новые КОС

В Крыму до конца года введут в эксплуатацию новые очистные сооружения в трех населенных пунктах. Как сообщает пресс-служба Минстроя России по итогам рабочего... РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-12T22:54

2024-07-12T22:54

2024-07-12T22:54

крым

судак

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)

очистные сооружения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В Крыму до конца года введут в эксплуатацию новые очистные сооружения в трех населенных пунктах. Как сообщает пресс-служба Минстроя России по итогам рабочего выезда замглавы ведомства Алексея Ересько на полуостров, властям региона поручено поставить на особый контроль соблюдения сроков проектирования, строительства и пусконаладки по каждому.Всего Ересько посетил 12 объектов. Четыре из них уже введены в эксплуатацию – в Черноморском, Оленевке, Морском и Орджоникидзе, общей мощность 10 300 "кубов" в сутки. Еще восемь находятся на стадии строительства - в Севастополе и Саках, поселках Миндальное, Форос, Коктебель, Кацивели, селах Малый Маяк и Малореченское, с ежесуточным суммарным объемом стоков в 180 500 кубометров."Замминистра акцентировал внимание на необходимости соблюдения сроков проектирования и строительства КОС, а также обеспечения оперативного взаимодействия всех участников при решении вопросов, требующих дополнительного обсуждения", - сказано в релизе министерства.Также Ересько поручил акцентировать внимание на своевременном и качественном завершении пусконаладочных работ по всем введенным объектам. На совещании после выезда обсудили вопросы прохождения госэкспертизы проектной документации, по каждому объекту отработали замечания. О результатах Ересько доложил вице-премьеру Марату Хуснулину, уточняется в сообщении.В Крыму до 2025 года реализуют 24 проекта по строительству и реконструкции новых очистных сооружений, сообщал ранее председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе завершат строительство КОС "Южные"Балаклавская бухта станет чище: канализацию выведут на новые очистныеМощность очистных сооружений в Судаке увеличат вдвое – власти

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, судак, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф), очистные сооружения, экология, новости, алушта, саки