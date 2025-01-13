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Пожар в Калифорнии унес жизни 24 человек
Пожар в Калифорнии унес жизни 24 человек - РИА Новости Крым, 13.01.2025
Пожар в Калифорнии унес жизни 24 человек
Из-за лесных пожаров в Калифорнии погибли как минимум 24 человека, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC News. РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T06:18
2025-01-13T06:18
2025-01-13T06:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Из-за лесных пожаров в Калифорнии погибли как минимум 24 человека, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC News.Лесные пожары начали распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января. Стихийное бедствие уже назвали одним из самых разрушительных в истории региона. По словам метеорологов, причина распространения огня — сильные ветра и сухая погода.Утром 12 января телеканал NBC News со ссылкой на департамент судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес сообщил, что число жертв пожаров в американском штате Калифорния, по официальным данным, достигло 16. Более 100 тысяч жителей были эвакуированы, огонь угрожает порядка 15 тысяч домов.В пожарах сгорели виллы многих американских знаменитостей. Площадь пожаров достигла 11 тысяч гектаров и продолжает увеличиваться. В Калифорнии объявлен режим масштабного стихийного бедствия. По оценкам экспертов, ущерб от стихийного бедствия уже составляет 135-150 млрд долларов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дом Хантера Байдена сгорел в КалифорнииКак выглядят пожары в Лос-Анджелесе из космоса – фотоКатастрофические пожары в США изменят многое в стране – мнение
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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сша, пожар, в мире, происшествия, новости
Пожар в Калифорнии унес жизни 24 человек
Пожар в Калифорнии стал причиной гибели 24 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Из-за лесных пожаров в Калифорнии погибли как минимум 24 человека, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC News.
"Подтверждена гибель 16 человек при пожаре "Итон" и восьми человек при пожаре Палисейдс", — говорится в сообщении.
Лесные пожары начали распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января. Стихийное бедствие уже назвали одним из самых разрушительных в истории региона. По словам метеорологов, причина распространения огня — сильные ветра и сухая погода.
Утром 12 января телеканал NBC News со ссылкой на департамент судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес сообщил, что число жертв пожаров в американском штате Калифорния, по официальным данным, достигло 16. Более 100 тысяч жителей были эвакуированы, огонь угрожает порядка 15 тысяч домов.
В пожарах сгорели виллы
многих американских знаменитостей. Площадь пожаров достигла 11 тысяч гектаров и продолжает увеличиваться. В Калифорнии объявлен режим масштабного стихийного бедствия
. По оценкам экспертов, ущерб от стихийного бедствия уже составляет 135-150 млрд долларов.
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