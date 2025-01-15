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Поврежденная линия связи в Татарстане восстановлена - РИА Новости Крым, 15.01.2025
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Поврежденная линия связи в Татарстане восстановлена
Поврежденная линия связи в Татарстане восстановлена - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Поврежденная линия связи в Татарстане восстановлена
Линия связи с Татарстане, повреждение которой произошло в среду, восстановлена. Об этом сообщает Министерство цифрового развития республики со ссылкой на филиал РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T20:20
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татарстан
ростелеком
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связь
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Линия связи с Татарстане, повреждение которой произошло в среду, восстановлена. Об этом сообщает Министерство цифрового развития республики со ссылкой на филиал "Ростелекома".Во среду из-за повреждения магистральной линии связи в Татарстане в 21 регионе России у порядка 3,8 миллионов пользователей упала скорость интернета. Обрыв магистрального кабеля произошел на участке Тюлячи – Новая Тура.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из-за мер безопасности возможны перебои с мобильным интернетомАксенов объяснил временное отключение мобильного интернета в КрымуВ Севастополе могут отключать мобильный интернет днем
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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татарстан, ростелеком, интернет, связь, новости
Поврежденная линия связи в Татарстане восстановлена

В Татарстане восстановили поврежденную линию связи

20:20 15.01.2025
 
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Сетевой интернет-кабель - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Линия связи с Татарстане, повреждение которой произошло в среду, восстановлена. Об этом сообщает Министерство цифрового развития республики со ссылкой на филиал "Ростелекома".

"Волокно оптического кабеля связи, пострадавшее в ходе земляных работ в поселке Царево, восстановили. Проведена проверка уровней сигнала, повреждение магистрального кабеля устранено", – говорится в сообщении.

Во среду из-за повреждения магистральной линии связи в Татарстане в 21 регионе России у порядка 3,8 миллионов пользователей упала скорость интернета. Обрыв магистрального кабеля произошел на участке Тюлячи – Новая Тура.
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