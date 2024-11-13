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Курьер мошенников в Крыму похитил 1,4 млн у пенсионеров - РИА Новости Крым, 13.11.2024
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Курьер мошенников в Крыму похитил 1,4 млн у пенсионеров
Курьер мошенников в Крыму похитил 1,4 млн у пенсионеров - РИА Новости Крым, 13.11.2024
Курьер мошенников в Крыму похитил 1,4 млн у пенсионеров
В Евпатории будут судить курьера мошенников, похитившего 1,4 млн рублей у пенсионеров, обманутых по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T11:15
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мошенничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Евпатории будут судить курьера мошенников, похитившего 1,4 млн рублей у пенсионеров, обманутых по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, 20-летний житель Севастополя входил в мошенническую группу, участники которой звонили пожилым гражданам и сообщали о якобы совершенных их родственниками ДТП, а также о необходимости передать деньги для возмещения причиненного вреда.Противоправные действия курьера пресечены сотрудниками полиции. Сейчас уголовное дело направлено в суд. Дела в отношении других соучастников выделены в отдельное производство.В Крыму ранее осудили курьера мошенников, которые похитили у пенсионеров почти два миллиона рублей. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 3,5 лет исправительной колонии общего режима.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обокрали пенсионерок: подростки в Алуште задержаны за помощь мошенникамНе берите трубку: совет от полиции для защиты от мошенниковНовые схемы телефонных мошенников в Крыму: как не стать жертвой
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РИА Новости Крым
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96
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мошенничество, новости крыма, евпатория, прокуратура республики крым, правосудие, крым, закон и право
Курьер мошенников в Крыму похитил 1,4 млн у пенсионеров

В Крыму будут судить курьера мошенников за хищение у пенсионеров 1,4 млн рублей

11:15 13.11.2024 (обновлено: 11:41 13.11.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкКупюры в руках. Архивное фото
Купюры в руках. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Евпатории будут судить курьера мошенников, похитившего 1,4 млн рублей у пенсионеров, обманутых по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным надзорного ведомства, 20-летний житель Севастополя входил в мошенническую группу, участники которой звонили пожилым гражданам и сообщали о якобы совершенных их родственниками ДТП, а также о необходимости передать деньги для возмещения причиненного вреда.
"Обвиняемый встречался с пенсионерами, которые передавали ему свои сбережения. Размер похищенных у трех граждан денежных средств составил около 1,4 млн рублей", - уточняется в сообщении.
Противоправные действия курьера пресечены сотрудниками полиции. Сейчас уголовное дело направлено в суд. Дела в отношении других соучастников выделены в отдельное производство.
В Крыму ранее осудили курьера мошенников, которые похитили у пенсионеров почти два миллиона рублей. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 3,5 лет исправительной колонии общего режима.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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МошенничествоНовости КрымаЕвпаторияПрокуратура Республики КрымПравосудиеКрымЗакон и право
 
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