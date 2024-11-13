https://crimea.ria.ru/20241113/kurer-moshennikov-v-krymu-pokhitil-14-mln-u-pensionerov-1141819145.html
Курьер мошенников в Крыму похитил 1,4 млн у пенсионеров
Курьер мошенников в Крыму похитил 1,4 млн у пенсионеров - РИА Новости Крым, 13.11.2024
Курьер мошенников в Крыму похитил 1,4 млн у пенсионеров
В Евпатории будут судить курьера мошенников, похитившего 1,4 млн рублей у пенсионеров, обманутых по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T11:15
2024-11-13T11:15
2024-11-13T11:41
мошенничество
новости крыма
евпатория
прокуратура республики крым
правосудие
крым
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/19/1118658444_0:151:3107:1899_1920x0_80_0_0_7b3e32b91b032f785f76d47ec802e833.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Евпатории будут судить курьера мошенников, похитившего 1,4 млн рублей у пенсионеров, обманутых по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, 20-летний житель Севастополя входил в мошенническую группу, участники которой звонили пожилым гражданам и сообщали о якобы совершенных их родственниками ДТП, а также о необходимости передать деньги для возмещения причиненного вреда.Противоправные действия курьера пресечены сотрудниками полиции. Сейчас уголовное дело направлено в суд. Дела в отношении других соучастников выделены в отдельное производство.В Крыму ранее осудили курьера мошенников, которые похитили у пенсионеров почти два миллиона рублей. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 3,5 лет исправительной колонии общего режима.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обокрали пенсионерок: подростки в Алуште задержаны за помощь мошенникамНе берите трубку: совет от полиции для защиты от мошенниковНовые схемы телефонных мошенников в Крыму: как не стать жертвой
евпатория
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/19/1118658444_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_559b2ae1796180b59a0b219794b309ed.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мошенничество, новости крыма, евпатория, прокуратура республики крым, правосудие, крым, закон и право
Курьер мошенников в Крыму похитил 1,4 млн у пенсионеров
В Крыму будут судить курьера мошенников за хищение у пенсионеров 1,4 млн рублей
11:15 13.11.2024 (обновлено: 11:41 13.11.2024)