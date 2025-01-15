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Берег Азовского моря очистили от мазута

Берег Азовского моря очистили от мазута - РИА Новости Крым, 15.01.2025

Берег Азовского моря очистили от мазута

Завершены работы по очистке от мазута побережья Азовского моря в Запорожской области на Бердянской косе, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T08:31

2025-01-15T08:31

2025-01-15T08:31

азовское море

запорожская область

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

евгений балицкий

экология

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Завершены работы по очистке от мазута побережья Азовского моря в Запорожской области на Бердянской косе, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По словам Балицкого, собранные нефтепродукты хранятся на крытой бетонированной площадке. Решается вопрос о дальнейшей утилизации отходов."Окончательные выводы о результатах расчистки и экологической ситуации на Азовском побережье можно будет сделать только после того, как Росприроднадзор проведет анализ проб воды, почвы и фрагментов мазута", - добавил губернатор.Расчистку морского побережья проводили личный состав регионального главка МЧС и волонтеры.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море в результате ЧП попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.По поручению президента РФ Владимира Путина создана правительственная комиссия для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.До 15 января должен быть предоставлен план мероприятий по ликвидации последствий ЧС, в том числе по откачке мазута из танков и подъему судов.14 января в ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя Владимир Путин заявил, что ждет активных действий от созданной правительственной комиссии. Он также обратил внимание всех федеральных и региональных служб и ведомств на необходимость тщательно и в полном объеме провести весь комплекс планируемых мероприятий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте проверили сообщения о новых загрязнениях мазутом после шторма160 тонн загрязненного мазутом грунта убрали с пляжей СевастополяЛиквидация ЧС после разлива мазута в Крыму: ситуация к этому часу

азовское море

запорожская область

новые регионы россии

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азовское море, запорожская область, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, евгений балицкий, экология, новые регионы россии, новости