https://crimea.ria.ru/20250115/krymskiy-most-otkryt-dlya-dvizheniya-1143380974.html

Крымский мост открыт для движения

Крымский мост открыт для движения - РИА Новости Крым, 15.01.2025

Крымский мост открыт для движения

На Крымском мосту открыли движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T22:12

2025-01-15T22:12

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ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

краснодарский край

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту открыли движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мостовой переход периодически перекрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток его атаковать.Двигаться по нему разрешено только легковым автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Прохождение досмотра транспорта, водителей и пассажиров – обязательная процедура. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Через паромную переправу из порта Крым в порт Кавказ и в обратном направлении следует грузовой транспорт. Воспользоваться можно и сухопутным коридором.В декабре президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии автодороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь. Они обеспечивает выход к Крымскому мосту и сокращает время пути из Краснодарского края до Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путь в Крым стал короче: завершено обустройство 130 км трассы "Дон"От Питера до Севастополя без светофоров: Хуснуллин о новом на трассе М-4В Крыму в этом году проложили почти 80 километров новых дорог к курортам

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт