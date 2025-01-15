https://crimea.ria.ru/20250115/turisty-odinochki-vybirayut-yaltu-1143358243.html

Туристы-одиночки выбирают Ялту

Туристы-одиночки выбирают Ялту - РИА Новости Крым, 15.01.2025

Туристы-одиночки выбирают Ялту

Ялта вошла в десятку российских городов, которые туристы часто выбирают для путешествий в одиночку. Таковы результаты исследования российского сервиса... РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T20:42

2025-01-15T20:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку российских городов, которые туристы часто выбирают для путешествий в одиночку. Таковы результаты исследования российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.По их данным, в соответствующем рейтинге Ялта заняла девятое место. Чаще всего в курортную столицу Крыма одиночные туристы едут на три дня, средняя стоимость суток пребывания в отеле для них составляет 2535 рублей.Первое место разделили Москва, где стоимость отдыха для туриста-одиночки обойдется в среднем в 3752 рублей, и Санкт-Петербург , где одиночные туристы чаще всего остаются на четыре дня, со средней ценой размещения за день - 2679 рублей. На втором месте Сочи - четыре дня со средней ценой по 2939 рублей, на третьем - Краснодар - также четыре дня с ценой 1790 рублей за ночь размещения. Также в рейтинг вошли Казань, Калининград, Анапа, Красная Поляна и Кисловодск.Новогодние и рождественские праздники в Большой Ялте встретили порядка 100 тысяч туристов, что бьет все рекорды, сообщала накануне мэр города-курорта Янина Павленко. А глава республики Сергей Аксенов сообщил, что Крым в 2024 году принял 6 миллионов 60 тысяч человек. Это на 16% больше, чем в 2023-м.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Около половины туристов Крыма отдыхают в Большой Ялте - властиКрым за 10 лет посетили 20 миллионов туристов – ПутинКрым вошел в десятку регионов-лидеров по количеству турпоездок по России

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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