https://crimea.ria.ru/20250114/patrushev-ukraina-mozhet-prekratit-suschestvovanie-v-2025-godu-1143337276.html

Украина может прекратить существование в 2025 году – Патрушев

Украина может прекратить существование в 2025 году – Патрушев - РИА Новости Крым, 14.01.2025

Украина может прекратить существование в 2025 году – Патрушев

Уже в 2025 году Украина может перестать существовать как государство. Такое мнение высказал помощник президента России Николай Патрушев. РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T15:20

2025-01-14T15:20

2025-01-14T15:29

николай патрушев

мнения

новости

россия

политика

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0a/1141744850_0:601:853:1081_1920x0_80_0_0_b1c47ad7c4a4e45f977455017dcd6442.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Уже в 2025 году Украина может перестать существовать как государство. Такое мнение высказал помощник президента России Николай Патрушев.Он выразил обеспокоенность в связи с тем, что насильственное принуждение к неонацистской идеологии и русофобия уничтожают некогда процветающие города страны, в том числе Харьков, Одессу, Николаев и Днепропетровск.Также помпред не исключил, что агрессивная антироссийская политика Кишинева приведет к тому, что Молдавия либо войдет в состав другого государства, либо также прекратит свое существование.В неразборчивых международных связях Украина довела себя до европейской заразной болезни – нацизма, закономерным итогом которой без лечения является политическая смерть, а "новые политические сезоны" в Европе в ближайшие полгода способны лишь ускорить ее гибель, заявляла ранее социолог и политический эксперт, руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Симферополе Наталья Киселева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский тупик - эксперт о неизбежности крушения киевского режимаПольша в любом случае "откусит" часть Западной Украины – мнение"Украина исчезнет": Лукашенко о последствиях сброса Киевом грязной бомбы

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай патрушев, мнения, новости, россия, политика, в мире, украина