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Поврежденная линия связи в Татарстане восстановлена
Поврежденная линия связи в Татарстане восстановлена - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Поврежденная линия связи в Татарстане восстановлена
Линия связи с Татарстане, повреждение которой произошло в среду, восстановлена. Об этом сообщает Министерство цифрового развития республики со ссылкой на филиал РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T20:20
2025-01-15T20:20
2025-01-15T20:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Линия связи с Татарстане, повреждение которой произошло в среду, восстановлена. Об этом сообщает Министерство цифрового развития республики со ссылкой на филиал "Ростелекома".Во среду из-за повреждения магистральной линии связи в Татарстане в 21 регионе России у порядка 3,8 миллионов пользователей упала скорость интернета. Обрыв магистрального кабеля произошел на участке Тюлячи – Новая Тура.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из-за мер безопасности возможны перебои с мобильным интернетомАксенов объяснил временное отключение мобильного интернета в КрымуВ Севастополе могут отключать мобильный интернет днем
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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татарстан, ростелеком, интернет, связь, новости
Поврежденная линия связи в Татарстане восстановлена
В Татарстане восстановили поврежденную линию связи