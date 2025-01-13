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В Туле горит здание военного госпиталя – власти назвали причину пожара - РИА Новости Крым, 13.01.2025
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В Туле горит здание военного госпиталя – власти назвали причину пожара
В Туле горит здание военного госпиталя – власти назвали причину пожара - РИА Новости Крым, 13.01.2025
В Туле горит здание военного госпиталя – власти назвали причину пожара
В здании военного госпиталя в Туле произошел пожар, причиной возгорания, по предварительной информации, стала неисправная электропроводка. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T15:49
2025-01-13T15:53
тула
новости
дмитрий миляев
происшествия
госпиталь
электричество
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В здании военного госпиталя в Туле произошел пожар, причиной возгорания, по предварительной информации, стала неисправная электропроводка. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.Руководитель региона уточнил, что в госпитале на лечении находились военнослужащие срочной службы. Погибших или пострадавших нет, добавил Миляев.По поручению властей предоставлен транспорт для эвакуации и последующего размещения военнослужащих.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах, площадь возгорания на данный момент составляет порядка 900 квадратных метров. Также сообщается, что из здания эвакуированы более 50 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:13 человек погибли на пожарах в Севастополе за годОткрытое горение на промпредприятии в Энгельсе ликвидированоПожар в Калифорнии унес жизни 24 человек
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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тула, новости, дмитрий миляев, происшествия, госпиталь, электричество, пожар
В Туле горит здание военного госпиталя – власти назвали причину пожара

Пожар в Туле произошел в здании военного госпиталя – пострадавших нет

15:49 13.01.2025 (обновлено: 15:53 13.01.2025)
 
© Кадр видео из соцсетейПожар в Туле
Пожар в Туле
© Кадр видео из соцсетей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В здании военного госпиталя в Туле произошел пожар, причиной возгорания, по предварительной информации, стала неисправная электропроводка. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

"В Туле в здании военного госпиталя на Советской произошел пожар. На месте работают расчеты МЧС по Тульской области. Предварительная причина возгорания – неисправность электропроводки", – написал он в своем Telegram-канале.

Руководитель региона уточнил, что в госпитале на лечении находились военнослужащие срочной службы. Погибших или пострадавших нет, добавил Миляев.
По поручению властей предоставлен транспорт для эвакуации и последующего размещения военнослужащих.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах, площадь возгорания на данный момент составляет порядка 900 квадратных метров. Также сообщается, что из здания эвакуированы более 50 человек.
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ТулаНовостиДмитрий МиляевПроисшествияГоспитальЭлектричествоПожар
 
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