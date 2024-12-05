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В Крыму реализуются инвестпроекты в туризме на четверть триллиона рублей - РИА Новости Крым, 05.12.2024
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В Крыму реализуются инвестпроекты в туризме на четверть триллиона рублей
В Крыму реализуются инвестпроекты в туризме на четверть триллиона рублей - РИА Новости Крым, 05.12.2024
В Крыму реализуются инвестпроекты в туризме на четверть триллиона рублей
В Крыму на данный момент реализуются более 240 инвестиционных проектов в сфере курортов и туризма с общим объемом инвестиций около четверти триллиона рублей. Об РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T16:23
2024-12-05T16:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В Крыму на данный момент реализуются более 240 инвестиционных проектов в сфере курортов и туризма с общим объемом инвестиций около четверти триллиона рублей. Об этом сообщил глава Минкурортов РК Сергей Ганзий на проходящем в Уфе Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ).В частности, по словам Ганзия, году произведена полная реновация зданий и канатной дороги на плато Ай-Петри, открыты три новых отеля и новые объекта показа.Он также отметил, что доля туристской индустрии в валовом региональном продукте Крыма достигает 7%, это третье место среди регионов России и первое в Южном федеральном округе.Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) - международное деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года. ЯМЭФ входит в четверку крупнейших экономических форумов России.Шестой по счету ЯМЭФ стартовал 2 декабря в Уфе, столице Башкортостана. В нем принимают участие более 4500 участников из 89 стран мира. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти республики подпишут на нем меморандумы по реализации инвестиционных проектов на 30 миллиардов рублей.Так, за пять лет будет построена первая очередь грандиозного туристско-рекреационного комплекса стоимостью почти в 10 млрд рублей. Кроме того, в Судаке построят масштабный жилой комплекс на инвестиционные средства в размере 18 млрд рублей. В том же городе будет возведен туристический комплекс стоимостью в 4,2 млрд руб. Почти столько же инвестор собирается вложить в организацию туристического комплекса в поселке Коктебель. Еще по двум меморандумам в Крыму создадут производства гипсокартона и пластиковых изделий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов: преодоление санкционных барьеров – одна из задач ЯМЭФКрым заключил инвестиционные соглашения на 46 млрд рублей в этом годуБолее 150 проектов на 190 миллиардов реализуют инвесторы на западе Крыма
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РИА Новости Крым
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новости, крым, новости крыма, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, сергей ганзий, минкурортов крыма, ямэф
В Крыму реализуются инвестпроекты в туризме на четверть триллиона рублей

В Крыму реализуются более 200 инвестпроектов в туризме на 250 миллиардов рублей – власти

16:23 05.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Ялты
На набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В Крыму на данный момент реализуются более 240 инвестиционных проектов в сфере курортов и туризма с общим объемом инвестиций около четверти триллиона рублей. Об этом сообщил глава Минкурортов РК Сергей Ганзий на проходящем в Уфе Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ).
"В сфере курортов Республики Крым реализуется 241 инвестиционный проект общим объемом инвестиций 247,4 миллиарда рублей. Проекты касаются создания санаториев, отелей и развития сферы курортов и туризма", - приводит его слова пресс-служба министерства.
В частности, по словам Ганзия, году произведена полная реновация зданий и канатной дороги на плато Ай-Петри, открыты три новых отеля и новые объекта показа.
Он также отметил, что доля туристской индустрии в валовом региональном продукте Крыма достигает 7%, это третье место среди регионов России и первое в Южном федеральном округе.
Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) - международное деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года. ЯМЭФ входит в четверку крупнейших экономических форумов России.
Шестой по счету ЯМЭФ стартовал 2 декабря в Уфе, столице Башкортостана. В нем принимают участие более 4500 участников из 89 стран мира. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти республики подпишут на нем меморандумы по реализации инвестиционных проектов на 30 миллиардов рублей.
Так, за пять лет будет построена первая очередь грандиозного туристско-рекреационного комплекса стоимостью почти в 10 млрд рублей. Кроме того, в Судаке построят масштабный жилой комплекс на инвестиционные средства в размере 18 млрд рублей. В том же городе будет возведен туристический комплекс стоимостью в 4,2 млрд руб. Почти столько же инвестор собирается вложить в организацию туристического комплекса в поселке Коктебель. Еще по двум меморандумам в Крыму создадут производства гипсокартона и пластиковых изделий.
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Заголовок открываемого материала
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