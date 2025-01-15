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В Армянске и четырех селах Крыма на сутки отключат воду - РИА Новости Крым, 15.01.2025
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В Армянске и четырех селах Крыма на сутки отключат воду
В Армянске и четырех селах Крыма на сутки отключат воду - РИА Новости Крым, 15.01.2025
В Армянске и четырех селах Крыма на сутки отключат воду
В Армянске и четырех близлежащих селах будет ограничено водоснабжение в связи с проведением аварийных работ и заменой изношенной запорной арматуры. Об этом... РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T22:16
2025-01-15T22:16
вода крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Армянске и четырех близлежащих селах будет ограничено водоснабжение в связи с проведением аварийных работ и заменой изношенной запорной арматуры. Об этом предупредили на предприятии "Вода Крыма".Отключение воды запланировано ориентировочно на период с 09:00 23 января до 09:00 24 января.Как уточнили в пресс-службе, основной объем работ планируется выполнить к девяти утра 24 января, а полное восстановление водоснабжения ожидается к вечеру того же дня.На предприятии рекомендовали сделать запас воды на двое суток, отметив, что график подвоза воды будет размещен дополнительно.Ранее во понедельник "Вода Крыма" также предупредила, что в центре Симферополя в связи с аварийными работами отключат водоснабжение в среду, 22 января.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два поселка под Феодосией подключат к магистральному водоводуКакое водохранилище стратегически важно для КрымаВ Крыму растет потребление питьевой воды: на сколько хватит запасов
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В Армянске и четырех селах Крыма на сутки отключат воду

Водоснабжение в Армянске и четырех селах ограничат из-за аварийных работ

22:16 15.01.2025
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Армянске и четырех близлежащих селах будет ограничено водоснабжение в связи с проведением аварийных работ и заменой изношенной запорной арматуры. Об этом предупредили на предприятии "Вода Крыма".

"В связи с проведением аварийных работ, а также заменой изношенной запорной арматуры в г. Армянск по ул. Сопина, будет ограничено водоснабжение в Армянске, селах Перекоп, Волошино, Суворово и Филатовка", – говорится в сообщении.

Отключение воды запланировано ориентировочно на период с 09:00 23 января до 09:00 24 января.
Как уточнили в пресс-службе, основной объем работ планируется выполнить к девяти утра 24 января, а полное восстановление водоснабжения ожидается к вечеру того же дня.
На предприятии рекомендовали сделать запас воды на двое суток, отметив, что график подвоза воды будет размещен дополнительно.
Ранее во понедельник "Вода Крыма" также предупредила, что в центре Симферополя в связи с аварийными работами отключат водоснабжение в среду, 22 января.
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