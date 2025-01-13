Рейтинг@Mail.ru
Кровля горящего госпиталя в Туле обрушилась из-за пожара - РИА Новости Крым, 13.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250113/krovlya-goryaschego-gospitalya-v-tule-obrushilas-iz-za-pozhara-1143294902.html
Кровля горящего госпиталя в Туле обрушилась из-за пожара
Кровля горящего госпиталя в Туле обрушилась из-за пожара - РИА Новости Крым, 13.01.2025
Кровля горящего госпиталя в Туле обрушилась из-за пожара
Кровля горящего в Туле военного госпиталя частично обрушилась. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные собственного корреспондента, который находится на... РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T17:11
2025-01-13T17:20
тула
новости
происшествия
госпиталь
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143294773_0:0:1227:691_1920x0_80_0_0_af35f528ed4fa11efbdd7ae1b25125ad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Кровля горящего в Туле военного госпиталя частично обрушилась. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные собственного корреспондента, который находится на месте происшествия.Власти региона и спасатели по-прежнему не сообщают о пострадавших. Как уточняет официальный канал правительства Тульской области, из-за пожара на улице Советской в Туле временно изменились схемы движения автобусов. Движение трамваев и троллейбусов приостановлено из-за обрыва контактной сети.По информации губернатора региона, в тушении пожара задействованы 22 единицы техники, 65 человек личного состава МЧС. Все военнослужащие доставлены в другие медицинские учреждения для дальнейшего прохождения лечения.Здание военного госпиталя в Туле загорелось в понедельник днем, причиной возгорания, по предварительной информации, стала неисправная электропроводка, сообщал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Открытое горение на промпредприятии в Энгельсе ликвидировано13 человек погибли на пожарах в Севастополе за годВ Крыму на пожаре спасли одного человека и десять эвакуировали
тула
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143294773_95:0:1227:849_1920x0_80_0_0_588130067fc7d34b692b7801fa49d657.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тула, новости, происшествия, госпиталь, пожар
Кровля горящего госпиталя в Туле обрушилась из-за пожара

В Туле обрушилась кровля горящего госпиталя

17:11 13.01.2025 (обновлено: 17:20 13.01.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Пиратов / Перейти в фотобанкПожар в здании военного госпиталя в Туле
Пожар в здании военного госпиталя в Туле - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Алексей Пиратов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Кровля горящего в Туле военного госпиталя частично обрушилась. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные собственного корреспондента, который находится на месте происшествия.
Власти региона и спасатели по-прежнему не сообщают о пострадавших. Как уточняет официальный канал правительства Тульской области, из-за пожара на улице Советской в Туле временно изменились схемы движения автобусов. Движение трамваев и троллейбусов приостановлено из-за обрыва контактной сети.
По информации губернатора региона, в тушении пожара задействованы 22 единицы техники, 65 человек личного состава МЧС. Все военнослужащие доставлены в другие медицинские учреждения для дальнейшего прохождения лечения.
Здание военного госпиталя в Туле загорелось в понедельник днем, причиной возгорания, по предварительной информации, стала неисправная электропроводка, сообщал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Открытое горение на промпредприятии в Энгельсе ликвидировано
13 человек погибли на пожарах в Севастополе за год
В Крыму на пожаре спасли одного человека и десять эвакуировали
 
ТулаНовостиПроисшествияГоспитальПожар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:11Кровля горящего госпиталя в Туле обрушилась из-за пожара
16:43Две женщины и годовалый ребенок ранены ударами дронов ВСУ на Белгородчине
16:34План ликвидации разлива мазута в Черном море представят до 15 января
16:25Ударом по "Турецкому потоку" Киев посягнул на суверенитет стран Европы
16:00Очень сильное землетрясение произошло в Японии
15:49В Туле горит здание военного госпиталя – власти назвали причину пожара
15:46Президенты России и Ирана подпишут Договор о всеобъемлющем партнерстве
15:31В Туле горит поликлиника
15:15Ликвидация мазута из танкера "Волгонефть-239" - что известно
15:01В Крыму ученые испытают особые смеси против растекания мазута
14:45"Хороший сигнал": что показали продажи квартир в Крыму в 2024 году
14:28Оперативная обстановка в Курской области: ВСУ потеряли более 230 боевиков
14:21Ворота упали на сотрудницу предприятия в Керчи - директора ждет суд
14:09Пьяный за рулем сбил подростка на мопеде: жителю Крыма вынесли приговор
14:02Землетрясение в Крыму: чего ждать после толчков в Черном море
13:53ВСУ атаковали машину под Курском - ранена семья пенсионеров
13:45В России запретят увольнять единственного кормильца многодетной семьи
13:38Крупнейшее в Европе месторождение лития перешло под контроль России
13:00Новости СВО: Киев продолжает катастрофически терять людей и технику
12:53В Крыму на пожаре спасли одного человека и десять эвакуировали
Лента новостейМолния