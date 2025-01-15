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В Новом Херсонесе достроили фондохранилище
В Новом Херсонесе достроили фондохранилище - РИА Новости Крым, 15.01.2025
В Новом Херсонесе достроили фондохранилище
В Севастополе завершилось возведение нового комплекса для хранения коллекций историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический", об этом заявил... РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T18:01
2025-01-15T18:01
2025-01-15T18:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе завершилось возведение нового комплекса для хранения коллекций историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический", об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости.На официальном сайте правительства РФ отмечается, что в фондах музея хранятся множество уникальных предметов, требующих особого ухода.Вице-премьер подчеркнул, что новое здание, расчитанное на 2,5 тысячи квадратных метров, имеет в своем составе лекционные залы на 49 мест и помещения для хранения экспонатов, включая временные и постоянные фонды, а также два выставочных зала.Музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес" построен в Севастополе по поручению президента РФ Владимира Путина. 30 июля он открыл свои двери для посетителей. В первый же день работы "Новый Херсонес" принял более 20 тысяч гостей из Севастополя и других регионов России. Вход в Новый Херсонес бесплатный.Парк работает каждый день с 8 до 24 часов. При работе в полную силу он может принимать до 50 тысяч человек ежедневно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый Херсонес побил собственный рекорд посещаемостиЗАГС в "Новом Херсонесе": когда откроютПервый духовно-просветительский центр создадут в Новом Херсонесе
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новости крыма, крым, новый херсонес, новости, марат хуснуллин
В Новом Херсонесе достроили фондохранилище
В Севастополе завершилось строительство здания фондохранилища Нового Херсонеса
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе завершилось возведение нового комплекса для хранения коллекций историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический", об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости.
На официальном сайте правительства РФ отмечается, что в фондах музея хранятся множество уникальных предметов, требующих особого ухода.
"Специально для расширения фондов существующего хранилища этого музея построили новое фондохранилище. Уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию нового здания. Его строительство было начато более семи лет назад", – сказано в релизе.
Вице-премьер подчеркнул, что новое здание, расчитанное на 2,5 тысячи квадратных метров, имеет в своем составе лекционные залы на 49 мест и помещения для хранения экспонатов, включая временные и постоянные фонды, а также два выставочных зала.
Музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес" построен в Севастополе по поручению президента РФ Владимира Путина. 30 июля
он открыл свои двери для посетителей. В первый же день работы "Новый Херсонес" принял более 20 тысяч гостей
из Севастополя и других регионов России. Вход в Новый Херсонес бесплатный
.
Парк работает каждый день с 8 до 24 часов. При работе в полную силу он может принимать до 50 тысяч человек ежедневно.
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