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В России впервые установили "растущий" эндопротез девочке-подростку - РИА Новости Крым, 15.01.2025
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В России впервые установили "растущий" эндопротез девочке-подростку
В России впервые установили "растущий" эндопротез девочке-подростку - РИА Новости Крым, 15.01.2025
В России впервые установили "растущий" эндопротез девочке-подростку
В России впервые установили подростку "растущий" эндопротез отечественного производства. Первой такой пациенткой стала 15-летняя девочка, которой удалили... РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T22:30
2025-01-15T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. В России впервые установили подростку "растущий" эндопротез отечественного производства. Первой такой пациенткой стала 15-летняя девочка, которой удалили злокачественную опухоль кости. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.Хирургическое вмешательство провели в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера Минздрава России (Санкт-Петербург). "Растущий" протез разработали инженеры НИИ бионики и персонифицированной медицины Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ)."Мы собрали команду единомышленников из СамГМУ Минздрава России, наших партнеров-технологических компаний, производственных площадок. &lt;…&gt; Мы готовы к дальнейшему масштабированию этой технологии", – сообщил пресс-службе ректор СамГМУ Александр Колсанов.Удлинение эндопротеза происходит постепенно, по мере роста ребенка, с помощью внешнего магнитного поля. Дополнительные операции для этого не нужны.Операция длилась около четырех часов и прошла успешно. Сейчас Анастасии предстоит период реабилитации, после чего девочка сможет вернуться к полноценной жизни.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил разработать план создания сети центров протезирования в РФУкрощение себя: дрессировщик Виталий Смолянец работает на протезахОчумелые культяпки: крымчанин Роман Недилько превращает людей в киборгов
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минздрав рф, новости, россия, здравоохранение в россии, санкт-петербург, наука и технологии, протезирование
В России впервые установили "растущий" эндопротез девочке-подростку

Первый "растущий" эндопротез разработали в России и имплантировали его 15-летней девочке

22:30 15.01.2025
 
© Минздрав РоссииВпервые в России подростку установили отечественный "растущий" эндопротез
Впервые в России подростку установили отечественный растущий эндопротез
© Минздрав России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. В России впервые установили подростку "растущий" эндопротез отечественного производства. Первой такой пациенткой стала 15-летняя девочка, которой удалили злокачественную опухоль кости. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

"15-летняя пациентка в раннем детстве победила онкологическое заболевание – саркому Юинга, злокачественную опухоль кости. Тогда пораженную кость заменили протезом, но по мере роста потребовались новые операции по замене протеза", – сказано в сообщении.

Хирургическое вмешательство провели в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера Минздрава России (Санкт-Петербург). "Растущий" протез разработали инженеры НИИ бионики и персонифицированной медицины Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ).
"Мы собрали команду единомышленников из СамГМУ Минздрава России, наших партнеров-технологических компаний, производственных площадок. <…> Мы готовы к дальнейшему масштабированию этой технологии", – сообщил пресс-службе ректор СамГМУ Александр Колсанов.
Удлинение эндопротеза происходит постепенно, по мере роста ребенка, с помощью внешнего магнитного поля. Дополнительные операции для этого не нужны.

"Протез способен увеличиваться в длину на 10-15 сантиметров без дополнительных хирургических вмешательств, простым воздействием магнитного поля. Это революционный подход в детской ортопедии", – сказал директор НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера Сергей Виссарионов.

Операция длилась около четырех часов и прошла успешно. Сейчас Анастасии предстоит период реабилитации, после чего девочка сможет вернуться к полноценной жизни.
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