https://crimea.ria.ru/20250113/ukraina-poluchit-esche-140-millionov-evro-ot-stran-evrosoyuza-1143294620.html

Украина получит еще 140 миллионов евро от стран Евросоюза

Украина получит еще 140 миллионов евро от стран Евросоюза - РИА Новости Крым, 13.01.2025

Украина получит еще 140 миллионов евро от стран Евросоюза

Украина получи 140 миллионов евро от стран ЕС в рамках пакета гуманитарной помощи. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на соответствующее заявление... РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T17:43

2025-01-13T17:43

2025-01-13T17:43

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европейский союз (ес)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Украина получи 140 миллионов евро от стран ЕС в рамках пакета гуманитарной помощи. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на соответствующее заявление Еврокомиссии.Кроме того средства получит Молдавия – на прием украинских беженцев стране направят 8 миллионов евро. Общий объем гуманитарной помощи Еврокомиссии Украине превысил миллиард евро, уточняется в заявлении.Общая сумма военной помощи Украине со стороны США и союзников превысила 126 миллиардов долларов, заявили ранее в Пентагоне. При этом заключительное заседание контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" показало, что США и европейские союзники будут существенно урезать военную и финансовую помощь киевскому режиму в 2025 году, считает военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вашингтон "незаметно" вооружал Киев задолго до начала СВО – БлинкенУкраина получит военную помощь еще на 500 миллионов долларов – что дадутСловакия остановит помощь Украине в ответ на ограничение транзита газа

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, европейский союз (ес), гуманитарная помощь, деньги, политика, в мире, украина