https://crimea.ria.ru/20250109/ukraina-poluchit-voennuyu-pomosch-esche-na-500-millionov-dollarov--chto-dadut-1143197298.html

Украина получит военную помощь еще на 500 миллионов долларов – что дадут

Украина получит военную помощь еще на 500 миллионов долларов – что дадут - РИА Новости Крым, 09.01.2025

Украина получит военную помощь еще на 500 миллионов долларов – что дадут

Киевский режим получит военную помощь на сумму еще в 500 миллионов долларов, такое заявление в четверг сделал глава Пентагона Ллойд Остин, отметив, что на... РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T15:21

2025-01-09T15:21

2025-01-09T15:25

пентагон

ллойд остин

новости

сша

украина

оружие

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Киевский режим получит военную помощь на сумму еще в 500 миллионов долларов, такое заявление в четверг сделал глава Пентагона Ллойд Остин, отметив, что на Украину поставят ракеты для ПВО, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы. Об этом пишет РИА Новости.Уточняется, что в Киев отправят военное имущество со складов Пентагона, кроме того, будет закуплено новое оборудование.Ранее сообщалось, что с начала специальной военной операции общая сумма военной помощи Украине со стороны США и союзников превысила 126 миллиардов долларов. Вашингтон с 2021 года "незаметно" развернул крупные поставки своих вооружений на Украину. Такое признание сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с New York Times. Как ранее писало это издание, Украина вряд ли может рассчитывать на новые поставки дальнобойного оружия из США и Великобритании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка поддержать штаны: зачем Запад заговорил о ядерных бомбах в ПольшеВвод контингента НАТО на Украину: сколько боевиков может собрать альянсЧто даст Украине вторая партия самолетов F-16 – эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пентагон, ллойд остин, новости, сша, украина, оружие, поставки западного оружия украине