https://crimea.ria.ru/20250113/sily-pvo-za-noch-sbili-8-ukrainskikh-bespilotnikov-nad-regionami-rossii-1143273725.html

Силы ПВО за ночь сбили 8 украинских беспилотников над регионами России

Силы ПВО за ночь сбили 8 украинских беспилотников над регионами России - РИА Новости Крым, 13.01.2025

Силы ПВО за ночь сбили 8 украинских беспилотников над регионами России

Дежурные средства российской ПВО уничтожили за прошедшую ночь 8 украинских беспилотников над Воронежской, Белгородской и Брянской областями, сообщили в... РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T07:18

2025-01-13T07:18

2025-01-13T07:28

пво

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

обстрелы всу

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО уничтожили за прошедшую ночь 8 украинских беспилотников над Воронежской, Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. Как уточнили в Минобороны, в небе над Воронежской областью сбито шесть беспилотников и по одному - над территориями Брянской и Белгородской областей.В минувшую субботу утром сообщалось, что над Крымом, Черным и Азовским морями, а также пятью регионами России силы ПВО уничтожили 85 беспилотников. Вечером 10 января над акваторией Черного моря сбили четыре украинских беспилотника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Освобождение Курской области: потери ВСУ превысили 51 000 боевиковАрмия России поразила военные аэродромы Украины и склады боеприпасов ВСУАрмия России освободила Калиново в Харьковской области и Янтарное в ДНР

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, обстрелы всу, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости