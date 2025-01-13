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В РФ стартапы и предприятия агробизнеса получат господдержку на 6,5 млрд - РИА Новости Крым, 13.01.2025
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В РФ стартапы и предприятия агробизнеса получат господдержку на 6,5 млрд
В РФ стартапы и предприятия агробизнеса получат господдержку на 6,5 млрд - РИА Новости Крым, 13.01.2025
В РФ стартапы и предприятия агробизнеса получат господдержку на 6,5 млрд
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое утверждает изменения в госпрограмме развития сельского хозяйства и... РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T12:43
2025-01-13T12:47
сельское хозяйство
россия
правительство россии
выплаты и компенсации
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое утверждает изменения в госпрограмме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Об этом сообщает сайт кабмина РФ."Правительство поддержит ветеранов и участников специальной военной операции, которые решат заняться агробизнесом, а также создаст условия для повышения кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса", - говорится в сообщении.Агробизнес для участников СВОПо информации правительства, ветераны, а также уволенные в запас участники СВО, которые решат заняться агробизнесом, с 1 января 2025 года смогут получить грант "Агромотиватор".Отбирать грантополучателей будут региональные комиссии, оценивая представленные проекты.Кадровый вопросДля улучшения кадрового обеспечения уже действующих предприятий агробизнеса правительство будет компенсировать им часть расходов по договорам о целевом обучении в вузах на аграрных направлениях.Также компенсация будет распространяться на часть расходов на оплату труда и проживания студентов аграрных вузов и сельскохозяйственных направлений неаграрных вузов, которые будут проходить практику на этих предприятиях.Кроме того, стимулирующие выплаты в размере 30 тысяч рублей в месяц получат учителя, которые преподают профильные предметы в агротехнологических классах в сельских школах.Компенсация затрат на капремонт и жильеВ правительстве РФ сообщают, что председатель кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами обратил внимание на необходимость создания комфортных условий для детей, которые получают дополнительное обучение в этой сфере."Государство частично возместит затраты на капитальный ремонт и оснащение оборудованием образовательных организаций, а также специальных учебных заведений, курируемых Минсельхозом", - сообщили в правительстве РФ.Кроме того, у агропредприятий и индивидуальных предпринимателей появится возможность возвратить часть средств, потраченных на строительство или приобретение жилья для преподавателей аграрных вузов. Его будут предоставлять педагогам по договору найма. Это правило будет распространяться на вузы, которые находятся в ведении Минсельхоза, Росрыболовства и Россельхознадзора.В целом, по словам председателя правительства, размер возмещения затрат из федерального бюджета составит от 30 до 95%. Всего на эти цели предусмотрено свыше 6,5 млрд рублей.Поддержка аграриев в КрымуВ Крыму с 2014 года на поддержку агропрома выделено 27,6 млрд рублей. За этот период приобрели 2,5 тысячи единиц новой техники. Господдержку на 890 млн рублей получили 508 фермерских хозяйств. Кроме того, в 5,5 раз выросли инвестиции в основной капитал агропромышленного комплекса — до 8,3 млрд руб. Сельское хозяйство Крыма сегодня составляет около 8% валового регионального продукта (ВРП). При этом Крым полностью обеспечивает собственные потребности в молоке, хлебе, фруктах и мясе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Правительство компенсирует аграриям ущерб после подрыва Каховской ГЭССколько миллиардов получил Крым на поддержку аграриев за 10 летЭкономике РФ остро не хватает специалистов рабочих профессий – Путин
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сельское хозяйство, россия, правительство россии, выплаты и компенсации, новости
В РФ стартапы и предприятия агробизнеса получат господдержку на 6,5 млрд

В РФ стартапы и действующие предприятия агробизнеса получат новую господдержку в 2025 году

12:43 13.01.2025 (обновлено: 12:47 13.01.2025)
 
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое утверждает изменения в госпрограмме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Об этом сообщает сайт кабмина РФ.
"Правительство поддержит ветеранов и участников специальной военной операции, которые решат заняться агробизнесом, а также создаст условия для повышения кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса", - говорится в сообщении.

Агробизнес для участников СВО

По информации правительства, ветераны, а также уволенные в запас участники СВО, которые решат заняться агробизнесом, с 1 января 2025 года смогут получить грант "Агромотиватор".
"Размер гранта на разведение крупного рогатого скота для производства мясной и молочной продукции составит до 7 млн рублей, а на ведение агробизнеса по другим направлениям – до 5 млн рублей", - уточняют в кабмине.
Отбирать грантополучателей будут региональные комиссии, оценивая представленные проекты.

Кадровый вопрос

Для улучшения кадрового обеспечения уже действующих предприятий агробизнеса правительство будет компенсировать им часть расходов по договорам о целевом обучении в вузах на аграрных направлениях.
Также компенсация будет распространяться на часть расходов на оплату труда и проживания студентов аграрных вузов и сельскохозяйственных направлений неаграрных вузов, которые будут проходить практику на этих предприятиях.
"Выплаты в размере 40 тысяч рублей в месяц предназначены для специалистов вузов и научных организаций, принимающих участие в реализации проектов, направленных на опережающую технологическую модернизацию и инновационное развитие агропромышленного комплекса", - добавляют в правительстве РФ.
Кроме того, стимулирующие выплаты в размере 30 тысяч рублей в месяц получат учителя, которые преподают профильные предметы в агротехнологических классах в сельских школах.

Компенсация затрат на капремонт и жилье

В правительстве РФ сообщают, что председатель кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами обратил внимание на необходимость создания комфортных условий для детей, которые получают дополнительное обучение в этой сфере.
"Государство частично возместит затраты на капитальный ремонт и оснащение оборудованием образовательных организаций, а также специальных учебных заведений, курируемых Минсельхозом", - сообщили в правительстве РФ.
Кроме того, у агропредприятий и индивидуальных предпринимателей появится возможность возвратить часть средств, потраченных на строительство или приобретение жилья для преподавателей аграрных вузов. Его будут предоставлять педагогам по договору найма. Это правило будет распространяться на вузы, которые находятся в ведении Минсельхоза, Росрыболовства и Россельхознадзора.
"При этом преподаватели, снимающие такое жилье, смогут выкупить его в собственность после пяти лет работы в агровузе по цене, не превышающей 20% расчетной стоимости, а после 10 лет работы – за 1% расчетной стоимости", - уточняют в кабмине.
В целом, по словам председателя правительства, размер возмещения затрат из федерального бюджета составит от 30 до 95%. Всего на эти цели предусмотрено свыше 6,5 млрд рублей.

Поддержка аграриев в Крыму

В Крыму с 2014 года на поддержку агропрома выделено 27,6 млрд рублей. За этот период приобрели 2,5 тысячи единиц новой техники. Господдержку на 890 млн рублей получили 508 фермерских хозяйств. Кроме того, в 5,5 раз выросли инвестиции в основной капитал агропромышленного комплекса — до 8,3 млрд руб. Сельское хозяйство Крыма сегодня составляет около 8% валового регионального продукта (ВРП). При этом Крым полностью обеспечивает собственные потребности в молоке, хлебе, фруктах и мясе.
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