https://crimea.ria.ru/20241113/kurer-moshennikov-v-krymu-pokhitil-14-mln-u-pensionerov-1141819145.html

Курьер мошенников в Крыму похитил 1,4 млн у пенсионеров

Курьер мошенников в Крыму похитил 1,4 млн у пенсионеров - РИА Новости Крым, 13.11.2024

Курьер мошенников в Крыму похитил 1,4 млн у пенсионеров

В Евпатории будут судить курьера мошенников, похитившего 1,4 млн рублей у пенсионеров, обманутых по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 13.11.2024

2024-11-13T11:15

2024-11-13T11:15

2024-11-13T11:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Евпатории будут судить курьера мошенников, похитившего 1,4 млн рублей у пенсионеров, обманутых по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, 20-летний житель Севастополя входил в мошенническую группу, участники которой звонили пожилым гражданам и сообщали о якобы совершенных их родственниками ДТП, а также о необходимости передать деньги для возмещения причиненного вреда.Противоправные действия курьера пресечены сотрудниками полиции. Сейчас уголовное дело направлено в суд. Дела в отношении других соучастников выделены в отдельное производство.В Крыму ранее осудили курьера мошенников, которые похитили у пенсионеров почти два миллиона рублей. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 3,5 лет исправительной колонии общего режима.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обокрали пенсионерок: подростки в Алуште задержаны за помощь мошенникамНе берите трубку: совет от полиции для защиты от мошенниковНовые схемы телефонных мошенников в Крыму: как не стать жертвой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, новости крыма, евпатория, прокуратура республики крым, правосудие, крым, закон и право