https://crimea.ria.ru/20250115/v-novom-khersonese-dostroili-fondokhranilische-1143374674.html

В Новом Херсонесе достроили фондохранилище

В Новом Херсонесе достроили фондохранилище - РИА Новости Крым, 15.01.2025

В Новом Херсонесе достроили фондохранилище

В Севастополе завершилось возведение нового комплекса для хранения коллекций историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический", об этом заявил... РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T18:01

2025-01-15T18:01

2025-01-15T18:01

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марат хуснуллин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе завершилось возведение нового комплекса для хранения коллекций историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический", об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости.На официальном сайте правительства РФ отмечается, что в фондах музея хранятся множество уникальных предметов, требующих особого ухода.Вице-премьер подчеркнул, что новое здание, расчитанное на 2,5 тысячи квадратных метров, имеет в своем составе лекционные залы на 49 мест и помещения для хранения экспонатов, включая временные и постоянные фонды, а также два выставочных зала.Музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес" построен в Севастополе по поручению президента РФ Владимира Путина. 30 июля он открыл свои двери для посетителей. В первый же день работы "Новый Херсонес" принял более 20 тысяч гостей из Севастополя и других регионов России. Вход в Новый Херсонес бесплатный.Парк работает каждый день с 8 до 24 часов. При работе в полную силу он может принимать до 50 тысяч человек ежедневно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый Херсонес побил собственный рекорд посещаемостиЗАГС в "Новом Херсонесе": когда откроютПервый духовно-просветительский центр создадут в Новом Херсонесе

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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