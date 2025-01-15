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Крымский мост закрыт для движения транспорта второй раз за сутки
Крымский мост закрыт для движения транспорта второй раз за сутки - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Крымский мост закрыт для движения транспорта второй раз за сутки
На Крымском мосту приостановлено движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T21:45
2025-01-15T21:45
2025-01-15T21:48
ситуация на дорогах крыма
транспорт
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керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту приостановлено движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Людей, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие. Необходимо следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Ранее в среду, 15 января, мост перекрывали с 19.47 до 20.10.На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено легковым автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Мост перекрывают в целях обеспечения безопасности.Киевский режим не раз предпринимал попытки совершения атаки на мостовой переход. На территории полуострова Крым действует желтый уровень террористической опасности.Грузовой транспорт следует через паромную переправу из порта Крым в порт Кавказ и в обратном направлении. Кроме того, можно воспользоваться сухопутным маршрутом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост закрыт для движения транспорта второй раз за сутки
На Крымском мосту временно перекрыто движение автотранспорта
21:45 15.01.2025 (обновлено: 21:48 15.01.2025)