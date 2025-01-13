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Оперативная обстановка в Курской области: ВСУ потеряли более 230 боевиков - РИА Новости Крым, 13.01.2025
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Оперативная обстановка в Курской области: ВСУ потеряли более 230 боевиков
Оперативная обстановка в Курской области: ВСУ потеряли более 230 боевиков - РИА Новости Крым, 13.01.2025
Оперативная обстановка в Курской области: ВСУ потеряли более 230 боевиков
ВСУ за сутки боев на Курском направлении потеряли более 230 военных, три танка, боевую машину пехоты и шесть бронемашин. Об этом сообщает в понедельник... РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T14:28
2025-01-13T14:28
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
потери всу
министерство обороны рф
новости
россия
украина
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки боев на Курском направлении потеряли более 230 военных, три танка, боевую машину пехоты и шесть бронемашин. Об этом сообщает в понедельник Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" поразили формирования танковой, механизированных, десантно-штурмовых бригад ВСУ в разных районах. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 51430 военнослужащих, 300 танков, 229 боевых машин пехоты, 166 бронетранспортеров, 1539 боевых бронированных машин, 1456 автомобилей, 358 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 93 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 30 единиц инженерной и другой техники, восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупнейшее в Европе месторождение лития перешло под контроль РоссииНовости СВО: Киев продолжает катастрофически терять людей и техникуРоссийские войска освободили Песчаное в ДНР
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, потери всу , министерство обороны рф, новости, россия, украина, вооруженные силы россии
Оперативная обстановка в Курской области: ВСУ потеряли более 230 боевиков

В Курской области ВСУ за сутки боев потеряли более 230 военных

14:28 13.01.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие батальонно-тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат"
Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки боев на Курском направлении потеряли более 230 военных, три танка, боевую машину пехоты и шесть бронемашин. Об этом сообщает в понедельник Минобороны России.
"За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены три танка, боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей, четыре самоходные артиллерийские установки, два миномета, станция радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы", - сказано в сводке.
Подразделения группировки войск "Север" поразили формирования танковой, механизированных, десантно-штурмовых бригад ВСУ в разных районах. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 51430 военнослужащих, 300 танков, 229 боевых машин пехоты, 166 бронетранспортеров, 1539 боевых бронированных машин, 1456 автомобилей, 358 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 93 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 30 единиц инженерной и другой техники, восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
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