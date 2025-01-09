Рейтинг@Mail.ru
Украина получит военную помощь еще на 500 миллионов долларов – что дадут - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250109/ukraina-poluchit-voennuyu-pomosch-esche-na-500-millionov-dollarov--chto-dadut-1143197298.html
Украина получит военную помощь еще на 500 миллионов долларов – что дадут
Украина получит военную помощь еще на 500 миллионов долларов – что дадут - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Украина получит военную помощь еще на 500 миллионов долларов – что дадут
Киевский режим получит военную помощь на сумму еще в 500 миллионов долларов, такое заявление в четверг сделал глава Пентагона Ллойд Остин, отметив, что на... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T15:21
2025-01-09T15:25
пентагон
ллойд остин
новости
сша
украина
оружие
поставки западного оружия украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110296/92/1102969224_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_327df1f24b5d5c893c9839ea8046df53.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Киевский режим получит военную помощь на сумму еще в 500 миллионов долларов, такое заявление в четверг сделал глава Пентагона Ллойд Остин, отметив, что на Украину поставят ракеты для ПВО, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы. Об этом пишет РИА Новости.Уточняется, что в Киев отправят военное имущество со складов Пентагона, кроме того, будет закуплено новое оборудование.Ранее сообщалось, что с начала специальной военной операции общая сумма военной помощи Украине со стороны США и союзников превысила 126 миллиардов долларов. Вашингтон с 2021 года "незаметно" развернул крупные поставки своих вооружений на Украину. Такое признание сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с New York Times. Как ранее писало это издание, Украина вряд ли может рассчитывать на новые поставки дальнобойного оружия из США и Великобритании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка поддержать штаны: зачем Запад заговорил о ядерных бомбах в ПольшеВвод контингента НАТО на Украину: сколько боевиков может собрать альянсЧто даст Украине вторая партия самолетов F-16 – эксперт
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110296/92/1102969224_73:0:526:340_1920x0_80_0_0_d0f3706f539ede26416e0757b0e34627.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пентагон, ллойд остин, новости, сша, украина, оружие, поставки западного оружия украине
Украина получит военную помощь еще на 500 миллионов долларов – что дадут

Глава Пентагона объявил о выделении Украине военной помощи на 500 миллионов долларов

15:21 09.01.2025 (обновлено: 15:25 09.01.2025)
 
© © AP Photo/ Charles Dharapak, FileПентагон
Пентагон
© © AP Photo/ Charles Dharapak, File
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Киевский режим получит военную помощь на сумму еще в 500 миллионов долларов, такое заявление в четверг сделал глава Пентагона Ллойд Остин, отметив, что на Украину поставят ракеты для ПВО, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы. Об этом пишет РИА Новости.

"Я сегодня объявляю еще один пакет в рамках президентских полномочий (Presidential Drawdown Authority, PDA – ред.), оцениваемый в примерно 500 миллионов долларов. Он включает дополнительные ракеты для украинской системы ПВО, дополнительные боеприпасы и больше боеприпасов типа воздух-земля, а также другое оборудование для поддержки находящихся на Украине F-16", – заявил он в ходе встречи контактной группы по Украине на авиабазе в немецком Рамштайне.

Уточняется, что в Киев отправят военное имущество со складов Пентагона, кроме того, будет закуплено новое оборудование.
Ранее сообщалось, что с начала специальной военной операции общая сумма военной помощи Украине со стороны США и союзников превысила 126 миллиардов долларов. Вашингтон с 2021 года "незаметно" развернул крупные поставки своих вооружений на Украину. Такое признание сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с New York Times. Как ранее писало это издание, Украина вряд ли может рассчитывать на новые поставки дальнобойного оружия из США и Великобритании.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Попытка поддержать штаны: зачем Запад заговорил о ядерных бомбах в Польше
Ввод контингента НАТО на Украину: сколько боевиков может собрать альянс
Что даст Украине вторая партия самолетов F-16 – эксперт
 
ПентагонЛлойд ОстинНовостиСШАУкраинаОружиеПоставки западного оружия Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:15Крымский мост открыли для проезда
16:10Путин поручил создать федеральный штаб по ликвидации разлива мазута
16:10Трафик по Крымскому мосту в новогодние праздники вырос на треть
15:44В России модернизируют коммунальную инфраструктуру на 4,5 трлн
15:35Крымский мост закрыт для проезда
15:35143 тысячи пассажиров перевезли в Крым на поездах за новогодние праздники
15:30В Севастополе закрыт рейд и остановлен морской транспорт
15:21Украина получит военную помощь еще на 500 миллионов долларов – что дадут
15:10В Опукском заповеднике очистили от мазута почти 13 километров берега
15:04Выбросы мазута обнаружены в Черноморском районе Крыма
14:53Обломки дронов ВСУ повредили семь домов на Кубани
14:37190 боевиков ВСУ уничтожены в Курской области за сутки
14:28В ВСУ назвали количество разыскиваемых уклонистов от мобилизации
14:24Спасение птиц от мазута в Керчи: как работают волонтеры
14:22Семь поселков под Симферополем без воды – прокуратура проводит проверку
14:20Дрон атаковал жилой дом в Белгородской области – ранен мужчина
14:00Новости СВО: Украина теряет боевиков и аэродромы
13:54ВСУ обстреляли школу в Херсонской области: пострадали мирные жители
13:49Севастопольца оштрафовали на 120 тысяч за пропаганду ЛГБТ*
13:23В море у Евпатории обнаружили новые пятна мазута
Лента новостейМолния