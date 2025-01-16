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Мороз и туманы: погода в Крыму 16 января

Мороз и туманы: погода в Крыму 16 января - РИА Новости Крым, 16.01.2025

Мороз и туманы: погода в Крыму 16 января

В четверг в Крыму без осадков, лишь ночью в южных районах вероятен небольшой дождь, в горах снег. В ночные и утреннее часы в отдельных районах ожидается туман... РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T00:01

2025-01-16T00:01

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погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму без осадков, лишь ночью в южных районах вероятен небольшой дождь, в горах снег. В ночные и утреннее часы в отдельных районах ожидается туман. На некоторых участках дорог будет по-прежнему скользко. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5, днем +2…+4.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +3...+5.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью возможен дождь. Ночью от -3 до +3, днем столбики термометров покажут от +1 до +7 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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