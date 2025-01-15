https://crimea.ria.ru/20250115/chast-feodosii-obestochena-1143373364.html

Часть Феодосии обесточена

Часть Феодосии обесточена - РИА Новости Крым, 15.01.2025

Часть Феодосии обесточена

Часть Феодосии в среду осталась без электроэнергии из-за аварийного отключения на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T17:07

2025-01-15T17:07

2025-01-15T17:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Часть Феодосии в среду осталась без электроэнергии из-за аварийного отключения на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".По данным предприятия, обесточены абоненты на улицах Виноградная, Колодяжного, Украинская, Черепичная, Щебетовская, Кирпичное шоссе, Овражная, Панова, Пограничная, Северная, Судакская, Южная, Галерейная, Самариной, Назукина, Нефтяная, Победы, а также в проездах 2-й, 3-й, 4-й и 5-й Подгорный.Кроме того, без света остались переулки: 1-й и 2-й Овражный, Черепичный, Виноградный, Линейный, Северный, Нефтяной, Подгорный, а также кооперативы "Энергетик", "Труд", СТ "Энтузиаст", "Рассвет" и ТСН "Оптик", "Родник".На месте аварий работает авариная бригада. Планируемое время восстановления подачи электроэнергии – три часа, уточнили в пресс-службе компании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России модернизируют коммунальную инфраструктуру на 4,5 трлнКогда достроят новую подстанцию в КоктебелеВ Крыму начали внедрять умную систему учета электроэнергии

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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