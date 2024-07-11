https://crimea.ria.ru/20240711/kogda-v-sevastopole-zavershat-stroitelstvo-kos-yuzhnye-1138783471.html

Когда в Севастополе завершат строительство КОС "Южные"

Когда в Севастополе завершат строительство КОС "Южные" - РИА Новости Крым, 11.07.2024

Когда в Севастополе завершат строительство КОС "Южные"

Строительство комплекса очистных сооружений "Южные" в Севастополе планируют завершить в конце 2025 года. Об этом завил губернатор Михаил Развожаев в эфире... РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T21:13

2024-07-11T21:13

2024-07-11T21:13

севастополь

михаил развожаев

строительство кос в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Строительство комплекса очистных сооружений "Южные" в Севастополе планируют завершить в конце 2025 года. Об этом завил губернатор Михаил Развожаев в эфире местного телеканала.Михаил Развожаев рассказал, что самое важное в комплексе – очистные сооружения, которые с новым оборудованием дадут совершенно другое качество очистки воды. Они состоят из двух блоков: первичной и вторичной очистки воды."Строительные работы первичной очистки уже практически завершены. Сейчас ждем поставки оборудования. Часть оборудования уже на площадке, начнется его монтаж. По второму блоку окончательной очистки только приступили к фундаментным работам", - уточнил губернатор.Далее продолжатся работы по трассе коллектора, идущей от КОСа до бухты, камере и глубоководному выпуску, который на расстоянии 1,7 км уже будет осуществлять выброс очищенной воды.Развожаев отметил, что в районе Голубой бухты уже готова сбросная камера, которая позволит произвести переподключение и получить выброс очищенных вод, что улучшит экологию.Далее запустят блок первичной очистки, заменив им старую первичную очистку. Он будет очищать качественнее, чем тот, что имеется сегодня."Когда подключим второй блок, это уже будет вода, пригодная для рабохозяйственных водоемов. Качество ее будет близким к питьевому", - подчеркнул Михаил Развожаев.Строительство комплекса очистных сооружений "Южные" началось в 2022 году. Согласно проекту, протяженностью подводного трубопровода составит 1 708 метров. Это позволит нормализовать экологическую ситуацию в Балаклавской бухте.Читайте также на РИА Новости Крым:Балаклавская бухта станет чище: канализацию выведут на новые очистныеКрым получит два десятка новых очистных сооружений – сроки и локацииВ Севастополе запустили новые очистные на курортной стороне

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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