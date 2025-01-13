https://crimea.ria.ru/20250113/pozhar-v-kalifornii-unes-zhizni-24-chelovek-1143272858.html

Пожар в Калифорнии унес жизни 24 человек

Пожар в Калифорнии унес жизни 24 человек - РИА Новости Крым, 13.01.2025

Пожар в Калифорнии унес жизни 24 человек

Из-за лесных пожаров в Калифорнии погибли как минимум 24 человека, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC News. РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T06:18

2025-01-13T06:18

2025-01-13T06:18

сша

пожар

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Из-за лесных пожаров в Калифорнии погибли как минимум 24 человека, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC News.Лесные пожары начали распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января. Стихийное бедствие уже назвали одним из самых разрушительных в истории региона. По словам метеорологов, причина распространения огня — сильные ветра и сухая погода.Утром 12 января телеканал NBC News со ссылкой на департамент судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес сообщил, что число жертв пожаров в американском штате Калифорния, по официальным данным, достигло 16. Более 100 тысяч жителей были эвакуированы, огонь угрожает порядка 15 тысяч домов.В пожарах сгорели виллы многих американских знаменитостей. Площадь пожаров достигла 11 тысяч гектаров и продолжает увеличиваться. В Калифорнии объявлен режим масштабного стихийного бедствия. По оценкам экспертов, ущерб от стихийного бедствия уже составляет 135-150 млрд долларов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дом Хантера Байдена сгорел в КалифорнииКак выглядят пожары в Лос-Анджелесе из космоса – фотоКатастрофические пожары в США изменят многое в стране – мнение

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, пожар, в мире, происшествия, новости