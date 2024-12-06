https://crimea.ria.ru/20241206/yakhtennaya-marina-v-balaklave---kak-vozvodyat-novye-prichaly-i-promenady-1142437695.html

Яхтенная марина в Балаклаве - как возводят новые причалы и променады

Яхтенная марина в Балаклаве - как возводят новые причалы и променады - РИА Новости Крым, 06.12.2024

Яхтенная марина в Балаклаве - как возводят новые причалы и променады

Специалисты забурили 98% трубосвай под новые причалы, дороги и променады в зоне строительства яхтенной марины в Балаклаве. О ходе работ в пятницу сообщил... РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T14:10

2024-12-06T14:10

2024-12-06T14:10

реконструкция в балаклаве

балаклава

строительство яхтенной марины в балаклаве

михаил развожаев

севастополь

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/06/1142437582_0:0:836:470_1920x0_80_0_0_17af21eec740080a25731ea1556ed158.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Специалисты забурили 98% трубосвай под новые причалы, дороги и променады в зоне строительства яхтенной марины в Балаклаве. О ходе работ в пятницу сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.На Южном мосту на выходе из бухты уже собраны четыре из пяти балок - обновленный мост будет вдвое шире прежнего, в районе сквера у памятника матросу Нечаеву окончено берегоукрепление, часть свай под основание будущего променада забурены напротив памятника экипажам подводных лодок, погибшим во время Великой Отечественной войны. По окончании работ вдоль всей бухты появится единая прогулочная зона и новые общественные пространства. В рамках проекта строители реконструируют почти 49 километров сетей, отметил губернатор."29 километров сетей электроснабжения - это на шесть километров больше, чем расстояние от Балаклавы до смотровой Ласпи. 6,6 километров сетей водоснабжения - это как прогуляться вдоль набережной Назукина до Мраморного пляжа и обратно. 3,3 км сетей водоотведения - примерно столько же от начала Большой Севастопольской тропы до Золотого пляжа", - привел сравнения Развожаев.Кроме того, строители проложат 103 метра сетей теплоснабжения, 2,2 километра сетей связи, 5,3 километра сетей ливневой канализации — для отвода дождевых вод. Длина проектируемых газопроводов составит два километра.Работы ведутся по госпрограмме социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Исполнителем госконтракта является ПАО "Мостотрест" – компания, участвовавшая в строительстве Крымского моста. Проектом предусмотрены реконструкция двух набережных – Таврической и Назукина, переоборудование пляжей, обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек. Строительство нового административного корпуса яхтенной марины, которое началось в 2022 году, было завершено в ноябре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:15 реставраторов восстанавливают водолечебницу Гинали в БалаклавеКакие причалы отремонтируют в СевастополеВ Балаклаве инвестор отреставрирует вековой кинотеатр

балаклава

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

реконструкция в балаклаве, балаклава, строительство яхтенной марины в балаклаве, михаил развожаев, севастополь, новости крыма, крым