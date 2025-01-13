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В России запретят увольнять единственного кормильца многодетной семьи
В России запретят увольнять единственного кормильца многодетной семьи - РИА Новости Крым, 13.01.2025
В России запретят увольнять единственного кормильца многодетной семьи
В России могут запретить увольнять кормильцев многодетных семей с детьми до 14 лет, где второй родитель не работает. Соответствующий законопроект утвержден... РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T13:45
2025-01-13T13:45
2025-01-13T13:41
семья
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В России могут запретить увольнять кормильцев многодетных семей с детьми до 14 лет, где второй родитель не работает. Соответствующий законопроект утвержден российским правительством при условии его доработки, пишет РИА Новости со ссылкой на документ.Поправки к законы должны учесть, что значительное расширение трудовых гарантий для отдельных категорий работников может повлечь снижение конкурентоспособности таких работников из-за нежелания работодателей нести дополнительные финансовые и административные издержки. По мнению правительства, в документе должно быть прописано решение такой ситуации. Также поправки должны быть внесены в части, где говорится о втором родителе, "не состоящем в трудовых отношениям": в данном случае нужно учесть иной заработок, например, от предпринимательства, если такой есть.Уточняется также, что по действующему законодательству в России запрещено увольнять таких сотрудников и сейчас, но только если ребенку менее трех лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Пособие по рождению ребенка будет приходить автоматическиПособия для семей с детьми: как изменится размер выплат в 2025 годуПенсионеры в Крыму могут получать надбавку за работу в сельском хозяйстве
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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семья, работа, правительство россии, дети, многодетная семья, новости, господдержка
В России запретят увольнять единственного кормильца многодетной семьи
В России могут запретить увольнять единственного кормильца многодетной семьи - кабмин
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В России могут запретить увольнять кормильцев многодетных семей с детьми до 14 лет, где второй родитель не работает. Соответствующий законопроект утвержден российским правительством при условии его доработки, пишет РИА Новости со ссылкой на документ.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - сказано в документе.
Поправки к законы должны учесть, что значительное расширение трудовых гарантий для отдельных категорий работников может повлечь снижение конкурентоспособности таких работников из-за нежелания работодателей нести дополнительные финансовые и административные издержки. По мнению правительства, в документе должно быть прописано решение такой ситуации.
Также поправки должны быть внесены в части, где говорится о втором родителе, "не состоящем в трудовых отношениям": в данном случае нужно учесть иной заработок, например, от предпринимательства, если такой есть.
Уточняется также, что по действующему законодательству в России запрещено увольнять таких сотрудников и сейчас, но только если ребенку менее трех лет.
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