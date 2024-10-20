Рейтинг@Mail.ru
Какие выплаты положены мужчинам с детьми - все нюансы - РИА Новости Крым, 20.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241020/kakie-vyplaty-polozheny-muzhchinam-s-detmi---vse-nyuansy-1141178647.html
Какие выплаты положены мужчинам с детьми - все нюансы
Какие выплаты положены мужчинам с детьми - все нюансы - РИА Новости Крым, 20.10.2024
Какие выплаты положены мужчинам с детьми - все нюансы
Мужчины с детьми также имеют право на выплаты. В каких случаях они им положены, напомнили в Госдуме в преддверии Дня отца, который отмечается в третье... РИА Новости Крым, 20.10.2024
2024-10-20T11:19
2024-10-20T11:19
семья
закон и право
государственная дума рф
россия
материнский капитал
пособия и выплаты
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0a/1131977375_0:0:2785:1568_1920x0_80_0_0_121ebd6ffc834e96a91000d6d557d5a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Мужчины с детьми также имеют право на выплаты. В каких случаях они им положены, напомнили в Госдуме в преддверии Дня отца, который отмечается в третье воскресенье октября.Такое право папа получает в нескольких случаях: если мама умерла или лишена родительских прав, отменено усыновление в отношении матери, или отец – единственный усыновитель.Имеет право отец и на больничный по уходу за ребенком, который заболел. Также оформить его может любой член семьи, родственник, опекун или попечитель. Одно условие – человек должен быть трудоустроен. Кроме того, законом предусмотрено, что больничный по уходу за ребенком может быть выдан членам семьи поочередно в пределах установленных сроков, но не одновременно всем.При этом, если родились несколько детей, то выплата положена за каждого из них. Мама и папа сами решают, кто будет писать заявление на данное пособие. Если работает только один родитель, то эту выплату получает он. В случае, если родители развелись, пособие может получить тот, с кем живет ребенок.По закону, отпуск по уходу за ребенком можно дробить. Например, первую его часть возьмет мать, вторую – отец.Один из родителей может обратиться и за получением единого детского пособия.Также на ребенка до трех лет можно еще получить пособие из средств материнского капитала. Для этого доход на одного члена семьи не должен превышать двух прожиточных минимумов в регионе. При этом других требований к доходу или имуществу семьи, как в случае с единым детским пособием, нет.На днях министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что материнский капитал в 2025 году будет проиндексирован на 7,3%, выплаты на первого ребенка увеличатся на 46 тысяч рублей, на второго – на 61 тысячу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России повысят маткапитал и социальные пенсииЦифровой материнский капитал: как оформить и чем отличаетсяНа что можно потратить маткапитал: пять направлений
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0a/1131977375_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_2862e7939b89f6229492213efbf842f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
семья, закон и право, государственная дума рф, россия, материнский капитал, пособия и выплаты, новости
Какие выплаты положены мужчинам с детьми - все нюансы

Госдума напомнила о положенных выплатах мужчинам с детьми

11:19 20.10.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДень отца
День отца - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Мужчины с детьми также имеют право на выплаты. В каких случаях они им положены, напомнили в Госдуме в преддверии Дня отца, который отмечается в третье воскресенье октября.

"Материнский (семейный) капитал. Хотя маткапитал обычно называют так, материнским, в законе есть и термин "семейный капитал". Получить его может и отец", - поясняют в Госдуме.

Такое право папа получает в нескольких случаях: если мама умерла или лишена родительских прав, отменено усыновление в отношении матери, или отец – единственный усыновитель.
"Даже, когда сертификат получила мама, деньги можно потратить на погашение ипотеки, оформленной на супруга", – обращают внимание законодатели.
Имеет право отец и на больничный по уходу за ребенком, который заболел. Также оформить его может любой член семьи, родственник, опекун или попечитель. Одно условие – человек должен быть трудоустроен. Кроме того, законом предусмотрено, что больничный по уходу за ребенком может быть выдан членам семьи поочередно в пределах установленных сроков, но не одновременно всем.
"Один из родителей при рождении ребенка может получить единовременное пособие. В 2024 году оно составляет 24 604,3 рубля. Обратиться за ним можно в течение шести месяцев после рождения", - дополняют в Госдуме.
При этом, если родились несколько детей, то выплата положена за каждого из них. Мама и папа сами решают, кто будет писать заявление на данное пособие. Если работает только один родитель, то эту выплату получает он. В случае, если родители развелись, пособие может получить тот, с кем живет ребенок.
"Отпуск по уходу за ребенком тоже может взять и папа. В таком случае он и будет получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет", - уточняют в законодательном органе.
По закону, отпуск по уходу за ребенком можно дробить. Например, первую его часть возьмет мать, вторую – отец.
Один из родителей может обратиться и за получением единого детского пособия.
"Получить пособие могут семьи с детьми до 17 лет, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум по региону", - напоминают в Госдуме.
Также на ребенка до трех лет можно еще получить пособие из средств материнского капитала. Для этого доход на одного члена семьи не должен превышать двух прожиточных минимумов в регионе. При этом других требований к доходу или имуществу семьи, как в случае с единым детским пособием, нет.
"Выплата равна региональному прожиточному минимуму на ребенка. Ее может получать тот родитель, на которого оформлен сертификат на маткапитал", - подытожили в Госдуме.
На днях министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что материнский капитал в 2025 году будет проиндексирован на 7,3%, выплаты на первого ребенка увеличатся на 46 тысяч рублей, на второго – на 61 тысячу.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России повысят маткапитал и социальные пенсии
Цифровой материнский капитал: как оформить и чем отличается
На что можно потратить маткапитал: пять направлений
 
семьяЗакон и правоГосударственная Дума РФРоссияМатеринский капиталПособия и выплатыНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:19Какие выплаты положены мужчинам с детьми - все нюансы
10:49Выборы президента и референдум: исторический день в Молдавии
10:24В лесу под Бахчисараем спасли мужчину с собакой
10:10Тело пятого погибшего обнаружено на месте обрушения дома под Тамбовом
09:56От Симферополя до Норильска: сколько дорог отремонтировано в Крыму
09:31Научил радоваться жизни: что симферопольцы думают о роли отца в семье
09:03Четверо пожарных ранены после атаки дронов в Нижегородской области
08:44Чему надо научить сына: участник СВО рассказал о своем опыте отцовства
07:41В России впервые вручат виноделам премию Голицына
07:21Более 100 беспилотников: массированная атака ВСУ на семь регионов России
07:03Крым способен принимать 10 миллионов туристов в год – эксперт
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 20 октября
22:33Ребенок и трое взрослых ранены при обстреле ВСУ в Белгородской области
22:04Главное за день: 19 октября
21:49Понадобится 10 дней: на Западе смоделировали нападение РФ на Прибалтику
21:31Поцелуй с Ротару и "Славянка": Ливанов назвал Севастополь и Крым родными
21:13Нетаньяху обвинил Иран покушении на его жизнь
20:54Ехали на "попутке" – в ДТП на Кубани погибли двое подростков
20:26Что изменится в Детском парке Симферополя в следующем году
Лента новостейМолния