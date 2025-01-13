https://crimea.ria.ru/20250113/v-obkhod-sanktsiy---idut-li-v-krym-v-inostrannye-investory-1143283043.html

В обход санкций - идут ли в Крым в иностранные инвесторы

В обход санкций - идут ли в Крым в иностранные инвесторы - РИА Новости Крым, 13.01.2025

В обход санкций - идут ли в Крым в иностранные инвесторы

Иностранные инвесторы вкладываются в Крым, хотя из-за давления со стороны правительств своих стран делают это через аффилированные российские компании. Об этом... РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T11:23

2025-01-13T11:23

2025-01-13T11:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Иностранные инвесторы вкладываются в Крым, хотя из-за давления со стороны правительств своих стран делают это через аффилированные российские компании. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Также глава республики подчеркнул, что сейчас на полуостров заходит все больше крупных российских игроков в разных секторах бизнеса, хотя большая часть компаний пока предпочитает заходить в регион через дочерние компании."У всех есть свои нюансы с точки зрения работы на внешних рынках, поэтому кто-то заходит через дочерние компании, но фактически представлена практически вся линейка крупных игроков - процентов 85 уже зашли. Не под своим брендом, но все равно все понимают, что за конкретным направлением стоит конкретная структура, имеющая ресурсы и компетенции - мне этого достаточно. Флаг поднимут, когда посчитают нужным" - сказал Аксенов.Представители бизнеса ряда западных стран интересуются экономическими возможностями Крыма и готовы реализовывать здесь свои проекты, но эта работа не афишируется из-за действующего санкционного режима, заявлял ранее вице-премьер республики – постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Легко ли вести бизнес в Крыму – итоги 2024 годаЯМЭФ раскрыл главную тайну санкций Запада против РоссииКрым вошел в ТОП регионов-лидеров по инвестиционной привлекательности

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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