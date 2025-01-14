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Украина может прекратить существование в 2025 году – Патрушев
Украина может прекратить существование в 2025 году – Патрушев - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Украина может прекратить существование в 2025 году – Патрушев
Уже в 2025 году Украина может перестать существовать как государство. Такое мнение высказал помощник президента России Николай Патрушев. РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T15:20
2025-01-14T15:20
2025-01-14T15:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Уже в 2025 году Украина может перестать существовать как государство. Такое мнение высказал помощник президента России Николай Патрушев.Он выразил обеспокоенность в связи с тем, что насильственное принуждение к неонацистской идеологии и русофобия уничтожают некогда процветающие города страны, в том числе Харьков, Одессу, Николаев и Днепропетровск.Также помпред не исключил, что агрессивная антироссийская политика Кишинева приведет к тому, что Молдавия либо войдет в состав другого государства, либо также прекратит свое существование.В неразборчивых международных связях Украина довела себя до европейской заразной болезни – нацизма, закономерным итогом которой без лечения является политическая смерть, а "новые политические сезоны" в Европе в ближайшие полгода способны лишь ускорить ее гибель, заявляла ранее социолог и политический эксперт, руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Симферополе Наталья Киселева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский тупик - эксперт о неизбежности крушения киевского режимаПольша в любом случае "откусит" часть Западной Украины – мнение"Украина исчезнет": Лукашенко о последствиях сброса Киевом грязной бомбы
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николай патрушев, мнения, новости, россия, политика, в мире, украина
Украина может прекратить существование в 2025 году – Патрушев
Украина может прекратить существование в 2025 году – Патрушев
15:20 14.01.2025 (обновлено: 15:29 14.01.2025)