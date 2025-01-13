https://crimea.ria.ru/20250113/krovlya-goryaschego-gospitalya-v-tule-obrushilas-iz-za-pozhara-1143294902.html

Кровля горящего госпиталя в Туле обрушилась из-за пожара

Кровля горящего госпиталя в Туле обрушилась из-за пожара - РИА Новости Крым, 13.01.2025

Кровля горящего госпиталя в Туле обрушилась из-за пожара

Кровля горящего в Туле военного госпиталя частично обрушилась. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные собственного корреспондента, который находится на... РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T17:11

2025-01-13T17:11

2025-01-13T17:20

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госпиталь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Кровля горящего в Туле военного госпиталя частично обрушилась. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные собственного корреспондента, который находится на месте происшествия.Власти региона и спасатели по-прежнему не сообщают о пострадавших. Как уточняет официальный канал правительства Тульской области, из-за пожара на улице Советской в Туле временно изменились схемы движения автобусов. Движение трамваев и троллейбусов приостановлено из-за обрыва контактной сети.По информации губернатора региона, в тушении пожара задействованы 22 единицы техники, 65 человек личного состава МЧС. Все военнослужащие доставлены в другие медицинские учреждения для дальнейшего прохождения лечения.Здание военного госпиталя в Туле загорелось в понедельник днем, причиной возгорания, по предварительной информации, стала неисправная электропроводка, сообщал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Открытое горение на промпредприятии в Энгельсе ликвидировано13 человек погибли на пожарах в Севастополе за годВ Крыму на пожаре спасли одного человека и десять эвакуировали

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тула, новости, происшествия, госпиталь, пожар