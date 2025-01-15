https://crimea.ria.ru/20250115/krymchanin-pokhitil-u-pensionerov-v-sevastopole-bolee-4-millionov-rubley-1143375164.html

Крымчанин похитил у пенсионеров в Севастополе более 4 миллионов рублей

Крымчанин похитил у пенсионеров в Севастополе более 4 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 15.01.2025

Крымчанин похитил у пенсионеров в Севастополе более 4 миллионов рублей

В Севастополе задержали крымчанина, похитившего у пенсионеров почти 4,2 млн рублей за четыре дня, сообщили в пресс-службе прокуратуры города. РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T18:27

2025-01-15T18:27

2025-01-15T18:27

севастополь

феодосия

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мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе задержали крымчанина, похитившего у пенсионеров почти 4,2 млн рублей за четыре дня, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.По данным ведомства, 20-летний житель Феодосии связался с дистанционными мошенниками, которые звонили пожилым людям и сообщали о том, что их близкие стали виновниками ДТП. Пенсионерам предлагали передать деньги для помощи родным, после чего к ним приезжал курьер. Часть денег злоумышленник перечислял соучастникам, а часть оставлял себе.Уточняется, что мужчина признан виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с причинением крупного размера. Суд назначил ему 4,6 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.Кроме того, потерпевшим будет выплачен материальный ущерб, добавили в ведомстве."Материалы в отношении соучастников выделены в отдельное производство", – добавили в прокуратуре.Накануне в Керчи задержали ранее судимого курьера дистанционных мошенников, его подозревают в хищении более 1,6 млн рублей у пенсионеров.Также в Евпатории будут судить курьера мошенников, похитившего 1,4 млн рублей у пенсионеров, обманутых по схеме "Ваш родственник попал в ДТП".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обокрали пенсионерок: подростки в Алуште задержаны за помощь мошенникамГруппа мошенников похищала деньги у пенсионеров в пяти районах КрымаКешбэк за медуслуги - аферисты придумали еще один способ обмана россиян

севастополь

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, феодосия, происшествия, новости, прокуратура города севастополя, новости крыма, мошенничество