Рейтинг@Mail.ru
Берег Азовского моря очистили от мазута - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250115/bereg-azovskogo-morya-ochistili-ot-mazuta-1143355993.html
Берег Азовского моря очистили от мазута
Берег Азовского моря очистили от мазута - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Берег Азовского моря очистили от мазута
Завершены работы по очистке от мазута побережья Азовского моря в Запорожской области на Бердянской косе, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T08:31
2025-01-15T08:31
азовское море
запорожская область
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
евгений балицкий
экология
новые регионы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0f/1143355737_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_8008de2d6425ac9a0240e64b1f7071e3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Завершены работы по очистке от мазута побережья Азовского моря в Запорожской области на Бердянской косе, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По словам Балицкого, собранные нефтепродукты хранятся на крытой бетонированной площадке. Решается вопрос о дальнейшей утилизации отходов."Окончательные выводы о результатах расчистки и экологической ситуации на Азовском побережье можно будет сделать только после того, как Росприроднадзор проведет анализ проб воды, почвы и фрагментов мазута", - добавил губернатор.Расчистку морского побережья проводили личный состав регионального главка МЧС и волонтеры.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море в результате ЧП попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.По поручению президента РФ Владимира Путина создана правительственная комиссия для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.До 15 января должен быть предоставлен план мероприятий по ликвидации последствий ЧС, в том числе по откачке мазута из танков и подъему судов.14 января в ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя Владимир Путин заявил, что ждет активных действий от созданной правительственной комиссии. Он также обратил внимание всех федеральных и региональных служб и ведомств на необходимость тщательно и в полном объеме провести весь комплекс планируемых мероприятий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте проверили сообщения о новых загрязнениях мазутом после шторма160 тонн загрязненного мазутом грунта убрали с пляжей СевастополяЛиквидация ЧС после разлива мазута в Крыму: ситуация к этому часу
азовское море
запорожская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0f/1143355737_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8ad6dba2daa649b01b1d340d5ed7568b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
азовское море, запорожская область, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, евгений балицкий, экология, новые регионы россии, новости
Берег Азовского моря очистили от мазута

Побережье Азовского моря в Запорожской области очистили от мазута – Балицкий

08:31 15.01.2025
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоУборка от мазута побережья Азовского моря в Запорожской области
Уборка от мазута побережья Азовского моря в Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Завершены работы по очистке от мазута побережья Азовского моря в Запорожской области на Бердянской косе, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Всего пройдено 14,5 км побережья Бердянской косы, что составляет 100% от общей протяженности загрязненного участка. Собрано 2385 мешков загрязненного песка общим весом 59,7 тонны", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.

По словам Балицкого, собранные нефтепродукты хранятся на крытой бетонированной площадке. Решается вопрос о дальнейшей утилизации отходов.
"Окончательные выводы о результатах расчистки и экологической ситуации на Азовском побережье можно будет сделать только после того, как Росприроднадзор проведет анализ проб воды, почвы и фрагментов мазута", - добавил губернатор.
Расчистку морского побережья проводили личный состав регионального главка МЧС и волонтеры.
Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море в результате ЧП попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
По поручению президента РФ Владимира Путина создана правительственная комиссия для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.
До 15 января должен быть предоставлен план мероприятий по ликвидации последствий ЧС, в том числе по откачке мазута из танков и подъему судов.
14 января в ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя Владимир Путин заявил, что ждет активных действий от созданной правительственной комиссии. Он также обратил внимание всех федеральных и региональных служб и ведомств на необходимость тщательно и в полном объеме провести весь комплекс планируемых мероприятий.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Ялте проверили сообщения о новых загрязнениях мазутом после шторма
160 тонн загрязненного мазутом грунта убрали с пляжей Севастополя
Ликвидация ЧС после разлива мазута в Крыму: ситуация к этому часу
 
Азовское мореЗапорожская областьРазлив нефтепродуктовРазлив мазутаЕвгений БалицкийЭкологияНовые регионы РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала