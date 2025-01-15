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Крымчанин похитил у пенсионеров в Севастополе более 4 миллионов рублей
Крымчанин похитил у пенсионеров в Севастополе более 4 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Крымчанин похитил у пенсионеров в Севастополе более 4 миллионов рублей
В Севастополе задержали крымчанина, похитившего у пенсионеров почти 4,2 млн рублей за четыре дня, сообщили в пресс-службе прокуратуры города. РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T18:27
2025-01-15T18:27
2025-01-15T18:27
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе задержали крымчанина, похитившего у пенсионеров почти 4,2 млн рублей за четыре дня, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.По данным ведомства, 20-летний житель Феодосии связался с дистанционными мошенниками, которые звонили пожилым людям и сообщали о том, что их близкие стали виновниками ДТП. Пенсионерам предлагали передать деньги для помощи родным, после чего к ним приезжал курьер. Часть денег злоумышленник перечислял соучастникам, а часть оставлял себе.Уточняется, что мужчина признан виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с причинением крупного размера. Суд назначил ему 4,6 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.Кроме того, потерпевшим будет выплачен материальный ущерб, добавили в ведомстве."Материалы в отношении соучастников выделены в отдельное производство", – добавили в прокуратуре.Накануне в Керчи задержали ранее судимого курьера дистанционных мошенников, его подозревают в хищении более 1,6 млн рублей у пенсионеров.Также в Евпатории будут судить курьера мошенников, похитившего 1,4 млн рублей у пенсионеров, обманутых по схеме "Ваш родственник попал в ДТП".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обокрали пенсионерок: подростки в Алуште задержаны за помощь мошенникамГруппа мошенников похищала деньги у пенсионеров в пяти районах КрымаКешбэк за медуслуги - аферисты придумали еще один способ обмана россиян
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севастополь, феодосия, происшествия, новости, прокуратура города севастополя, новости крыма, мошенничество
Крымчанин похитил у пенсионеров в Севастополе более 4 миллионов рублей
В Севастополе мошенник похитил у пожилых людей более 4 миллионов рублей за несколько дней
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе задержали крымчанина, похитившего у пенсионеров почти 4,2 млн рублей за четыре дня, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
По данным ведомства, 20-летний житель Феодосии связался с дистанционными мошенниками, которые звонили пожилым людям и сообщали о том, что их близкие стали виновниками ДТП. Пенсионерам предлагали передать деньги для помощи родным, после чего к ним приезжал курьер. Часть денег злоумышленник перечислял соучастникам, а часть оставлял себе.
"Таким образом, в период с 14 по 17 февраля 2024 года были похищены деньги шести жителей Севастополя в возрасте от 72 до 87 лет на общую сумму почти 4,2 млн рублей. Сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность злоумышленника и задержали его", – говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина признан виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с причинением крупного размера. Суд назначил ему 4,6 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, потерпевшим будет выплачен материальный ущерб, добавили в ведомстве.
"Материалы в отношении соучастников выделены в отдельное производство", – добавили в прокуратуре.
Накануне в Керчи задержали
ранее судимого курьера дистанционных мошенников, его подозревают в хищении более 1,6 млн рублей у пенсионеров.
Также в Евпатории будут судить курьера мошенников
, похитившего 1,4 млн рублей у пенсионеров, обманутых по схеме "Ваш родственник попал в ДТП".
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