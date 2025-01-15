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Часть Феодосии обесточена - РИА Новости Крым, 15.01.2025
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Часть Феодосии обесточена
Часть Феодосии обесточена - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Часть Феодосии обесточена
Часть Феодосии в среду осталась без электроэнергии из-за аварийного отключения на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T17:07
2025-01-15T17:18
феодосия
гуп рк "крымэнерго"
новости крыма
электросети крыма
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электроэнергия
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Часть Феодосии в среду осталась без электроэнергии из-за аварийного отключения на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".По данным предприятия, обесточены абоненты на улицах Виноградная, Колодяжного, Украинская, Черепичная, Щебетовская, Кирпичное шоссе, Овражная, Панова, Пограничная, Северная, Судакская, Южная, Галерейная, Самариной, Назукина, Нефтяная, Победы, а также в проездах 2-й, 3-й, 4-й и 5-й Подгорный.Кроме того, без света остались переулки: 1-й и 2-й Овражный, Черепичный, Виноградный, Линейный, Северный, Нефтяной, Подгорный, а также кооперативы "Энергетик", "Труд", СТ "Энтузиаст", "Рассвет" и ТСН "Оптик", "Родник".На месте аварий работает авариная бригада. Планируемое время восстановления подачи электроэнергии – три часа, уточнили в пресс-службе компании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России модернизируют коммунальную инфраструктуру на 4,5 трлнКогда достроят новую подстанцию в КоктебелеВ Крыму начали внедрять умную систему учета электроэнергии
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РИА Новости Крым
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феодосия, гуп рк "крымэнерго", новости крыма, электросети крыма, лэп, электроэнергия, отключение электроэнергии
Часть Феодосии обесточена

Часть Феодосии обесточена из-за аварии на энергосетях

17:07 15.01.2025 (обновлено: 17:18 15.01.2025)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоЛиния электропередачи
Линия электропередачи
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Часть Феодосии в среду осталась без электроэнергии из-за аварийного отключения на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
По данным предприятия, обесточены абоненты на улицах Виноградная, Колодяжного, Украинская, Черепичная, Щебетовская, Кирпичное шоссе, Овражная, Панова, Пограничная, Северная, Судакская, Южная, Галерейная, Самариной, Назукина, Нефтяная, Победы, а также в проездах 2-й, 3-й, 4-й и 5-й Подгорный.
Кроме того, без света остались переулки: 1-й и 2-й Овражный, Черепичный, Виноградный, Линейный, Северный, Нефтяной, Подгорный, а также кооперативы "Энергетик", "Труд", СТ "Энтузиаст", "Рассвет" и ТСН "Оптик", "Родник".
На месте аварий работает авариная бригада. Планируемое время восстановления подачи электроэнергии – три часа, уточнили в пресс-службе компании.
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ФеодосияГУП РК "Крымэнерго"Новости КрымаЭлектросети КрымаЛЭПЭлектроэнергияОтключение электроэнергии
 
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