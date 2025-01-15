Туристы-одиночки выбирают Ялту
Ялту выбирают туристы для путешествий в одиночку – исследование
20:42 15.01.2025 (обновлено: 20:44 15.01.2025)
© РИА Новости КрымСкалы Адаллары в Гурзуфе
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку российских городов, которые туристы часто выбирают для путешествий в одиночку. Таковы результаты исследования российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.
"Поездки в одиночку становятся с каждым годом все популярнее. В январе 2025 года их востребованность увеличилась на 18%", – приводят статистику аналитики сервиса.
По их данным, в соответствующем рейтинге Ялта заняла девятое место. Чаще всего в курортную столицу Крыма одиночные туристы едут на три дня, средняя стоимость суток пребывания в отеле для них составляет 2535 рублей.
Первое место разделили Москва, где стоимость отдыха для туриста-одиночки обойдется в среднем в 3752 рублей, и Санкт-Петербург , где одиночные туристы чаще всего остаются на четыре дня, со средней ценой размещения за день - 2679 рублей. На втором месте Сочи - четыре дня со средней ценой по 2939 рублей, на третьем - Краснодар - также четыре дня с ценой 1790 рублей за ночь размещения. Также в рейтинг вошли Казань, Калининград, Анапа, Красная Поляна и Кисловодск.
"Разница в цене между одноместным и двухместным номером не так уж и велика. Скорее, дело в том, что так только сам турист решает, куда именно едет, где останавливается, как питается и какие экскурсии заказывает", – поясняют аналитики повышение спроса на одиночные поездки.
Новогодние и рождественские праздники в Большой Ялте встретили порядка 100 тысяч туристов, что бьет все рекорды, сообщала накануне мэр города-курорта Янина Павленко. А глава республики Сергей Аксенов сообщил, что Крым в 2024 году принял 6 миллионов 60 тысяч человек. Это на 16% больше, чем в 2023-м.
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