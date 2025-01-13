https://crimea.ria.ru/20250113/kak-aferisty-obmanyvali-krymchan-pod-novyy-god-1143228232.html

Как аферисты обманывали крымчан под Новый год

Как аферисты обманывали крымчан под Новый год - РИА Новости Крым, 13.01.2025

Как аферисты обманывали крымчан под Новый год

Самой распространенной мошеннической схемой в Крыму на сегодняшний день остается сценарий "Ваш родственник попал в ДТП". Также аферисты продолжают звонить и... РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T06:10

2025-01-13T06:10

2025-01-13T06:10

мошенничество

радио "спутник в крыму"

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Как мошенники в новогодние праздники обманывали крымчан Как мошенники в новогодние праздники обманывали крымчан audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Самой распространенной мошеннической схемой в Крыму на сегодняшний день остается сценарий "Ваш родственник попал в ДТП". Также аферисты продолжают звонить и представляться сотрудниками правоохранительных органов, социальных или банковских организаций, сообщая о якобы подозрительных операциях на счетах граждан. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с киберпреступностью МВД по РК, майор полиции Алина Торбина.По ее словам, мошеннические схемы остаются одинаково актуальными всегда, и минувшие новогодние праздники не стали исключением, хотя в этом году фактов обмана крымчан было вдвое меньше (двенадцать против двадцати четырех в 2024-м).Небольшое понижение числа таких преступлений наблюдалось только 1 и 2 января. Но после началось все, как и было: по 3-4 мошеннические схемы каждый день, сказала оперуполномоченный."Это продиктовать код из СМС, чтобы мошенники попали в портал Госуслуг и пытались оформить кредиты в микрофинансовых организациях. Инвестирование на мошеннических сайтах. Вложение криптовалюты в мошеннические биржи. И это покупка или продажа, когда потерпевший переходит по фишинговым ссылкам, где вносит свои банковские реквизиты, чтобы почему-то внести предоплату человеку, который получает (товар). Тут вообще логике не подлежит эта схема, но тем не менее", – перечислила Торбина.Вернуть родственника из зоны СВОЕще одна история - крымчанка перевела мошенникам полмиллиона рублей за организацию "возвращения" супруга домой из зоны СВО в преддверии новогодних праздников.Попытку вернуть мужа из зоны специальной военной операции женщина предприняла в ответ на соответствующее предложение от мошенников, поступившее в конце 2024 года.По ее словам, звонок крымчанке поступил через один из мессенджеров, как часто и делают аферисты. Они предлагают решить вопрос с помощью коррупционных связей либо говорят, что человек в плену и есть возможность его выкупить.В таких случаях переведенные обманутыми родственниками бойцов деньги редко подлежат возврату, поскольку быстро выводятся за рубеж с помощью криптовалюты, добавила оперуполномоченный.Это же касается и других вариантов обмана крымчан по звонкам через мессенджеры и в интернете, отметила Торбина.Как себя обезопасить от мошенниковУдостовериться в том, что звонят мошенники, можно довольно просто, подчеркнула специалист. Для этого нужно отбить входящий вызов и попытаться перезвонить. Обратной связи у мошенников нет, поэтому вам никто не ответит, а скорее всего совершить такой звонок будет просто невозможно.То же самое касается звонков "коллег" и "начальников" с указаниями поделиться с ними или с кем-то другим личными данными и документами. Часто для этого используется искусственный интеллект с подделкой голоса, поэтому перезванивать в таких случаях надо непременно, сказала Торбина.Также следует помнить, что ни сотрудники банков, ни представители правоохранительных органов никогда не звонят через интернет-мессенджеры, добавила она.И призвала крымчан быть бдительными и следить за тем, чтобы на уловки не попадались самые доверчивые – пожилые люди. А также дети, которых мошенники обманывают во время игр в интернете, запрашивая у них фото банковских карт и паспортов, своих и родительских, для оплаты лучших ресурсов или получения очков, баллов и так далее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На российской вакцине от рака пытаются заработать мошенники 168 млрд рублей отдали россияне мошенникам в прошлом году Юрист перечислил распространенные схемы мошенничества в страховании

https://crimea.ria.ru/20241022/v-krymu-predlozhili-uzhestochit-zakony-dlya-borby-s-dropperami-1141240291.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, новый год, общество, мвд по республике крым, статистика, происшествия