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Украина получит еще 140 миллионов евро от стран Евросоюза - РИА Новости Крым, 13.01.2025
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Украина получит еще 140 миллионов евро от стран Евросоюза
Украина получит еще 140 миллионов евро от стран Евросоюза - РИА Новости Крым, 13.01.2025
Украина получит еще 140 миллионов евро от стран Евросоюза
Украина получи 140 миллионов евро от стран ЕС в рамках пакета гуманитарной помощи. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на соответствующее заявление... РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T17:43
2025-01-13T17:43
новости
европейский союз (ес)
гуманитарная помощь
деньги
политика
в мире
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Украина получи 140 миллионов евро от стран ЕС в рамках пакета гуманитарной помощи. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на соответствующее заявление Еврокомиссии.Кроме того средства получит Молдавия – на прием украинских беженцев стране направят 8 миллионов евро. Общий объем гуманитарной помощи Еврокомиссии Украине превысил миллиард евро, уточняется в заявлении.Общая сумма военной помощи Украине со стороны США и союзников превысила 126 миллиардов долларов, заявили ранее в Пентагоне. При этом заключительное заседание контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" показало, что США и европейские союзники будут существенно урезать военную и финансовую помощь киевскому режиму в 2025 году, считает военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вашингтон "незаметно" вооружал Киев задолго до начала СВО – БлинкенУкраина получит военную помощь еще на 500 миллионов долларов – что дадутСловакия остановит помощь Украине в ответ на ограничение транзита газа
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, европейский союз (ес), гуманитарная помощь, деньги, политика, в мире, украина
Украина получит еще 140 миллионов евро от стран Евросоюза

140 миллионов евро выделит Евросоюз Украине на гуманитарную помощь

17:43 13.01.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза. Архивное фото
Флаг Евросоюза. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Украина получи 140 миллионов евро от стран ЕС в рамках пакета гуманитарной помощи. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на соответствующее заявление Еврокомиссии.

"Финансирование будет направлено на экстренную помощь, включая продовольствие, жилье, питьевую воду, здравоохранение и защиту от холодов. Основными приоритетами являются поддержка уязвимых слоев населения в сильно пострадавших регионах Украины", сказано в документе.

Кроме того средства получит Молдавия – на прием украинских беженцев стране направят 8 миллионов евро. Общий объем гуманитарной помощи Еврокомиссии Украине превысил миллиард евро, уточняется в заявлении.
Общая сумма военной помощи Украине со стороны США и союзников превысила 126 миллиардов долларов, заявили ранее в Пентагоне. При этом заключительное заседание контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" показало, что США и европейские союзники будут существенно урезать военную и финансовую помощь киевскому режиму в 2025 году, считает военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.
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