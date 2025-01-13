https://crimea.ria.ru/20250113/v-rossii-zapretyat-uvolnyat-edinstvennogo-kormiltsa-mnogodetnoy-semi-1143286641.html

В России запретят увольнять единственного кормильца многодетной семьи

В России запретят увольнять единственного кормильца многодетной семьи - РИА Новости Крым, 13.01.2025

В России запретят увольнять единственного кормильца многодетной семьи

В России могут запретить увольнять кормильцев многодетных семей с детьми до 14 лет, где второй родитель не работает. Соответствующий законопроект утвержден... РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T13:45

2025-01-13T13:45

2025-01-13T13:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В России могут запретить увольнять кормильцев многодетных семей с детьми до 14 лет, где второй родитель не работает. Соответствующий законопроект утвержден российским правительством при условии его доработки, пишет РИА Новости со ссылкой на документ.Поправки к законы должны учесть, что значительное расширение трудовых гарантий для отдельных категорий работников может повлечь снижение конкурентоспособности таких работников из-за нежелания работодателей нести дополнительные финансовые и административные издержки. По мнению правительства, в документе должно быть прописано решение такой ситуации. Также поправки должны быть внесены в части, где говорится о втором родителе, "не состоящем в трудовых отношениям": в данном случае нужно учесть иной заработок, например, от предпринимательства, если такой есть.Уточняется также, что по действующему законодательству в России запрещено увольнять таких сотрудников и сейчас, но только если ребенку менее трех лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Пособие по рождению ребенка будет приходить автоматическиПособия для семей с детьми: как изменится размер выплат в 2025 годуПенсионеры в Крыму могут получать надбавку за работу в сельском хозяйстве

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

семья, работа, правительство россии, дети, многодетная семья, новости, господдержка