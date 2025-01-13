https://crimea.ria.ru/20250113/v-tule-gorit-zdanie-voennogo-gospitalya--vlasti-nazvali-prichinu-pozhara-1143292158.html

В Туле горит здание военного госпиталя – власти назвали причину пожара

В Туле горит здание военного госпиталя – власти назвали причину пожара - РИА Новости Крым, 13.01.2025

В Туле горит здание военного госпиталя – власти назвали причину пожара

В здании военного госпиталя в Туле произошел пожар, причиной возгорания, по предварительной информации, стала неисправная электропроводка. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T15:49

2025-01-13T15:49

2025-01-13T15:53

тула

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дмитрий миляев

происшествия

госпиталь

электричество

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В здании военного госпиталя в Туле произошел пожар, причиной возгорания, по предварительной информации, стала неисправная электропроводка. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.Руководитель региона уточнил, что в госпитале на лечении находились военнослужащие срочной службы. Погибших или пострадавших нет, добавил Миляев.По поручению властей предоставлен транспорт для эвакуации и последующего размещения военнослужащих.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах, площадь возгорания на данный момент составляет порядка 900 квадратных метров. Также сообщается, что из здания эвакуированы более 50 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:13 человек погибли на пожарах в Севастополе за годОткрытое горение на промпредприятии в Энгельсе ликвидированоПожар в Калифорнии унес жизни 24 человек

тула

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тула, новости, дмитрий миляев, происшествия, госпиталь, электричество, пожар