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В Симферополе 20 семей получили новые квартиры взамен аварийных - РИА Новости Крым, 15.01.2025
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В Симферополе 20 семей получили новые квартиры взамен аварийных
В Симферополе 20 семей получили новые квартиры взамен аварийных - РИА Новости Крым, 15.01.2025
В Симферополе 20 семей получили новые квартиры взамен аварийных
В рамках переселения крымчан из аварийного жилфонда 20 симферопольских семей получили ключи от новых квартир, сообщил мэр города Михаил Афанасьев. РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T14:03
2025-01-15T14:03
симферополь
крым
новости крыма
переселение из аварийного жилья
жилье в крыму
михаил афанасьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В рамках переселения крымчан из аварийного жилфонда 20 симферопольских семей получили ключи от новых квартир, сообщил мэр города Михаил Афанасьев.В целом для проживающих в ветхих домах симферопольцев власти предоставят 209 квартир. До сентября этого года еще 30 семей получат новое жилье.По данным властей Крыма, за прошлый год из аварийного жилья переселили более 570 человек. Расселено более 7 тысяч квадратных метров аварийного жилфонда. Новые квартиры приобретены в современных жилищных комплексах со всей необходимой инфраструктурой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкое семья 17 лет живет в аварийном общежитии без тепла и водыМногодетная мать в Крыму осталась без денег и жилья – дело на контроле СКВ ожидании новоселья: в Феодосии достраивают дом для репатриантов
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симферополь, крым, новости крыма, переселение из аварийного жилья, жилье в крыму, михаил афанасьев
В Симферополе 20 семей получили новые квартиры взамен аварийных

В Симферополе 20 семьям из аварийных домов вручили ключи от новых квартир

14:03 15.01.2025
 
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваВ Крыму 20 семьям из аварийных домов вручили ключи от новых квартир в Симферополе
В Крыму 20 семьям из аварийных домов вручили ключи от новых квартир в Симферополе
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В рамках переселения крымчан из аварийного жилфонда 20 симферопольских семей получили ключи от новых квартир, сообщил мэр города Михаил Афанасьев.
"В крымской столице завершен пятый этап реализации программы "Переселение граждан на территории Республики Крым из аварийного жилищного фонда" Национального проекта "Жилье и городская среда" — приобретено 83 квартиры, первые 20 семей получили ключи уже сегодня", - написал он в своем Telegram-канале.
В целом для проживающих в ветхих домах симферопольцев власти предоставят 209 квартир. До сентября этого года еще 30 семей получат новое жилье.
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваВ Симферополе 20 семей получили новые квартиры взамен аварийных
В Симферополе 20 семей получили новые квартиры взамен аварийных
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
По данным властей Крыма, за прошлый год из аварийного жилья переселили более 570 человек. Расселено более 7 тысяч квадратных метров аварийного жилфонда. Новые квартиры приобретены в современных жилищных комплексах со всей необходимой инфраструктурой.
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СимферопольКрымНовости КрымаПереселение из аварийного жильяЖилье в КрымуМихаил Афанасьев
 
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