https://crimea.ria.ru/20250115/v-rossii-vpervye-ustanovili-rastuschiy-endoprotez-devochke-podrostku-1143375806.html

В России впервые установили "растущий" эндопротез девочке-подростку

В России впервые установили "растущий" эндопротез девочке-подростку - РИА Новости Крым, 15.01.2025

В России впервые установили "растущий" эндопротез девочке-подростку

В России впервые установили подростку "растущий" эндопротез отечественного производства. Первой такой пациенткой стала 15-летняя девочка, которой удалили... РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T22:30

2025-01-15T22:30

2025-01-15T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. В России впервые установили подростку "растущий" эндопротез отечественного производства. Первой такой пациенткой стала 15-летняя девочка, которой удалили злокачественную опухоль кости. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.Хирургическое вмешательство провели в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера Минздрава России (Санкт-Петербург). "Растущий" протез разработали инженеры НИИ бионики и персонифицированной медицины Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ)."Мы собрали команду единомышленников из СамГМУ Минздрава России, наших партнеров-технологических компаний, производственных площадок. <…> Мы готовы к дальнейшему масштабированию этой технологии", – сообщил пресс-службе ректор СамГМУ Александр Колсанов.Удлинение эндопротеза происходит постепенно, по мере роста ребенка, с помощью внешнего магнитного поля. Дополнительные операции для этого не нужны.Операция длилась около четырех часов и прошла успешно. Сейчас Анастасии предстоит период реабилитации, после чего девочка сможет вернуться к полноценной жизни.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил разработать план создания сети центров протезирования в РФУкрощение себя: дрессировщик Виталий Смолянец работает на протезахОчумелые культяпки: крымчанин Роман Недилько превращает людей в киборгов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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