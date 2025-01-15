В Симферополе 20 семей получили новые квартиры взамен аварийных
В Симферополе 20 семьям из аварийных домов вручили ключи от новых квартир
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваВ Крыму 20 семьям из аварийных домов вручили ключи от новых квартир в Симферополе
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В рамках переселения крымчан из аварийного жилфонда 20 симферопольских семей получили ключи от новых квартир, сообщил мэр города Михаил Афанасьев.
"В крымской столице завершен пятый этап реализации программы "Переселение граждан на территории Республики Крым из аварийного жилищного фонда" Национального проекта "Жилье и городская среда" — приобретено 83 квартиры, первые 20 семей получили ключи уже сегодня", - написал он в своем Telegram-канале.
В целом для проживающих в ветхих домах симферопольцев власти предоставят 209 квартир. До сентября этого года еще 30 семей получат новое жилье.
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваВ Симферополе 20 семей получили новые квартиры взамен аварийных
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
По данным властей Крыма, за прошлый год из аварийного жилья переселили более 570 человек. Расселено более 7 тысяч квадратных метров аварийного жилфонда. Новые квартиры приобретены в современных жилищных комплексах со всей необходимой инфраструктурой.
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