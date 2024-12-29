https://crimea.ria.ru/20241229/posobie-po-rozhdeniyu-rebenka-budet-prikhodit-avtomaticheski-1143013491.html

Пособие по рождению ребенка будет приходить автоматически

Пособие по рождению ребенка будет приходить автоматически - РИА Новости Крым, 29.12.2024

Пособие по рождению ребенка будет приходить автоматически

С 1 января вступает в силу закон, который упрощает получение единого пособия на детей. Семьям, уже получающим его, не нужно будет повторно проходить оценку... РИА Новости Крым, 29.12.2024

2024-12-29T19:55

2024-12-29T19:55

2024-12-29T20:09

пособия и выплаты

семья

дети

новости

закон и право

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. С 1 января вступает в силу закон, который упрощает получение единого пособия на детей. Семьям, уже получающим его, не нужно будет повторно проходить оценку нуждаемости при появлении очередного малыша, сообщает пресс-служба Минтруда России.С 1 января единое пособие на новорожденных будет назначаться автоматически, если семья уже получает аналогичные выплаты на старших детей.Ранее министр труда Антон Котяков доложил президенту Владимиру Путину, что размер пособий для семей с детьми существенно вырастет в следующем году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жители Крыма досрочно получат пенсии и детские пособияСтуденткам повысят пособие по беременности до прожиточного минимумаКакие выплаты положены мужчинам с детьми - все нюансы

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пособия и выплаты, семья, дети, новости, закон и право, россия