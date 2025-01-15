https://crimea.ria.ru/20250115/krymskiy-most-zakryt-dlya-dvizheniya-transporta-1143380815.html

Крымский мост закрыт для движения транспорта второй раз за сутки

Крымский мост закрыт для движения транспорта второй раз за сутки - РИА Новости Крым, 15.01.2025

Крымский мост закрыт для движения транспорта второй раз за сутки

На Крымском мосту приостановлено движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T21:45

2025-01-15T21:45

2025-01-15T21:48

ситуация на дорогах крыма

транспорт

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту приостановлено движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Людей, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие. Необходимо следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Ранее в среду, 15 января, мост перекрывали с 19.47 до 20.10.На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено легковым автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Мост перекрывают в целях обеспечения безопасности.Киевский режим не раз предпринимал попытки совершения атаки на мостовой переход. На территории полуострова Крым действует желтый уровень террористической опасности.Грузовой транспорт следует через паромную переправу из порта Крым в порт Кавказ и в обратном направлении. Кроме того, можно воспользоваться сухопутным маршрутом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

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краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край