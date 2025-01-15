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Крымский мост закрыт для движения транспорта второй раз за сутки - РИА Новости Крым, 15.01.2025
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Крымский мост закрыт для движения транспорта второй раз за сутки
Крымский мост закрыт для движения транспорта второй раз за сутки - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Крымский мост закрыт для движения транспорта второй раз за сутки
На Крымском мосту приостановлено движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T21:45
2025-01-15T21:48
ситуация на дорогах крыма
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту приостановлено движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Людей, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие. Необходимо следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Ранее в среду, 15 января, мост перекрывали с 19.47 до 20.10.На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено легковым автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Мост перекрывают в целях обеспечения безопасности.Киевский режим не раз предпринимал попытки совершения атаки на мостовой переход. На территории полуострова Крым действует желтый уровень террористической опасности.Грузовой транспорт следует через паромную переправу из порта Крым в порт Кавказ и в обратном направлении. Кроме того, можно воспользоваться сухопутным маршрутом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост закрыт для движения транспорта второй раз за сутки

На Крымском мосту временно перекрыто движение автотранспорта

21:45 15.01.2025 (обновлено: 21:48 15.01.2025)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту приостановлено движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – говорится в сообщении.

Людей, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие. Необходимо следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Ранее в среду, 15 января, мост перекрывали с 19.47 до 20.10.
На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено легковым автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Мост перекрывают в целях обеспечения безопасности.
Киевский режим не раз предпринимал попытки совершения атаки на мостовой переход. На территории полуострова Крым действует желтый уровень террористической опасности.
Грузовой транспорт следует через паромную переправу из порта Крым в порт Кавказ и в обратном направлении. Кроме того, можно воспользоваться сухопутным маршрутом.
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Ситуация на дорогах КрымаТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
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