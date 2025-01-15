Берег Азовского моря очистили от мазута
Побережье Азовского моря в Запорожской области очистили от мазута – Балицкий
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоУборка от мазута побережья Азовского моря в Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Завершены работы по очистке от мазута побережья Азовского моря в Запорожской области на Бердянской косе, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Всего пройдено 14,5 км побережья Бердянской косы, что составляет 100% от общей протяженности загрязненного участка. Собрано 2385 мешков загрязненного песка общим весом 59,7 тонны", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
По словам Балицкого, собранные нефтепродукты хранятся на крытой бетонированной площадке. Решается вопрос о дальнейшей утилизации отходов.
"Окончательные выводы о результатах расчистки и экологической ситуации на Азовском побережье можно будет сделать только после того, как Росприроднадзор проведет анализ проб воды, почвы и фрагментов мазута", - добавил губернатор.
Расчистку морского побережья проводили личный состав регионального главка МЧС и волонтеры.
Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море в результате ЧП попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
По поручению президента РФ Владимира Путина создана правительственная комиссия для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.
До 15 января должен быть предоставлен план мероприятий по ликвидации последствий ЧС, в том числе по откачке мазута из танков и подъему судов.
14 января в ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя Владимир Путин заявил, что ждет активных действий от созданной правительственной комиссии. Он также обратил внимание всех федеральных и региональных служб и ведомств на необходимость тщательно и в полном объеме провести весь комплекс планируемых мероприятий.
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