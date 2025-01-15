https://crimea.ria.ru/20250115/povrezhdennaya-liniya-svyazi-v-tatarstane-vosstanovlena-1143380224.html

Поврежденная линия связи в Татарстане восстановлена

Поврежденная линия связи в Татарстане восстановлена - РИА Новости Крым, 15.01.2025

Поврежденная линия связи в Татарстане восстановлена

Линия связи с Татарстане, повреждение которой произошло в среду, восстановлена. Об этом сообщает Министерство цифрового развития республики со ссылкой на филиал РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T20:20

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татарстан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Линия связи с Татарстане, повреждение которой произошло в среду, восстановлена. Об этом сообщает Министерство цифрового развития республики со ссылкой на филиал "Ростелекома".Во среду из-за повреждения магистральной линии связи в Татарстане в 21 регионе России у порядка 3,8 миллионов пользователей упала скорость интернета. Обрыв магистрального кабеля произошел на участке Тюлячи – Новая Тура.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из-за мер безопасности возможны перебои с мобильным интернетомАксенов объяснил временное отключение мобильного интернета в КрымуВ Севастополе могут отключать мобильный интернет днем

татарстан

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татарстан, ростелеком, интернет, связь, новости