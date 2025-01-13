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Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.01.2025
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
В Севастополе отменили воздушную тревогу, сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T21:34
2025-01-13T21:34
2025-01-13T21:38
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воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу, сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.Отбой воздушной тревоги в Севастополе дают только после соответствующего сигнала, поданного военными: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий.23 сентября губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства дал поручение пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS, а также улучшить систему оповещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытияВторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозуСхему размещения укрытий в Севастополе пересмотрят
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Отбой воздушной тревоги в Севастополе
В Севастополе отбой воздушной тревоги
21:34 13.01.2025 (обновлено: 21:38 13.01.2025)