https://crimea.ria.ru/20250114/massirovannaya-ataka-na-rossiyu-sbity-180-bespilotnikov-vsu-1143337041.html

Массированная атака на Россию: сбиты 180 беспилотников ВСУ

Массированная атака на Россию: сбиты 180 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 14.01.2025

Массированная атака на Россию: сбиты 180 беспилотников ВСУ

Российские военные за сутки сбили 180 вражеских беспилотников, а также 14 британских и американских ракет и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Об... РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T15:16

2025-01-14T15:16

2025-01-14T15:18

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

новости

вооруженные силы россии

пво

бпла ввс сша mq-9 reaper

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки сбили 180 вражеских беспилотников, а также 14 британских и американских ракет и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщается в сводке Минобороны России во вторник.В том числе 146 беспилотников сбиты вне зоны специальной военной операции, уточнили в оборонном ведомстве.Российская авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуру военных аэродромов и скопления живой силы и техники противника в 148 районах.Во вторник днем Вооруженные силы Украины попытались нанести удары по объектам в Брянской области с помощью 12 ракет ATACMS и Storm Shadow и 31 беспилотника. Также за ночь средства противовоздушной обороны сбили 17 украинских беспилотников над Орловской областью. В Казани при атаке беспилотника загорелась газовая цистерна. Также атакам подверглись город Энгельс в Саратовской области, Ростовская и Тульская области.Также атака украинских беспилотников отражена над Ростовской областью. В течение ночи над регионом сбили 14 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. Кроме того, в ночь на вторник над акваторией Черного моря были уничтожены две британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 40395 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 20526 танков и других боевых бронированных машин, 1508 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20569 орудий полевой артиллерии и минометов, 30255 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крым Зеленскому не по зубам": Аксенов оценил эффективность ПВО в регионе140 мирных россиян пострадали от атак ВСУ с начала годаШесть аэропортов России возобновили работу

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, пво, бпла ввс сша mq-9 reaper, всу (вооруженные силы украины)