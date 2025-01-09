Украина получит военную помощь еще на 500 миллионов долларов – что дадут
Глава Пентагона объявил о выделении Украине военной помощи на 500 миллионов долларов
15:21 09.01.2025 (обновлено: 15:25 09.01.2025)
© © AP Photo/ Charles Dharapak, FileПентагон
© © AP Photo/ Charles Dharapak, File
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Киевский режим получит военную помощь на сумму еще в 500 миллионов долларов, такое заявление в четверг сделал глава Пентагона Ллойд Остин, отметив, что на Украину поставят ракеты для ПВО, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы. Об этом пишет РИА Новости.
"Я сегодня объявляю еще один пакет в рамках президентских полномочий (Presidential Drawdown Authority, PDA – ред.), оцениваемый в примерно 500 миллионов долларов. Он включает дополнительные ракеты для украинской системы ПВО, дополнительные боеприпасы и больше боеприпасов типа воздух-земля, а также другое оборудование для поддержки находящихся на Украине F-16", – заявил он в ходе встречи контактной группы по Украине на авиабазе в немецком Рамштайне.
Уточняется, что в Киев отправят военное имущество со складов Пентагона, кроме того, будет закуплено новое оборудование.
Ранее сообщалось, что с начала специальной военной операции общая сумма военной помощи Украине со стороны США и союзников превысила 126 миллиардов долларов. Вашингтон с 2021 года "незаметно" развернул крупные поставки своих вооружений на Украину. Такое признание сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с New York Times. Как ранее писало это издание, Украина вряд ли может рассчитывать на новые поставки дальнобойного оружия из США и Великобритании.
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