Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост открыт для движения - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250115/krymskiy-most-otkryt-dlya-dvizheniya-1143380974.html
Крымский мост открыт для движения
Крымский мост открыт для движения - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Крымский мост открыт для движения
На Крымском мосту открыли движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T22:12
2025-01-15T23:32
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_95bff99a66a8e1edfbd69b2c50ef8bc5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту открыли движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мостовой переход периодически перекрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток его атаковать.Двигаться по нему разрешено только легковым автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Прохождение досмотра транспорта, водителей и пассажиров – обязательная процедура. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Через паромную переправу из порта Крым в порт Кавказ и в обратном направлении следует грузовой транспорт. Воспользоваться можно и сухопутным коридором.В декабре президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии автодороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь. Они обеспечивает выход к Крымскому мосту и сокращает время пути из Краснодарского края до Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путь в Крым стал короче: завершено обустройство 130 км трассы "Дон"От Питера до Севастополя без светофоров: Хуснуллин о новом на трассе М-4В Крыму в этом году проложили почти 80 километров новых дорог к курортам
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_2167f822c59d8135a36f0c93ea7c0970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост открыт для движения

На Крымском мосту восстановлено движение автотранспорта

22:12 15.01.2025 (обновлено: 23:32 15.01.2025)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту открыли движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Мостовой переход периодически перекрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток его атаковать.
Двигаться по нему разрешено только легковым автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Прохождение досмотра транспорта, водителей и пассажиров – обязательная процедура. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
Через паромную переправу из порта Крым в порт Кавказ и в обратном направлении следует грузовой транспорт. Воспользоваться можно и сухопутным коридором.
В декабре президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии автодороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь. Они обеспечивает выход к Крымскому мосту и сокращает время пути из Краснодарского края до Крыма.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путь в Крым стал короче: завершено обустройство 130 км трассы "Дон"
От Питера до Севастополя без светофоров: Хуснуллин о новом на трассе М-4
В Крыму в этом году проложили почти 80 километров новых дорог к курортам
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Мороз и туманы: погода в Крыму 16 января
00:00Какой сегодня праздник: 16 января
23:16Нефтебаза горит после удара по Воронежской области
23:02Обмен пленными и снижение цен на бензин в Крыму: главное за день
22:48Новый способ сбора мазута применили на практике в Крыму
22:30В России впервые установили "растущий" эндопротез девочке-подростку
22:16В Армянске и четырех селах Крыма на сутки отключат воду
22:12Крымский мост открыт для движения
22:0319 января вступит в силу соглашение о прекращении огня в Газе
21:45Крымский мост закрыт для движения транспорта второй раз за сутки
21:41Эвакуация из Запорожской области – фейк
21:32Яхтенная марина в Балаклаве: как идут работы
21:07В Крыму оценили риски употребления выловленной в Черном море рыбы
20:42Туристы-одиночки выбирают Ялту
20:20Поврежденная линия связи в Татарстане восстановлена
20:11Крымский мост открыт
20:05В Симферополе на сутки отключат воду
19:47Крымский мост закрыли
19:27Улучшили логистику с Крымом: 4600 км дорог обновили в новых регионах
19:11Клинч с Китаем: пойдут ли США на захват Панамского канала силой
Лента новостейМолния