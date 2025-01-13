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Открытое горение на промпредприятии в Энгельсе ликвидировано - РИА Новости Крым, 13.01.2025
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Открытое горение на промпредприятии в Энгельсе ликвидировано
Открытое горение на промпредприятии в Энгельсе ликвидировано - РИА Новости Крым, 13.01.2025
Открытое горение на промпредприятии в Энгельсе ликвидировано
На промышленном предприятии в Энгельсе ликвидировали открытое горение, которое началось пять дней назад после падения обломков сбитых беспилотников. Об этом... РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T07:44
2025-01-13T07:44
саратовская область
энгельс
роман бусаргин
новости
пожар
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. На промышленном предприятии в Энгельсе ликвидировали открытое горение, которое началось пять дней назад после падения обломков сбитых беспилотников. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Губернатор также отметил, что работы продолжаются.Украинские беспилотники 8 января атаковали Саратов и Энгельс, обломки сбитого дрона повредили промпредприятие, сообщал ранее глава региона. Позже в Энгельсе из-за пожара на промышленном объекте ввели режим ЧС, погибли двое сотрудников МЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар ВСУ по Саратову и Энгельсу – что известноВСУ атаковали военный аэродром в Саратовской областиВСУ забросали больницу в Алешках минами и ударили дроном по скорой помощи
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саратовская область, энгельс, роман бусаргин, новости, пожар, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
Открытое горение на промпредприятии в Энгельсе ликвидировано

В Энгельсе ликвидировали открытое горение на предприятии после падения беспилотника

07:44 13.01.2025
 
© Роман БусаргинПожар на промышленном предприятии в Энгельсе
Пожар на промышленном предприятии в Энгельсе
© Роман Бусаргин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. На промышленном предприятии в Энгельсе ликвидировали открытое горение, которое началось пять дней назад после падения обломков сбитых беспилотников. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
"На промышленном предприятии в Энгельсе ночью удалось добиться ликвидации открытого горения. Спасибо всем сотрудникам МЧС, спасателям и другим специалистам, которые круглосуточно находятся на месте", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор также отметил, что работы продолжаются.
Украинские беспилотники 8 января атаковали Саратов и Энгельс, обломки сбитого дрона повредили промпредприятие, сообщал ранее глава региона. Позже в Энгельсе из-за пожара на промышленном объекте ввели режим ЧС, погибли двое сотрудников МЧС.
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Саратовская областьЭнгельсРоман БусаргинНовостиПожарПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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