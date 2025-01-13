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Президенты России и Ирана подпишут Договор о всеобъемлющем партнерстве - РИА Новости Крым, 13.01.2025
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Президенты России и Ирана подпишут Договор о всеобъемлющем партнерстве
Президенты России и Ирана подпишут Договор о всеобъемлющем партнерстве - РИА Новости Крым, 13.01.2025
Президенты России и Ирана подпишут Договор о всеобъемлющем партнерстве
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан встретятся 17 января в Москве и подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между... РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T15:46
2025-01-13T15:46
россия
иран
политика
в мире
новости
владимир путин (политик)
масуд пезешкиан
сотрудничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан встретятся 17 января в Москве и подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.В ходе переговоров лидеры стран обсудят перспективы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сферах, а также актуальных вопросов региональной и международной повестки дня, добавили в Кремле.Глава МИД РФ Сергей Лавров в конце декабря в интервью РИА Новости заявил, что в новом российско-иранском договоре будет закреплено стремление Москвы и Тегерана к сотрудничеству в сфере безопасности и обороны, укреплению взаимодействия в интересах мира на региональном и глобальном уровнях, налаживанию более тесной кооперации в областях безопасности, обороны, борьбы с терроризмом и экстремизмом, противодействия многим другим общим вызовам и угрозам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Индонезия в БРИКС: что это даст Глобальному ЮгуТаиланд станет страной-партнером БРИКСКазахстану направили приглашение в БРИКС
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россия, иран, политика, в мире, новости, владимир путин (политик), масуд пезешкиан, сотрудничество
Президенты России и Ирана подпишут Договор о всеобъемлющем партнерстве

Президенты России и Ирана подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

15:46 13.01.2025
 
© РИА Новости . Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаг Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаг Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Антон Быстров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан встретятся 17 января в Москве и подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"17 января состоятся переговоры Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, который прибудет в Россию с официальным визитом… Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ", – говорится в анонсе.

В ходе переговоров лидеры стран обсудят перспективы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сферах, а также актуальных вопросов региональной и международной повестки дня, добавили в Кремле.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в конце декабря в интервью РИА Новости заявил, что в новом российско-иранском договоре будет закреплено стремление Москвы и Тегерана к сотрудничеству в сфере безопасности и обороны, укреплению взаимодействия в интересах мира на региональном и глобальном уровнях, налаживанию более тесной кооперации в областях безопасности, обороны, борьбы с терроризмом и экстремизмом, противодействия многим другим общим вызовам и угрозам.
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