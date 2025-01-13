https://crimea.ria.ru/20250113/ataka-na-turetskiy-potok-i-likvidatsiya-razliva-mazuta-glavnoe-za-den-1143309911.html

Атака на "Турецкий поток" и ликвидация разлива мазута: главное за день

Атака на "Турецкий поток" и ликвидация разлива мазута: главное за день - РИА Новости Крым, 13.01.2025

Атака на "Турецкий поток" и ликвидация разлива мазута: главное за день

ВСУ попытались атаковать беспилотниками компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал комиссию по ликвидации... РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T23:02

2025-01-13T23:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. ВСУ попытались атаковать беспилотниками компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал комиссию по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе. В Туле загорелось здание военного госпиталя. Глава Крыма Сергей Аксенов оценил перспективы летнего турсезона на полуострове после разлива мазута. В Бурятии сошли с рельсов 22 грузовых вагона. Под контроль России перешло одно из самых крупных в Европе месторождение лития. Российские войска освободили Песчаное в ДНР.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака на инфраструктуру "Турецкого потока"Минобороны РФ сообщило, что киевский режим 11 января предпринял попытку атаки с применением девяти беспилотников по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток".Целью нападения было прекращение поставок газа в Европу, отметили в военном ведомстве.Средства ПВО сбили все дроны, пострадавших и разрушений нет. В результате падения осколков одного дрона получило незначительные повреждения здание и оборудование газоизмерительной станции на территории КС "Русская". Последствия оперативно устранены, подача газа в трубопровод продолжилась в штатном режиме.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что нападение на инфраструктуру "Турецкого потока" должно рассматриваться как посягательство на суверенитет европейских стран.Создание правительственной комиссии по ликвидации разлива мазутаГлава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.Ее возглавил вице-премьер Виталий Савельев. Первым заместителем назначен глава МЧС Александр Куренков, который будет отвечать за оперативное управление всеми службами на месте чрезвычайной ситуации. В состав комиссии также вошли глава Минприроды Александр Козлов, глава Минтранса Роман Старовойт, глава Минфина Антон Силуанов, руководители других министерств и ведомств, представители регионов.По итогам первого заседания комиссии Савельев поручил глава МЧС РФ представить до 15 января план мероприятий по ликвидации последствий ЧС, в том числе по откачке мазута из танков и подъему судов.Перспективы курортного сезона в КрымуГлава Крыма Сергей Аксенов в интервью телеканалу "Россия 24" выразил уверенность, что летний курортный сезон на полуострове пройдет достойно.По его мнению, последствия разлива мазута с затонувших танкеров удастся преодолеть.Аксенов отметил, что в Крыму ежедневно мониторят состояние береговой линии, а все новые выбросы должны ликвидировать за сутки. Кроме того, по его словам, при хорошей погоде также проводится сбор сетями мазута на воде, чтобы не допустить выброса на берег.Пожар в тульском военном госпиталеВ здании военного госпиталя в Туле произошел пожар.Как сообщили власти региона, в госпитале на лечении находились военнослужащие срочной службы. Погибших или пострадавших нет. Из здания были эвакуированы 57 человек. находившиеся на лечении военнослужащие срочной службы размещены в других лечебных учреждениях Минобороны РФ.Предварительная причина возгорания – неисправность электропроводки.К вечеру стало известно, что пожар уничтожил часть кровли, которая обрушилась.Катастрофа грузового поезда в БурятииВ Бурятии сошли с рельсов 22 порожних вагона грузового поезда.ЧП произошло накануне вечером на станции Ангаракан. В результате повреждено 250 метров железнодорожного пути, три опоры и 100 метров контактной сети.Движение поездов по участку было временно остановлено. Пострадавших и угрозы экологии нет.Крупнейшее в Европе месторождение лития – под контролем РоссииПод контроль России перешло одно из самых крупных в Европе месторождение лития, расположенное в районе села Шевченко в ДНР, сообщил в эфире канала "Россия 24" глава республики Денис Пушилин.Шевченковское месторождение было открыто в 1982 году и является одним из крупнейших в Европе. Запасы лития в нем оцениваются в 13,8 миллиона тонн.Пушилин также напомнил, что ранее Владимир Зеленский практически открыто торговал украинскими недрами, предлагая разработку месторождений в обмен на военную помощь.Освобождение Песчаного в ДНРПодразделения группировки войск "Центр" Вооруженных сил РФ освободили населенный пункт Песчаное в Донецкой Народной Республике.Село находится в четырех километрах от Красноармейска (Покровска). Его освобождение расширяет плацдарм на данном участке для российских войск, а также позволяет усилить давление на трассу Днепропетровск – Красноармейск, по которой идет снабжение группировки ВСУ.

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https://crimea.ria.ru/20250113/vtoraya-zhizn-mazuta-kak-v-krymu-delayut-udobreniya-iz-nefti-1143297522.html

https://crimea.ria.ru/20250113/koronalnaya-dyra-na-solntse-vyzovet--magnitnye-buri-i-polyarnye-siyaniya-1143288162.html

https://crimea.ria.ru/20250113/zemletryasenie-u-kryma-pochuvstvovali-pchely-1143289854.html

https://crimea.ria.ru/20250113/ochen-silnoe-zemletryasenie-proizoshlo-v-yaponii-1143292714.html

https://crimea.ria.ru/20250113/zemletryasenie-v-krymu-chego-zhdat-posle-tolchkov-v-chernom-more-1143287268.html

https://crimea.ria.ru/20250113/germanskiy-stsenariy-po-ukraine---medvedev-otsenil-variant-1143283802.html

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