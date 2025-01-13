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Ялта побила рекорды по числу отдыхающих в новогодние праздники
Ялта побила рекорды по числу отдыхающих в новогодние праздники - РИА Новости Крым, 13.01.2025
Ялта побила рекорды по числу отдыхающих в новогодние праздники
Новогодние и рождественские праздники в Большой Ялте встретили порядка 100 тысяч туристов, что бьет все рекорды. Об этом сообщила мэр города-курорта Янина... РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T18:48
2025-01-13T18:48
2025-01-13T18:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Новогодние и рождественские праздники в Большой Ялте встретили порядка 100 тысяч туристов, что бьет все рекорды. Об этом сообщила мэр города-курорта Янина Павленко.Новые световые фотозоны и гастрономическая ярмарка на набережной вызвали живой интерес у гостей курорта. По словам Павленко, в период зимних праздников в Ялте было съедено почти 75 тысяч шампуров шашлыка - это 30 тонн мяса, втрое больше прошлогоднего показателя. А еще две тонны плова, столько же – рыбы, более 23 тысяч лепешек. Также гости и жители города выпили восемь тысяч литров безалкогольного глинтвейна.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что Крым в 2024 году принял 6 миллионов 60 тысяч человек. Это на 16% больше, чем в 2023-м. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит дополнительные деньги на развитие туризмаЯлта в тренде: спрос на отдых на Новый год вырос на 23%Сколько туристов Крым может принять в 2025 году
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Ялта побила рекорды по числу отдыхающих в новогодние праздники
Новый год и Рождество в Большой Ялте встретили порядка 100 тысяч туристов