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Туристы-одиночки выбирают Ялту - РИА Новости Крым, 15.01.2025
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Туристы-одиночки выбирают Ялту
Туристы-одиночки выбирают Ялту - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Туристы-одиночки выбирают Ялту
Ялта вошла в десятку российских городов, которые туристы часто выбирают для путешествий в одиночку. Таковы результаты исследования российского сервиса... РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T20:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку российских городов, которые туристы часто выбирают для путешествий в одиночку. Таковы результаты исследования российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.По их данным, в соответствующем рейтинге Ялта заняла девятое место. Чаще всего в курортную столицу Крыма одиночные туристы едут на три дня, средняя стоимость суток пребывания в отеле для них составляет 2535 рублей.Первое место разделили Москва, где стоимость отдыха для туриста-одиночки обойдется в среднем в 3752 рублей, и Санкт-Петербург , где одиночные туристы чаще всего остаются на четыре дня, со средней ценой размещения за день - 2679 рублей. На втором месте Сочи - четыре дня со средней ценой по 2939 рублей, на третьем - Краснодар - также четыре дня с ценой 1790 рублей за ночь размещения. Также в рейтинг вошли Казань, Калининград, Анапа, Красная Поляна и Кисловодск.Новогодние и рождественские праздники в Большой Ялте встретили порядка 100 тысяч туристов, что бьет все рекорды, сообщала накануне мэр города-курорта Янина Павленко. А глава республики Сергей Аксенов сообщил, что Крым в 2024 году принял 6 миллионов 60 тысяч человек. Это на 16% больше, чем в 2023-м.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Около половины туристов Крыма отдыхают в Большой Ялте - властиКрым за 10 лет посетили 20 миллионов туристов – ПутинКрым вошел в десятку регионов-лидеров по количеству турпоездок по России
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крым, новости крыма, ялта, туризм в крыму, внутренний туризм
Туристы-одиночки выбирают Ялту

Ялту выбирают туристы для путешествий в одиночку – исследование

20:42 15.01.2025 (обновлено: 20:44 15.01.2025)
 
© РИА Новости КрымСкалы Адаллары в Гурзуфе
Скалы Адаллары в Гурзуфе - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку российских городов, которые туристы часто выбирают для путешествий в одиночку. Таковы результаты исследования российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.

"Поездки в одиночку становятся с каждым годом все популярнее. В январе 2025 года их востребованность увеличилась на 18%", – приводят статистику аналитики сервиса.

По их данным, в соответствующем рейтинге Ялта заняла девятое место. Чаще всего в курортную столицу Крыма одиночные туристы едут на три дня, средняя стоимость суток пребывания в отеле для них составляет 2535 рублей.
Первое место разделили Москва, где стоимость отдыха для туриста-одиночки обойдется в среднем в 3752 рублей, и Санкт-Петербург , где одиночные туристы чаще всего остаются на четыре дня, со средней ценой размещения за день - 2679 рублей. На втором месте Сочи - четыре дня со средней ценой по 2939 рублей, на третьем - Краснодар - также четыре дня с ценой 1790 рублей за ночь размещения. Также в рейтинг вошли Казань, Калининград, Анапа, Красная Поляна и Кисловодск.

"Разница в цене между одноместным и двухместным номером не так уж и велика. Скорее, дело в том, что так только сам турист решает, куда именно едет, где останавливается, как питается и какие экскурсии заказывает", – поясняют аналитики повышение спроса на одиночные поездки.

Новогодние и рождественские праздники в Большой Ялте встретили порядка 100 тысяч туристов, что бьет все рекорды, сообщала накануне мэр города-курорта Янина Павленко. А глава республики Сергей Аксенов сообщил, что Крым в 2024 году принял 6 миллионов 60 тысяч человек. Это на 16% больше, чем в 2023-м.
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