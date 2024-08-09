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Около половины туристов Крыма отдыхают в Большой Ялте - власти

Около половины туристов Крыма отдыхают в Большой Ялте - власти - РИА Новости Крым, 09.08.2024

Около половины туристов Крыма отдыхают в Большой Ялте - власти

Около половины туристического потока этого года в Крыму направились на отдых в Большую Ялту. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила глава администрации РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T08:35

2024-08-09T08:35

2024-08-09T09:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости Крым. Около половины туристического потока этого года в Крыму направились на отдых в Большую Ялту. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила глава администрации города Янина Павленко. По словам Павленко, одним из индикаторов существенного увеличения временного населения города становится количество мусора. В сезон оно традиционно возрастает, поэтому власти привлекают к санитарной очистке улиц дополнительные силы."У нас количество мусора увеличилось в пять раз. Поэтому мы значительно увеличили число людей, занятых в санитарной очистке города, для поддержания красивого эстетического вида", - рассказала глава администрации в прямом радиоэфире. Ранее в правительстве Республики Крым назвали число посетивших Крым туристов. Так, с января по июль в Крыму отдохнули более 2,7 миллиона человек, что превышает прошлогодние показатели за аналогичный период на 19%. Что посетить туристам в Ялте – инфографика >>>

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