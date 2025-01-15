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В Симферополе 20 семей получили новые квартиры взамен аварийных

В Симферополе 20 семей получили новые квартиры взамен аварийных - РИА Новости Крым, 15.01.2025

В Симферополе 20 семей получили новые квартиры взамен аварийных

В рамках переселения крымчан из аварийного жилфонда 20 симферопольских семей получили ключи от новых квартир, сообщил мэр города Михаил Афанасьев. РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T14:03

2025-01-15T14:03

2025-01-15T14:03

симферополь

крым

новости крыма

переселение из аварийного жилья

жилье в крыму

михаил афанасьев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В рамках переселения крымчан из аварийного жилфонда 20 симферопольских семей получили ключи от новых квартир, сообщил мэр города Михаил Афанасьев.В целом для проживающих в ветхих домах симферопольцев власти предоставят 209 квартир. До сентября этого года еще 30 семей получат новое жилье.По данным властей Крыма, за прошлый год из аварийного жилья переселили более 570 человек. Расселено более 7 тысяч квадратных метров аварийного жилфонда. Новые квартиры приобретены в современных жилищных комплексах со всей необходимой инфраструктурой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкое семья 17 лет живет в аварийном общежитии без тепла и водыМногодетная мать в Крыму осталась без денег и жилья – дело на контроле СКВ ожидании новоселья: в Феодосии достраивают дом для репатриантов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, крым, новости крыма, переселение из аварийного жилья, жилье в крыму, михаил афанасьев