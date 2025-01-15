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В Армянске и четырех селах Крыма на сутки отключат воду

В Армянске и четырех селах Крыма на сутки отключат воду - РИА Новости Крым, 15.01.2025

В Армянске и четырех селах Крыма на сутки отключат воду

В Армянске и четырех близлежащих селах будет ограничено водоснабжение в связи с проведением аварийных работ и заменой изношенной запорной арматуры. Об этом... РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T22:16

2025-01-15T22:16

2025-01-15T22:16

вода крыма

армянск

новости крыма

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отключение воды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Армянске и четырех близлежащих селах будет ограничено водоснабжение в связи с проведением аварийных работ и заменой изношенной запорной арматуры. Об этом предупредили на предприятии "Вода Крыма".Отключение воды запланировано ориентировочно на период с 09:00 23 января до 09:00 24 января.Как уточнили в пресс-службе, основной объем работ планируется выполнить к девяти утра 24 января, а полное восстановление водоснабжения ожидается к вечеру того же дня.На предприятии рекомендовали сделать запас воды на двое суток, отметив, что график подвоза воды будет размещен дополнительно.Ранее во понедельник "Вода Крыма" также предупредила, что в центре Симферополя в связи с аварийными работами отключат водоснабжение в среду, 22 января.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два поселка под Феодосией подключат к магистральному водоводуКакое водохранилище стратегически важно для КрымаВ Крыму растет потребление питьевой воды: на сколько хватит запасов

армянск

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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