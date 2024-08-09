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Около половины туристов Крыма отдыхают в Большой Ялте - власти - РИА Новости Крым, 09.08.2024
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Около половины туристов Крыма отдыхают в Большой Ялте - власти
Около половины туристов Крыма отдыхают в Большой Ялте - власти - РИА Новости Крым, 09.08.2024
Около половины туристов Крыма отдыхают в Большой Ялте - власти
Около половины туристического потока этого года в Крыму направились на отдых в Большую Ялту. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила глава администрации РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T08:35
2024-08-09T09:09
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости Крым. Около половины туристического потока этого года в Крыму направились на отдых в Большую Ялту. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила глава администрации города Янина Павленко. По словам Павленко, одним из индикаторов существенного увеличения временного населения города становится количество мусора. В сезон оно традиционно возрастает, поэтому власти привлекают к санитарной очистке улиц дополнительные силы."У нас количество мусора увеличилось в пять раз. Поэтому мы значительно увеличили число людей, занятых в санитарной очистке города, для поддержания красивого эстетического вида", - рассказала глава администрации в прямом радиоэфире. Ранее в правительстве Республики Крым назвали число посетивших Крым туристов. Так, с января по июль в Крыму отдохнули более 2,7 миллиона человек, что превышает прошлогодние показатели за аналогичный период на 19%. Что посетить туристам в Ялте – инфографика &gt;&gt;&gt;
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ялта, янина павленко, туризм в крыму, туризм, крым, новости крыма, отдых в крыму
Около половины туристов Крыма отдыхают в Большой Ялте - власти

Более 1 млн 200 крымских туристов выбрали для отдыха Ялту - Павленко

08:35 09.08.2024 (обновлено: 09:09 09.08.2024)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости Крым. Около половины туристического потока этого года в Крыму направились на отдых в Большую Ялту. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила глава администрации города Янина Павленко.

"Уже с начала года Крым посетили более 2,7 млн человек. В Ялту отправились практически 50% от этого туристического потока: мы превысили сегодня планку в 1 млн 200 человек", - сказала она.

По словам Павленко, одним из индикаторов существенного увеличения временного населения города становится количество мусора. В сезон оно традиционно возрастает, поэтому власти привлекают к санитарной очистке улиц дополнительные силы.
"У нас количество мусора увеличилось в пять раз. Поэтому мы значительно увеличили число людей, занятых в санитарной очистке города, для поддержания красивого эстетического вида", - рассказала глава администрации в прямом радиоэфире.
Ранее в правительстве Республики Крым назвали число посетивших Крым туристов. Так, с января по июль в Крыму отдохнули более 2,7 миллиона человек, что превышает прошлогодние показатели за аналогичный период на 19%.
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