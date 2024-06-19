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В ожидании новоселья: в Феодосии достраивают дом для репатриантов - РИА Новости Крым, 19.06.2024
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В ожидании новоселья: в Феодосии достраивают дом для репатриантов
В ожидании новоселья: в Феодосии достраивают дом для репатриантов - РИА Новости Крым, 19.06.2024
В ожидании новоселья: в Феодосии достраивают дом для репатриантов
72-х квартирный дом для репатриантов, строительство которого ведется в феодосийском поселке Приморский, готов на 90%. Объект презентовали журналистам в среду. РИА Новости Крым, 19.06.2024
2024-06-19T15:38
2024-06-19T15:43
крым
феодосия
жилье
жилье для репатриантов
жилье в крыму
общество
айдер типпа
госкомнац крыма
новости крыма
госпрограмма социально-экономического развития крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. 72-х квартирный дом для репатриантов, строительство которого ведется в феодосийском поселке Приморский, готов на 90%. Объект презентовали журналистам в среду.Финальные штрихи"Готовность объекта составляет 90%. На данный момент ведутся внутренние работы - обои, сантехника, полы. Квартиры готовятся "под ключ". До конца года планируется завершение строительства и передача ключей жильцам", - сообщил журналистам в рамках презентации главный архитектор Феодосии Филипп Бирюк.По словам представителя компании-застройщика Эмиля Гукасяна, рабочим осталось установить межкомнатные двери на одном из этажей и поклеить обои в четырех квартирах.Свои "квадраты"По словам заведующей сектором по вопросам межнациональных отношений феодосийской администрации Марины Середенко, в новый дом въедут 72 семьи. Это позволяет закрыть более 40% текущей потребности - всего в городе очереди на собственные квадратные метры ожидают 165 семей из числа репатриантов."Сейчас строительство ведется также в Керчи и Ленинском районе - следующим по очереди феодосийцам из числа реабилитированных граждан будем предлагать получить жилье и в этих муниципалитетах", - говорит Середенко.Одна из тех, кто готовится к новоселью в новенькой многоэтажке в Приморском, - Эмине Мансурова. Женщина ждет своей очереди на жилье тридцать лет.Семье Мансуровых предстоит переезд в двухкомнатную квартиру. Всего в новой многоэтажке 36 однокомнатных квартир, 18 двухкомнатных и еще 18 трехкомнатных. Инфраструктура уже готова: здесь организовали подъездные пути, поставили спортивные и игровые элементы, устроили пандусы и электроподъемники для маломобильных жильцов."С маленьким внуком будет гулять удобно. И море не далеко", - говорит Эмине, разглядывая с балкона своей долгожданной квартиры современную детскую площадку и морской пейзаж на горизонте.Другая работаСтроительство жилья для репатриантов ведется по направлению "Обеспечение межнационального согласия" госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Более 1200 семей репатриантов за десять лет уже получили квартиры по этой программе, рассказал журналистам председатель госкомитета Крыма по делам межнациональных отношений Айдер Типпа.Кроме того, два 162-квартирных дома для репатриантов достраивают в Симферопольском районе. Людей сюда планируют заселить уже в течение месяца - это полностью снимет потребность по району и частично по Симферополю."Кроме строительства многоквартирных новых домов ведется выкуп жилья на вторичном рынке в тех муниципалитетах, где не целесообразно строительство из-за небольшой очереди", - продолжает глава Госкомнаца.В частности выкупать вторичное жилье для реабилитированных семей будут в Черноморском, Раздольненском, Первомайском и Нижнегорском районах. В этом году власти Крыма выкупят в перечисленных регионах около 14 домов и квартир.21 апреля 2014 года президент России подписал указ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития". Документ принят "в целях устранения последствий незаконной депортации с территории" Крыма и стал символом укрепления межнационального мира и согласия на полуострове. В Крыму работает целый перечень программ поддержки реабилитированных граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:Жилье репатриантам: сколько квартир выкупят и построят в КрымуТрагическая страница истории: депортация народов Крыма"Мы никогда не допустим повторения": Аксенов о депортации народов Крыма
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крым, феодосия, жилье, жилье для репатриантов, жилье в крыму, общество, айдер типпа, госкомнац крыма, новости крыма, госпрограмма социально-экономического развития крыма
В ожидании новоселья: в Феодосии достраивают дом для репатриантов

В Феодосии завершается строительство 72-х квартирного дома для репатриантов

15:38 19.06.2024 (обновлено: 15:43 19.06.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. 72-х квартирный дом для репатриантов, строительство которого ведется в феодосийском поселке Приморский, готов на 90%. Объект презентовали журналистам в среду.

Финальные штрихи

"Готовность объекта составляет 90%. На данный момент ведутся внутренние работы - обои, сантехника, полы. Квартиры готовятся "под ключ". До конца года планируется завершение строительства и передача ключей жильцам", - сообщил журналистам в рамках презентации главный архитектор Феодосии Филипп Бирюк.
По словам представителя компании-застройщика Эмиля Гукасяна, рабочим осталось установить межкомнатные двери на одном из этажей и поклеить обои в четырех квартирах.
"Все квартиры оборудованы газовыми котлами и плитами, установлены счетчики, стабилизаторы, умывальники. Сейчас завершаем работы. Дальше - только пусконаладка. Жильцам останется завести мебель и въезжать", - говорит Гукасян.
© РИА Новости КрымВ Феодосии достраивают дом для репатриантов
В Феодосии достраивают дом для репатриантов - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости Крым
В Феодосии достраивают дом для репатриантов

Свои "квадраты"

По словам заведующей сектором по вопросам межнациональных отношений феодосийской администрации Марины Середенко, в новый дом въедут 72 семьи. Это позволяет закрыть более 40% текущей потребности - всего в городе очереди на собственные квадратные метры ожидают 165 семей из числа репатриантов.
"Сейчас строительство ведется также в Керчи и Ленинском районе - следующим по очереди феодосийцам из числа реабилитированных граждан будем предлагать получить жилье и в этих муниципалитетах", - говорит Середенко.
Одна из тех, кто готовится к новоселью в новенькой многоэтажке в Приморском, - Эмине Мансурова. Женщина ждет своей очереди на жилье тридцать лет.
"Это ощущение радости. Позади у нас три десятилетия ожидания. Мы жили в общежитии бывшего ДСК Феодосии, потом по съемным квартирам. Теперь вот с сыном, невесткой и маленьким внуком готовимся переехать в собственное жилье", - делится эмоциями собеседница агентства.
© РИА Новости КрымВ Феодосии достраивают дом для репатриантов
В Феодосии достраивают дом для репатриантов
1 из 4
В Феодосии достраивают дом для репатриантов
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Феодосии достраивают дом для репатриантов
В Феодосии достраивают дом для репатриантов
2 из 4
В Феодосии достраивают дом для репатриантов
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымЭлектроподъемник для маломобильных жильцов в строящемся доме для репатриантов в Феодосии
Электроподъемник для маломобильных жильцов в строящемся доме для репатриантов в Феодосии
3 из 4
Электроподъемник для маломобильных жильцов в строящемся доме для репатриантов в Феодосии
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Феодосии достраивают дом для репатриантов
В Феодосии достраивают дом для репатриантов
4 из 4
В Феодосии достраивают дом для репатриантов
© РИА Новости Крым
1 из 4
В Феодосии достраивают дом для репатриантов
© РИА Новости Крым
2 из 4
В Феодосии достраивают дом для репатриантов
© РИА Новости Крым
3 из 4
Электроподъемник для маломобильных жильцов в строящемся доме для репатриантов в Феодосии
© РИА Новости Крым
4 из 4
В Феодосии достраивают дом для репатриантов
© РИА Новости Крым
Семье Мансуровых предстоит переезд в двухкомнатную квартиру. Всего в новой многоэтажке 36 однокомнатных квартир, 18 двухкомнатных и еще 18 трехкомнатных. Инфраструктура уже готова: здесь организовали подъездные пути, поставили спортивные и игровые элементы, устроили пандусы и электроподъемники для маломобильных жильцов.
"С маленьким внуком будет гулять удобно. И море не далеко", - говорит Эмине, разглядывая с балкона своей долгожданной квартиры современную детскую площадку и морской пейзаж на горизонте.
© РИА Новости КрымЭмине Мансурова на балконе своей будущей квартиры в доме для репатриантов в Феодосии
Эмине Мансурова на балконе своей будущей квартиры в доме для репатриантов в Феодосии - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости Крым
Эмине Мансурова на балконе своей будущей квартиры в доме для репатриантов в Феодосии

Другая работа

Строительство жилья для репатриантов ведется по направлению "Обеспечение межнационального согласия" госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Более 1200 семей репатриантов за десять лет уже получили квартиры по этой программе, рассказал журналистам председатель госкомитета Крыма по делам межнациональных отношений Айдер Типпа.

"В целом по Крыму планируем в течение трех лет сдать еще более тысячи квартир в многоквартирных домах. В частности, дома на завершающем этапе строительства в Джанкое, Бахчисарайском районе, работы ведутся в Старом Крыму. Малый Маяк, Алушта, Ялта - проектируются, и в течение трех лет будут построены. Ленинский район и Керчь - работы в разной степени готовности", - перечислил Типпа.

Кроме того, два 162-квартирных дома для репатриантов достраивают в Симферопольском районе. Людей сюда планируют заселить уже в течение месяца - это полностью снимет потребность по району и частично по Симферополю.
"Кроме строительства многоквартирных новых домов ведется выкуп жилья на вторичном рынке в тех муниципалитетах, где не целесообразно строительство из-за небольшой очереди", - продолжает глава Госкомнаца.
В частности выкупать вторичное жилье для реабилитированных семей будут в Черноморском, Раздольненском, Первомайском и Нижнегорском районах. В этом году власти Крыма выкупят в перечисленных регионах около 14 домов и квартир.
21 апреля 2014 года президент России подписал указ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития". Документ принят "в целях устранения последствий незаконной депортации с территории" Крыма и стал символом укрепления межнационального мира и согласия на полуострове. В Крыму работает целый перечень программ поддержки реабилитированных граждан.
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КрымФеодосияЖильеЖилье для репатриантовЖилье в КрымуОбществоАйдер ТиппаГоскомнац КрымаНовости КрымаГоспрограмма социально-экономического развития Крыма
 
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