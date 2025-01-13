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Силы ПВО за ночь сбили 8 украинских беспилотников над регионами России - РИА Новости Крым, 13.01.2025
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Силы ПВО за ночь сбили 8 украинских беспилотников над регионами России
Силы ПВО за ночь сбили 8 украинских беспилотников над регионами России - РИА Новости Крым, 13.01.2025
Силы ПВО за ночь сбили 8 украинских беспилотников над регионами России
Дежурные средства российской ПВО уничтожили за прошедшую ночь 8 украинских беспилотников над Воронежской, Белгородской и Брянской областями, сообщили в... РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T07:18
2025-01-13T07:28
пво
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
обстрелы всу
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО уничтожили за прошедшую ночь 8 украинских беспилотников над Воронежской, Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. Как уточнили в Минобороны, в небе над Воронежской областью сбито шесть беспилотников и по одному - над территориями Брянской и Белгородской областей.В минувшую субботу утром сообщалось, что над Крымом, Черным и Азовским морями, а также пятью регионами России силы ПВО уничтожили 85 беспилотников. Вечером 10 января над акваторией Черного моря сбили четыре украинских беспилотника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Освобождение Курской области: потери ВСУ превысили 51 000 боевиковАрмия России поразила военные аэродромы Украины и склады боеприпасов ВСУАрмия России освободила Калиново в Харьковской области и Янтарное в ДНР
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РИА Новости Крым
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пво, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, обстрелы всу, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости
Силы ПВО за ночь сбили 8 украинских беспилотников над регионами России

ПВО за ночь сбила 8 украинских дронов в небе над тремя российскими регионами

07:18 13.01.2025 (обновлено: 07:28 13.01.2025)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО уничтожили за прошедшую ночь 8 украинских беспилотников над Воронежской, Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Как уточнили в Минобороны, в небе над Воронежской областью сбито шесть беспилотников и по одному - над территориями Брянской и Белгородской областей.
В минувшую субботу утром сообщалось, что над Крымом, Черным и Азовским морями, а также пятью регионами России силы ПВО уничтожили 85 беспилотников. Вечером 10 января над акваторией Черного моря сбили четыре украинских беспилотника.
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ПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВООбстрелы ВСУМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииНовости
 
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