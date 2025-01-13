https://crimea.ria.ru/20250113/prezidenty-rossii-i-irana-podpishut-dogovor-o-vseobemlyuschem-partnerstve-1143290343.html

Президенты России и Ирана подпишут Договор о всеобъемлющем партнерстве

Президенты России и Ирана подпишут Договор о всеобъемлющем партнерстве - РИА Новости Крым, 13.01.2025

Президенты России и Ирана подпишут Договор о всеобъемлющем партнерстве

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан встретятся 17 января в Москве и подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между... РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T15:46

2025-01-13T15:46

2025-01-13T15:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан встретятся 17 января в Москве и подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.В ходе переговоров лидеры стран обсудят перспективы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сферах, а также актуальных вопросов региональной и международной повестки дня, добавили в Кремле.Глава МИД РФ Сергей Лавров в конце декабря в интервью РИА Новости заявил, что в новом российско-иранском договоре будет закреплено стремление Москвы и Тегерана к сотрудничеству в сфере безопасности и обороны, укреплению взаимодействия в интересах мира на региональном и глобальном уровнях, налаживанию более тесной кооперации в областях безопасности, обороны, борьбы с терроризмом и экстремизмом, противодействия многим другим общим вызовам и угрозам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Индонезия в БРИКС: что это даст Глобальному ЮгуТаиланд станет страной-партнером БРИКСКазахстану направили приглашение в БРИКС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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