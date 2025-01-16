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Мороз и туманы: погода в Крыму 16 января
Мороз и туманы: погода в Крыму 16 января - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Мороз и туманы: погода в Крыму 16 января
В четверг в Крыму без осадков, лишь ночью в южных районах вероятен небольшой дождь, в горах снег. В ночные и утреннее часы в отдельных районах ожидается туман... РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T00:01
2025-01-16T00:01
2025-01-16T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму без осадков, лишь ночью в южных районах вероятен небольшой дождь, в горах снег. В ночные и утреннее часы в отдельных районах ожидается туман. На некоторых участках дорог будет по-прежнему скользко. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5, днем +2…+4.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +3...+5.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью возможен дождь. Ночью от -3 до +3, днем столбики термометров покажут от +1 до +7 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
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ялта
алушта
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судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Мороз и туманы: погода в Крыму 16 января
Погода в Крыму 16 января
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму без осадков, лишь ночью в южных районах вероятен небольшой дождь, в горах снег. В ночные и утреннее часы в отдельных районах ожидается туман. На некоторых участках дорог будет по-прежнему скользко. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 5-10 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7, на южном побережье 0…+3; днем +2…+7, в горах 0…-3", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5, днем +2…+4.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +3...+5.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью возможен дождь. Ночью от -3 до +3, днем столбики термометров покажут от +1 до +7 градусов.
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