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Яхтенная марина в Балаклаве: как идут работы

Яхтенная марина в Балаклаве: как идут работы - РИА Новости Крым, 15.01.2025

Яхтенная марина в Балаклаве: как идут работы

Общий объем готовности Таврической набережной на западной стороне Балаклавской бухты достигла 76%, завершить все должны во втором квартале 2025 года, после чего РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T21:32

2025-01-15T21:32

2025-01-15T21:32

балаклава

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Общий объем готовности Таврической набережной на западной стороне Балаклавской бухты достигла 76%, завершить все должны во втором квартале 2025 года, после чего начнутся основные работы на набережной Назукина. Об этом сообщили в пресс-службе компании-исполнителя госконтракта.Что сделано в 2024 годуНа Таврической набережной и в корне бухты реконструировано девять причалов. В 2024 году строители демонтировали, а потом соорудили новый фундамент из шпунтовых стен и построили пять причалов, уточнили в компании.Завершены берегоукрепительные работы у памятника Матросу Нечаеву. А напротив памятника экипажам подводных лодок, погибшим во время Великой Отечественной войны, сооружена монолитная плита для подъема и спуска на воду судов.Мост Южный на выходе из бухты стал длиннее, а также вдвое шире, как и мост у входа в Балаклавский подземный музейный комплекс.С участием альпинистов, в сложных условиях, демонтировали скандальный недострой незаконного гостинично-развлекательного комплекса украинского бизнесмена, так называемый "дом Пляса" рядом с объектом культурного наследия "Дача инженера Завадского Фата Моргана".На месте старого аварийного административного здания появился новый трехэтажный административно-бытовой корпус нестандартной Г-образной формы, вплотную примыкающий к скале.Выше Таврической набережной, в районе 19-й береговой батареи, построили резервуар для чистой воды, которую можно будет использовать при отключении централизованного водоснабжения или пожаре.По словам руководителя проекта ПАО "Мостотрест" Алексея Емченко, особенности работы на Таврической набережной были связаны в первую очередь со сложной геологией этой стороны бухты.Что сделают в 2025 годуВсе работы на Таврической набережной должны завершиться во втором квартале 2025 года. Сейчас здесь прокладывают инженерные сети и завершают берегоукрепительные работы. Впереди благоустройство территории.Как только откроют обновленную Таврическую набережную, начнут основные работы на набережной Назукина, на восточной стороне Балаклавской бухты.Еще до этого приступят к ремонту пяти причалов, расположенных ближе к выходу из бухты. Для этого в декабре минувшего года демонтировали кафе в самом конце набережной и установили временный строительный забор. Теперь он делит набережную Назукина на прогулочную зону у моря и проезжую часть для спецтехники.По архивным документам реставраторы компании-субподрядчика воссоздадут в этом году утраченную башню объекта культурного наследия "Водолечебница К. С. Гинали" и вернут жизнь самому зданию, которое реставрируют впервые с момента постройки в 1906 году.Прохудившуюся крышу на время работ уже заменили надежной временной, сохранившийся инкерманский камень обработали вручную, а утраченные блоки заменили на новые.По словам Емченко, специфика работ на набережной Назукина заключается в том, что все мероприятия проводятся в непосредственной близости к жилым домам, а также объекту культурного наследия – старому кинотеатру, и это будут учитывать.Сейчас на объекте в Балаклаве задействованы более 650 строителей. Работы ведутся в рамках реализации госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя при поддержке правительства города федерального значения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Яхтенная марина в Балаклаве - как возводят новые причалы и променадыВ Балаклаве инвестор отреставрирует вековой кинотеатрКакие причалы отремонтируют в Севастополе

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севастополь

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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