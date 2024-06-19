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В ожидании новоселья: в Феодосии достраивают дом для репатриантов

В ожидании новоселья: в Феодосии достраивают дом для репатриантов - РИА Новости Крым, 19.06.2024

В ожидании новоселья: в Феодосии достраивают дом для репатриантов

72-х квартирный дом для репатриантов, строительство которого ведется в феодосийском поселке Приморский, готов на 90%. Объект презентовали журналистам в среду. РИА Новости Крым, 19.06.2024

2024-06-19T15:38

2024-06-19T15:38

2024-06-19T15:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. 72-х квартирный дом для репатриантов, строительство которого ведется в феодосийском поселке Приморский, готов на 90%. Объект презентовали журналистам в среду.Финальные штрихи"Готовность объекта составляет 90%. На данный момент ведутся внутренние работы - обои, сантехника, полы. Квартиры готовятся "под ключ". До конца года планируется завершение строительства и передача ключей жильцам", - сообщил журналистам в рамках презентации главный архитектор Феодосии Филипп Бирюк.По словам представителя компании-застройщика Эмиля Гукасяна, рабочим осталось установить межкомнатные двери на одном из этажей и поклеить обои в четырех квартирах.Свои "квадраты"По словам заведующей сектором по вопросам межнациональных отношений феодосийской администрации Марины Середенко, в новый дом въедут 72 семьи. Это позволяет закрыть более 40% текущей потребности - всего в городе очереди на собственные квадратные метры ожидают 165 семей из числа репатриантов."Сейчас строительство ведется также в Керчи и Ленинском районе - следующим по очереди феодосийцам из числа реабилитированных граждан будем предлагать получить жилье и в этих муниципалитетах", - говорит Середенко.Одна из тех, кто готовится к новоселью в новенькой многоэтажке в Приморском, - Эмине Мансурова. Женщина ждет своей очереди на жилье тридцать лет.Семье Мансуровых предстоит переезд в двухкомнатную квартиру. Всего в новой многоэтажке 36 однокомнатных квартир, 18 двухкомнатных и еще 18 трехкомнатных. Инфраструктура уже готова: здесь организовали подъездные пути, поставили спортивные и игровые элементы, устроили пандусы и электроподъемники для маломобильных жильцов."С маленьким внуком будет гулять удобно. И море не далеко", - говорит Эмине, разглядывая с балкона своей долгожданной квартиры современную детскую площадку и морской пейзаж на горизонте.Другая работаСтроительство жилья для репатриантов ведется по направлению "Обеспечение межнационального согласия" госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Более 1200 семей репатриантов за десять лет уже получили квартиры по этой программе, рассказал журналистам председатель госкомитета Крыма по делам межнациональных отношений Айдер Типпа.Кроме того, два 162-квартирных дома для репатриантов достраивают в Симферопольском районе. Людей сюда планируют заселить уже в течение месяца - это полностью снимет потребность по району и частично по Симферополю."Кроме строительства многоквартирных новых домов ведется выкуп жилья на вторичном рынке в тех муниципалитетах, где не целесообразно строительство из-за небольшой очереди", - продолжает глава Госкомнаца.В частности выкупать вторичное жилье для реабилитированных семей будут в Черноморском, Раздольненском, Первомайском и Нижнегорском районах. В этом году власти Крыма выкупят в перечисленных регионах около 14 домов и квартир.21 апреля 2014 года президент России подписал указ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития". Документ принят "в целях устранения последствий незаконной депортации с территории" Крыма и стал символом укрепления межнационального мира и согласия на полуострове. В Крыму работает целый перечень программ поддержки реабилитированных граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:Жилье репатриантам: сколько квартир выкупят и построят в КрымуТрагическая страница истории: депортация народов Крыма"Мы никогда не допустим повторения": Аксенов о депортации народов Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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