https://crimea.ria.ru/20241020/kakie-vyplaty-polozheny-muzhchinam-s-detmi---vse-nyuansy-1141178647.html

Какие выплаты положены мужчинам с детьми - все нюансы

Какие выплаты положены мужчинам с детьми - все нюансы - РИА Новости Крым, 20.10.2024

Какие выплаты положены мужчинам с детьми - все нюансы

Мужчины с детьми также имеют право на выплаты. В каких случаях они им положены, напомнили в Госдуме в преддверии Дня отца, который отмечается в третье... РИА Новости Крым, 20.10.2024

2024-10-20T11:19

2024-10-20T11:19

2024-10-20T11:19

семья

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Мужчины с детьми также имеют право на выплаты. В каких случаях они им положены, напомнили в Госдуме в преддверии Дня отца, который отмечается в третье воскресенье октября.Такое право папа получает в нескольких случаях: если мама умерла или лишена родительских прав, отменено усыновление в отношении матери, или отец – единственный усыновитель.Имеет право отец и на больничный по уходу за ребенком, который заболел. Также оформить его может любой член семьи, родственник, опекун или попечитель. Одно условие – человек должен быть трудоустроен. Кроме того, законом предусмотрено, что больничный по уходу за ребенком может быть выдан членам семьи поочередно в пределах установленных сроков, но не одновременно всем.При этом, если родились несколько детей, то выплата положена за каждого из них. Мама и папа сами решают, кто будет писать заявление на данное пособие. Если работает только один родитель, то эту выплату получает он. В случае, если родители развелись, пособие может получить тот, с кем живет ребенок.По закону, отпуск по уходу за ребенком можно дробить. Например, первую его часть возьмет мать, вторую – отец.Один из родителей может обратиться и за получением единого детского пособия.Также на ребенка до трех лет можно еще получить пособие из средств материнского капитала. Для этого доход на одного члена семьи не должен превышать двух прожиточных минимумов в регионе. При этом других требований к доходу или имуществу семьи, как в случае с единым детским пособием, нет.На днях министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что материнский капитал в 2025 году будет проиндексирован на 7,3%, выплаты на первого ребенка увеличатся на 46 тысяч рублей, на второго – на 61 тысячу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России повысят маткапитал и социальные пенсииЦифровой материнский капитал: как оформить и чем отличаетсяНа что можно потратить маткапитал: пять направлений

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

семья, закон и право, государственная дума рф, россия, материнский капитал, пособия и выплаты, новости