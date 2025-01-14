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Забрал у пенсионеров 1,6 млн рублей: в Керчи задержан курьер мошенников

Забрал у пенсионеров 1,6 млн рублей: в Керчи задержан курьер мошенников - РИА Новости Крым, 14.01.2025

Забрал у пенсионеров 1,6 млн рублей: в Керчи задержан курьер мошенников

В Керчи задержан ранее судимый курьер дистанционных мошенников по подозрению в хищении более 1,6 миллионов рублей у пенсионеров. Об этом сообщает МВД по... РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T14:27

2025-01-14T14:27

2025-01-14T14:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Керчи задержан ранее судимый курьер дистанционных мошенников по подозрению в хищении более 1,6 миллионов рублей у пенсионеров. Об этом сообщает МВД по Республике Крым.Отмечается, что мужчина забирал деньги у обманутых жителей Ялты.Одной из жертв преступной схемы стала 70-летняя пенсионерка. Женщина получила звонок через мессенджер от неизвестной, которая представилась сотрудником госпредприятия и уговорила жертву передать 650 тысяч рублей курьеру.Второй потерпевшей оказалась 64-летняя крымчанка. Ей на мобильный телефон позвонил лжесотрудник правоохранительных органов, который сообщил о необходимости уберечь деньги от мошенников и уговорил отдать курьеру свыше 1 миллиона рублей.Выйти на подозреваемого, который выступал в роли курьера, удалось благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным сотрудниками уголовного розыска Ялты совместно с коллегами из Феодосии и Керчи.Следствие установило, что мужчина уже был ранее судим и причастен к иным эпизодам мошенничества, совершенным на территории Республики Крым.На данный момент злоумышленник заключен под стражу, в его отношении возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит до шести лет лишения свободы.В Евпатории будут судить курьера мошенников, похитившего 1,4 млн рублей у пенсионеров, обманутых по схеме "Ваш родственник попал в ДТП".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обокрали пенсионерок: подростки в Алуште задержаны за помощь мошенникамГруппа мошенников похищала деньги у пенсионеров в пяти районах КрымаКешбэк за медуслуги - аферисты придумали еще один способ обмана россиян

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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