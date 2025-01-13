https://crimea.ria.ru/20250113/krovlya-goryaschego-gospitalya-v-tule-obrushilas-iz-za-pozhara-1143294902.html
Кровля горящего госпиталя в Туле обрушилась из-за пожара
Кровля горящего госпиталя в Туле обрушилась из-за пожара - РИА Новости Крым, 13.01.2025
Кровля горящего госпиталя в Туле обрушилась из-за пожара
Кровля горящего в Туле военного госпиталя частично обрушилась. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные собственного корреспондента, который находится на... РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T17:11
2025-01-13T17:11
2025-01-13T17:20
тула
новости
происшествия
госпиталь
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143294773_0:0:1227:691_1920x0_80_0_0_af35f528ed4fa11efbdd7ae1b25125ad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Кровля горящего в Туле военного госпиталя частично обрушилась. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные собственного корреспондента, который находится на месте происшествия.Власти региона и спасатели по-прежнему не сообщают о пострадавших. Как уточняет официальный канал правительства Тульской области, из-за пожара на улице Советской в Туле временно изменились схемы движения автобусов. Движение трамваев и троллейбусов приостановлено из-за обрыва контактной сети.По информации губернатора региона, в тушении пожара задействованы 22 единицы техники, 65 человек личного состава МЧС. Все военнослужащие доставлены в другие медицинские учреждения для дальнейшего прохождения лечения.Здание военного госпиталя в Туле загорелось в понедельник днем, причиной возгорания, по предварительной информации, стала неисправная электропроводка, сообщал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Открытое горение на промпредприятии в Энгельсе ликвидировано13 человек погибли на пожарах в Севастополе за годВ Крыму на пожаре спасли одного человека и десять эвакуировали
тула
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143294773_95:0:1227:849_1920x0_80_0_0_588130067fc7d34b692b7801fa49d657.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тула, новости, происшествия, госпиталь, пожар
Кровля горящего госпиталя в Туле обрушилась из-за пожара
В Туле обрушилась кровля горящего госпиталя
17:11 13.01.2025 (обновлено: 17:20 13.01.2025)