https://crimea.ria.ru/20250113/otkrytoe-gorenie-na-prompredpriyatii-v-engelse-likvidirovano-1143274491.html

Открытое горение на промпредприятии в Энгельсе ликвидировано

Открытое горение на промпредприятии в Энгельсе ликвидировано - РИА Новости Крым, 13.01.2025

Открытое горение на промпредприятии в Энгельсе ликвидировано

На промышленном предприятии в Энгельсе ликвидировали открытое горение, которое началось пять дней назад после падения обломков сбитых беспилотников. Об этом... РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T07:44

2025-01-13T07:44

2025-01-13T07:44

саратовская область

энгельс

роман бусаргин

новости

пожар

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143274621_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_76c50d31f7a1814a127a3d58302ed810.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. На промышленном предприятии в Энгельсе ликвидировали открытое горение, которое началось пять дней назад после падения обломков сбитых беспилотников. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Губернатор также отметил, что работы продолжаются.Украинские беспилотники 8 января атаковали Саратов и Энгельс, обломки сбитого дрона повредили промпредприятие, сообщал ранее глава региона. Позже в Энгельсе из-за пожара на промышленном объекте ввели режим ЧС, погибли двое сотрудников МЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар ВСУ по Саратову и Энгельсу – что известноВСУ атаковали военный аэродром в Саратовской областиВСУ забросали больницу в Алешках минами и ударили дроном по скорой помощи

саратовская область

энгельс

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратовская область, энгельс, роман бусаргин, новости, пожар, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)